Абаскаль получит около 1,8 млн евро в случае увольнения из «Спартака» («СЭ»)
Стала известна сумма компенсации Гильермо Абаскалю при увольнении из «Спартака».
По данным «Спорт-Экспресса», в случае отставки «Спартак» выплатит испанскому специалисту около 1,8 млн евро – суммарную зарплату, положенную Абаскалю по контракту до июня 2025 года. Другие условия расторжения контракта будут определены в результате переговоров.
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В нынешнем сезоне «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко в 20 турах.
Увольнение Абаскаля сейчас – федуновщина
Отставка Абаскаля и приход Черчесова/Ивича. Что про это известно?
Единственная причина по которой Лукойл (пока) не повторил судьбу ЮКОСА - потому что менеджеры и владельцы заверили нынешнее руководство страны в лояльности и не пытаются играть в политику.
Но в нынешних условиях риски обратной национализации компании не нулевые, особенно с учетом большой доли иностранных держателей акций (50%).
И хоть компания пока остается условно частная, но недра, откуда качают нефть государственные.
А значит разбазаривают народные деньги.
«Волк. Пёс притворяется волком, но всегда остаётся псом, не забывай», — написал Абаскаль в соцсетях.
Гильермо - из Севильи, где мужчины в среднем живут 79 лет
Абаскалю сейчас 34 года, т.е. ему «осталось» 45 лет
Умножаем 45 на 12, а затем делим 180 млн на получившееся число = в среднем не более 333 333,33 руб/мес нужно тратить Гильермо до конца жизни, чтобы позволить себе нигде не работать и жить в свое удовольствие
Мне кажется за всю жизнь потратить такие д
А Рыжий, кроме поджопника для ускорения, больше ничего и не заслуживает. Я болельщик Зенита, но как-то стрëмно за Спартак. Уж извините)
представим, что спартак стал тратить в 3 раза меньше
что изменилось бы? как были в середине таблице - там бы и сидели