Минспорт России может ввести звание ПМС – почетный мастер спорта

Министерство спорта России рассматривает введение новых почетных званий.

Ведомство разработало проект «О внесении изменений в приказ спорта № 856 «Об утверждении положения о присвоении, лишении, восстановлении почетных спортивных званий».

Сейчас проект находится на стадии общественных обсуждений текста.

Предлагается ввести звание «Почетного мастера спорта России», а также звание «Почетный тренер России» за результаты, показанные на чемпионатах России начиная с 1 января 2024 года.