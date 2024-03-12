Абаскаль получит около 1,8 млн евро в случае увольнения из «Спартака» («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Стала известна сумма компенсации Гильермо Абаскалю при увольнении из «Спартака».

По данным «Спорт-Экспресса», в случае отставки «Спартак» выплатит испанскому специалисту около 1,8 млн евро – суммарную зарплату, положенную Абаскалю по контракту до июня 2025 года. Другие условия расторжения контракта будут определены в результате переговоров.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В нынешнем сезоне «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко в 20 турах.

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98 комментариев
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Деньги то народные.Не жалко.
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Ответ Martin Naceri
Что то вы быстро забыли народные деньги которые забрал Маркизио попивая кофе в СПБ))
Лол, у Спартака таких Маркизио 2 состава. Как там Педро Роша 12 млн отбил? Кстати Маркизио забил столько же сколько Педро Роша, правда бесплатно пришёл
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Напишите сразу сколько получит нынешний тренер Браги и Черчесов
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+27
Там на неустойки тренерам уходит трансферный бюджет многих клубов РПЛ . Какой же позор. Народное шапито
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Абсолютно незаслуженные зарплаты
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Ответ RW7
Комментарий скрыт
Ммм :)) Моя любимая тема про "частную нефть" и "это другое". Вся наша нефтянка построена на эксплуатации одних и тех же активов СССР, часть из которых была аккуратно приватизирована.

Единственная причина по которой Лукойл (пока) не повторил судьбу ЮКОСА - потому что менеджеры и владельцы заверили нынешнее руководство страны в лояльности и не пытаются играть в политику.

Но в нынешних условиях риски обратной национализации компании не нулевые, особенно с учетом большой доли иностранных держателей акций (50%).
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Ответ RW7
Комментарий скрыт
Потому что Лукойл и создавался изначально государственным нефтяным концерном. Но в эпоху разгула беспредела 90х случайно оказался в неслучайных частных руках. Благо в 2008 году Лукойл упал на дно и взял кредит у государства под свою собственность. Собственно уже скоро эта компания за долги перейдет под полный контроль государства, потому как долг такие топАвые менеджеры, как Федун и Ко, разбазарившие все и вся, вернуть не в состоянии.
И хоть компания пока остается условно частная, но недра, откуда качают нефть государственные.
А значит разбазаривают народные деньги.
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Эльдорадо для иностранных тренеров. Подписал контракт, развалил команду, добился увольнения, получил неустойку и домой.
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Т.е.сначала продлили, а теперь выплатят неустойку? гениально!
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Оставьте пожалуйста рыжего до матча с ЦСКА! Очень хочется напоследок посмотреть цирк на бровке.
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На народные деньги,стыдно за спартак
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Ответ Martin Naceri
Что то вы быстро забыли народные деньги которые забрал Маркизио попивая кофе в СПБ))
попивая,кофе в СПб Маркизио поучаствовал в чемпионства,так или иначе создавая клубу имидж. Какой имидж создал Абаскаль,и что он сделал для клуба? Хотя да...создал и сделал чего уж там....
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Неплохо заработал рыжий на лохах из Лукойла
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Ответ Sajres_Smit
Т.е.сначала продлили, а теперь выплатят неустойку? гениально!
Сюр полнейший, изначально продлевать даже не стоило. Юран лучше справился бы)
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К этому рыжий и вел, чтоб побыстрее свалить и бабло на халяву получить. Зачем такие контракты подписывать, надо по факту платить , по результатам . А Спартак уже не первый раз нагибают и не хер..а на ошибках не учатся.
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Почему на спортсе до сих пор нет новости о том, что Абаскаль заговорил цитатами из пацанских пабликов?

«Волк. Пёс притворяется волком, но всегда остаётся псом, не забывай», — написал Абаскаль в соцсетях.
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Ответ Александр Чижов
Маркизио Иван юри альберто и звезда реала роберт рена плюс ду кейрос список продолжить или уткнешься
Чижик по фактам, Иван аренда, за Юри Алберто получили "вагон" И извлекли максимум, Ду Кейрос да не удача, так за него почти и не платили ничего. Как там Тиль,Крал? Страдай дальше. И помни 7-1
+9
-2
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Ответ Злодей Спб
Ммм :)) Моя любимая тема про "частную нефть" и "это другое". Вся наша нефтянка построена на эксплуатации одних и тех же активов СССР, часть из которых была аккуратно приватизирована. Единственная причина по которой Лукойл (пока) не повторил судьбу ЮКОСА - потому что менеджеры и владельцы заверили нынешнее руководство страны в лояльности и не пытаются играть в политику. Но в нынешних условиях риски обратной национализации компании не нулевые, особенно с учетом большой доли иностранных держателей акций (50%).
А с учетом того, что практически все заработанное Лукойлом оседает в офшорах, национализация близится семимильными шагами. Потому и бегут топ-менеджеры этой компании пачками за бугор.
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Ответ RW7
Комментарий скрыт
ахахаха изначально частная компания была основана на руинах советской промышленности и приватизирована на аукционах красным директором Алекперовым
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Снял 3 млн евро за 0 результата - отличный наш менеджмент, а точнее полное его отсутствие! Федуна нет, а дело его живет….
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Это почти 180 млн руб

Гильермо - из Севильи, где мужчины в среднем живут 79 лет

Абаскалю сейчас 34 года, т.е. ему «осталось» 45 лет

Умножаем 45 на 12, а затем делим 180 млн на получившееся число = в среднем не более 333 333,33 руб/мес нужно тратить Гильермо до конца жизни, чтобы позволить себе нигде не работать и жить в свое удовольствие

Мне кажется за всю жизнь потратить такие д
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Ответ RW7
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Деньги за добычу нефти из недр РФ Лукойлом оседают в офшорах. Налог платится с минимально допустимой части. В 2010 году это было процентов 5 от общего заработка компании. И 95% прибыли оседало в офшорах. Так зачем нужна такая компания живущая на кредит от России, и отправляющая деньги в офшоры?
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0
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Ответ Честный контроль
Деньги за добычу нефти из недр РФ Лукойлом оседают в офшорах. Налог платится с минимально допустимой части. В 2010 году это было процентов 5 от общего заработка компании. И 95% прибыли оседало в офшорах. Так зачем нужна такая компания живущая на кредит от России, и отправляющая деньги в офшоры?
Совершенно точно изложил
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лукойл башляет, сейчас другого гражданина из недружественной страны позовут и будут башлять
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кто его привёл должен быть в пополаме
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Да, нехило так, Лукойл, отступные накидывает. Только теперь вопрос к знатокам: А надо ли вообще Спартак поднимать.. игру ставить какую-то? Может проще в середине таблицы? Нормальные отступные, я вам скажу.
А Рыжий, кроме поджопника для ускорения, больше ничего и не заслуживает. Я болельщик Зенита, но как-то стрëмно за Спартак. Уж извините)
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Ответ Евгений Недосекин
Мазур за такие деньги разве что на полсезона придет
На неделю
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Ну это ерунда....за Медину больше денег на ветер выкинули))
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Ответ Martin Naceri
Что то вы быстро забыли народные деньги которые забрал Маркизио попивая кофе в СПБ))
в спб хотя бы результат дают за деньги

представим, что спартак стал тратить в 3 раза меньше

что изменилось бы? как были в середине таблице - там бы и сидели
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Готов уволиться из Спартака за 20% этой суммы.
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