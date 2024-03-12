ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России в Пути РПЛ, победив «Ростов» (2:0). Команда Карпина сыграет в Пути регионов

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ЦСКА обыграл «Ростов» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче команды сыграли вничью (1:1).

Армейцы пробились в полуфинал Кубка в Пути РПЛ, ростовский клуб продолжит выступление в Пути регионов.

ЦСКА – Ростов 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
12 марта, 20.15, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 63 Агапов, 2:0 – 84 Мусаев.
ЦСКАТороп, Хелвен, Дивеев (Лукин, 59), Виллиан Роша, Агапов, Гайич, Здьелар (Мусаев, 46), Мендес, Обляков, Давила (Файзуллаев, 87), Чалов (Заболотный, 74).
РостовМедведев, Вахания, Осипенко, Сако, Чернов (Лангович, 67), Байрамян (Колтаков, 78), Глебов, Щетинин, Мохеби, Роналдо, Голенков (Комаров, 78).
Предупреждения:
Хелвен (79), Комаров (90), Мохеби (90).

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108 комментариев
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Давила скрытый Герой этого матча.
+24
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+23
Ответ AAAARMEEC
Цска 6 угловых подряд толку 0. Федотов чем вы на тренировках занимаетесь?
Когда ЦСКА в матче с Крыльями дважды с угловых забил, вы так же возмущались ?)
+17
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+16
Только ЦСКА!!! Только ПОБЕДА!!! ВПЕРЁД АРМЕЙЦЫ!!!💪🎉💥🥇🏆
+21
-7
+14
Я надеюсь что Шуллер, сделавший свои выводы о Мусаеве после его подписания, хотя бы немного изменит мнение о Тамике )
+14
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+13
С победой всех, красно-синие!! Идём за Кубом второй год подряд!Дивею здоровья!
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Федя пока худший из напов. Федя соберись . Ты можешь лучше, намного лучше.
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Ответ Игорь Емелин
прекрасная трактовка правил лысым. Железобетонный пеналь.
Хоть я и болею за ЦСКА, трактовка, я с вами согласен, нелепая. Но по нынешним правилам, если мяч попадает в руку не напрямую, а с отскоком от газона, это не пенальти.
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На счастье армейцев , Ростов сдулся во 2 тайме . Конечно, благодаря активности красно- синих -сразу с 46й мин. В атаке далеко не все получалось…Тем не менее, с победой ! Дивееву -здоровья !
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Давила просто давит на Ростов, в отличной физической форме.
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Печально, что имеется потеря Мойзеса (спасибо судейке), но надеюсь на появление в составе Лукина
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Неожиданно хорошо проявляет себя Мусаев, а Облякова во втором тайме вообще не было видно. Армейцев с победой!
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Удачи ЦСКА
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Ответ Фут.Боль
В матче Кубка Спартак-Локо за подобный же эпизод в ворота Локо назначили пенальти.Рука Конти также была опорной и в неё мяч попал.
Вопрос не в том опорная рука или нет. Пенальти в ворота ЦСКА не был назначен потому что мяч в руку попал после того, как отскочил от газона. Таковы нынешние правила.
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Боевой матч, без травм всем, Ростову удачи !!!
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Федя после возобновления чемпионата вообще никакой …
Хотелось бы, чтобы он наконец пришел в себя и начал приносить пользу клубу, а не крутиться в своих мыслях.
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Мусаев вышел ,движ впереди пошел хоть
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Ответ Александр Бажан
Пояснительную по пенке дайте,пожалуйста. смотрел без звука)
Игрок Ростова бил по воротам, мяч попал от газона в опорную руку Роши. Собственно, это на ВАР и смотрели.
+6
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+5
Игры в первом тайме как не было, так и нет, но за счет замен все таки затолкали 2 мяча, давила в очередной раз порадовал, Тороп молодец, правильно что по тихонько придвигают к основе
+4
0
+4
Давила молодец, старается💪🏻
+4
0
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Ответ AAAARMEEC
Цска 6 угловых подряд толку 0. Федотов чем вы на тренировках занимаетесь?
Ну не с каждого же теперь втыкать.
+4
0
+4
Ответ Кирилл
Я надеюсь что Шуллер, сделавший свои выводы о Мусаеве после его подписания, хотя бы немного изменит мнение о Тамике )
Вряд-ли... Он безнадёжен
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+4
Ответ Panfil1978
тогда вообще пенальти надо отменить ,можно по каждому пеналю так рассуждать
Причем тут вообще все пенальти? Рука в естественном положении? Естественном. Отскок, который нельзя предугадать, был? Был. Всё. Два важных фактора разом совпали, всё.
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Илья с Почином Дорогой ✊
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ЦСКА пока слабо играет, видно, что не в форме, проблема с пасом никуда не делась, да и удары по воротам неважные. Агапов как не владел телом, так и не владеет, валится в самый неподходящий момент, хотя Федотов перед игрой сказал, что он окреп, не видно.
+3
0
+3
Ответ Кирилл
Я надеюсь что Шуллер, сделавший свои выводы о Мусаеве после его подписания, хотя бы немного изменит мнение о Тамике )
Шулек имею ввиду))
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Ростов совсем плюшевый.
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Ответ YurkaNad
После Краснодара Георгич уже говорил, что ротации не избежны. Но после Крыльев и Краснодара этот Ростов прям вселяет надежды.
Ротация ротации рознь: можно 9 игроков из стартового состава матча с Краснодаром поставить в старт сегодня, а можно только трёх. С учётом того, что следующий оф. матч Ростова более, чем через две недели, первый вариант кажется более реальным.
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ЦСКА победы, пора давать результат
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Ответ TheSportNik
Вот зачем арбитры лезут в ход матча, просто не понимаю этого, ну ладно Карасев может не заметил игры рукой Роши, но Кукуян почему ослеп, кто объяснит? Самое забавное, они то ставят такие пенальти, то слепнут и начинают придумывать отмазки дурацкие и еще сидят тупые эксперты и повторяют этот бред, как попугаи. Самое смешное, что ЦСКА потом гол забили второй, то есть судите нормально, а футболисты пусть сами решают свои проблемы. Карпин был зол и в принципе он был прав, фактически Ростов убрали из пути РПЛ, теперь им играть в гостях, а там даже Химки опасны.
Да никто не ослеп. После аналогичных ошибочно поставленных пенальти в предыдущих матчах,уже соизволили прочитать новые правила. Такие пенки и в Европе не ставят,в большинстве случаев. Само собой индивиды есть везде,но по правилам,если мяч попадает в опорную руку-это не пенальти. Иначе как падать футболистам,как дельфины и руки по швам? Боюсь количество травмированных будет колоссальным...
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Ответ Михаил1970
Акинфеев не захотел играть против Роналдо)
Так Тороп сыграл до сегодняшнего матча в 6 из 7 играх ЦСКА в этом Кубке - вот ему и дали продолжить стоять в воротах.
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