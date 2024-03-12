ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России в Пути РПЛ, победив «Ростов» (2:0). Команда Карпина сыграет в Пути регионов

ЦСКА обыграл «Ростов» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче команды сыграли вничью (1:1).

Армейцы пробились в полуфинал Кубка в Пути РПЛ, ростовский клуб продолжит выступление в Пути регионов.

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