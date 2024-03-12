Роналдо: «Золотой мяч» должен был достаться Месси, без сомнения. На ЧМ он сделал нечто особенное – это напомнило мне о Пеле и Марадоне»
Роналдо считает «Золотой мяч» Лионеля Месси заслуженным.
Аргентинец получил свой 8-й «Золотой мяч» осенью за сезон-2022/23. Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, а также чемпионат и Суперкубок Франции с «ПСЖ».
«Золотой мяч» должен был достаться ему [Лионелю Месси], без сомнения.
На чемпионате мира Месси сделал нечто особенное. Это напомнило мне о выступлениях Пеле и Марадоны», – сказал Роналдо.
Родри о «Золотом мяче»: «Мы все мечтаем его выиграть. Я был бы рад, если бы его получил опорник – это было бы интересным сигналом для футбола»
Харгривз о Мбаппе: «Он особенный, напоминает Роналдо – по таланту ему практически нет равных. Килиан на верном пути – он уже выиграл ЧМ и точно получит «Золотой мяч»
Все, теперь Зубастик выписан из красивых.
РоналдО что не знает, что ЧМ купили, все пенки левые, а Коман, Тчуамени, Ван Дейк спецально мазали пенальти, что бы Месси выиграл?
А Коло Муани репетировал с Мартинесом сейв века.
А Йошка Гвардиол специально дал себя обыграть 35 летнему Месси.
Вообщем все сфальсифицировано.
Артем, я все правильно написал?)
Бразилец ребят, это бразилец! Чемпион мира 2002 , Феномен 🤗
Но есть факты и Неймар никогда не будет в одном ряду с Пеле, Зубастиком и тд.
Так и Роналду не на одном уровне с Месси.
После 18.12.2022 нет больше дебатов.
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