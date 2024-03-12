ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России в Пути РПЛ, победив «Ростов» (2:0). Команда Карпина сыграет в Пути регионов
ЦСКА обыграл «Ростов» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом матче команды сыграли вничью (1:1).
Армейцы пробились в полуфинал Кубка в Пути РПЛ, ростовский клуб продолжит выступление в Пути регионов.
- Дата проведения
- 12 марта, 20.15, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Тороп, Хелвен, Дивеев (Лукин, 59), Виллиан Роша, Агапов, Гайич, Здьелар (Мусаев, 46), Мендес, Обляков, Давила (Файзуллаев, 87), Чалов (Заболотный, 74).
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Ростов –
Медведев, Вахания, Осипенко, Сако, Чернов (Лангович, 67), Байрамян (Колтаков, 78), Глебов, Щетинин, Мохеби, Роналдо, Голенков (Комаров, 78).
Хотелось бы, чтобы он наконец пришел в себя и начал приносить пользу клубу, а не крутиться в своих мыслях.