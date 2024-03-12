Минспорт России может ввести звание ПМС – почетный мастер спорта
Министерство спорта России рассматривает введение новых почетных званий.
Ведомство разработало проект «О внесении изменений в приказ Министерства спорта № 856 «Об утверждении положения о присвоении, лишении, восстановлении почетных спортивных званий».
Сейчас проект находится на стадии общественных обсуждений текста.
Предлагается ввести звание «Почетного мастера спорта России», а также звание «Почетный тренер России» за результаты, показанные на чемпионатах России начиная с 1 января 2024 года.
Лучший Гениальный Блестящий Тренер
Мне кажется, что аббревиатура общественные обсуждения не пройдёт.
звание ПМС обязательно нужно получить, прям кровь из носу
Первыми лауреатами звания ПМС должны стать авторы этой идеи)))
ПМС №1 - гениальный хоккеист, дзюдоист и геостратег,
ПМС №2 и далее - его прихлебатели: Йозе Марино и прочая, прочая.