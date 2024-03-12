Минспорт России может ввести звание ПМС – почетный мастер спорта

Теги Министерство спорта России Легкая атлетика

Министерство спорта России рассматривает введение новых почетных званий.

Ведомство разработало проект «О внесении изменений в приказ Министерства спорта № 856 «Об утверждении положения о присвоении, лишении, восстановлении почетных спортивных званий».

Сейчас проект находится на стадии общественных обсуждений текста.

Предлагается ввести звание «Почетного мастера спорта России», а также звание «Почетный тренер России» за результаты, показанные на чемпионатах России начиная с 1 января 2024 года.

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79 комментариев
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А еще можно ввести звание «Заслуженный болельщик спорта», он же ЗБС.
+112
-1
+111
До чего дошёл прогресс, у Серёжи ПМС
+107
-3
+104
Хахахахаха)))) Первый значок почетно вручить Ягудину!
+69
-2
+67
Ответ Shtirly
Хахахахаха)))) Первый значок почетно вручить Ягудину!
Этому звание "Почетный Деятель Российского Спорта", пожалуйста.
+41
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+41
Ответ Вечно в бане
И БДСМ до кучи. Есть еще одна аббревиатура, но она нынче вне закона.
Большое Достижение Спортивного Мастерства
Лучший Гениальный Блестящий Тренер
+35
0
+35
“ Сейчас проект находится на стадии общественных обсуждений текста.”

Мне кажется, что аббревиатура общественные обсуждения не пройдёт.
+34
-1
+33
Первой вручат Валиевой?
+37
-8
+29
Ответ Kuryanin
ПМС и ПТСР.
И БДСМ до кучи. Есть еще одна аббревиатура, но она нынче вне закона.
+28
0
+28
ПМС и ПТСР.
+25
-2
+23
Вот мы дожили до того момента, когда все проблемы спорта в нашей стране решены и министерство решило ввести ПМС!
+23
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+23
Гусары - молчать!!!
+21
-1
+20
Полицейский инспектор дорожного регулирования
+14
0
+14
ПМС - хорошая аббревиатура. Со значением.
+13
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+13
Ответ Мишаня Кашников
До чего дошёл прогресс, у Серёжи ПМС
🤣🤣🤣🤣👏👏👏
+13
0
+13
получение звания ПМС - это всегда красный день календаря
звание ПМС обязательно нужно получить, прям кровь из носу
+15
-2
+13
У Минспорта зачётное чувство юмора!
Первыми лауреатами звания ПМС должны стать авторы этой идеи)))
+13
-1
+12
Вспоминается "Теория большого взрыва". Там тоже они команду назвали ПМС
+10
0
+10
Чего только не придумают, когда делать нечего!
+10
0
+10
Ахахаха
+9
0
+9
Спортсмены будут просить не присваивать им звание с такой аббревиатурой. В противном случае народное объяснение причин их неудач гарантировано. А никто не хочет становиться объектом подобныхх шуток...
+7
0
+7
Слишком хорошо
+6
0
+6
До чего дошёл прогресс, у минспорта пмс
+7
-1
+6
Ответ Насонов Дмитрий
Вспоминается "Теория большого взрыва". Там тоже они команду назвали ПМС
Перпетум мобиле супер!
+6
0
+6
ДМС - допинговый мастер спорта. Будет пользоваться популярностью
+6
0
+6
Заслуженный Папа Римский нашего королевства.
+5
0
+5
Как правило, если член Почётный, то он уже не действующий.
+5
0
+5
ПМС это пост менструальный синдром. Наступил у Минспорта.
+8
-3
+5
По-моему, тут всё очевидно:
ПМС №1 - гениальный хоккеист, дзюдоист и геостратег,
ПМС №2 и далее - его прихлебатели: Йозе Марино и прочая, прочая.
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Дальше - "Народный мастер спорта", а самому главному спортсмену страны - "Генеральный матер спорта России"...
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ПМС🤣🤣🤣
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