Роналдо: «Золотой мяч» должен был достаться Месси, без сомнения. На ЧМ он сделал нечто особенное – это напомнило мне о Пеле и Марадоне»

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Роналдо считает «Золотой мяч» Лионеля Месси заслуженным.

Аргентинец получил свой 8-й «Золотой мяч» осенью за сезон-2022/23. Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, а также чемпионат и Суперкубок Франции с «ПСЖ».

«Золотой мяч» должен был достаться ему [Лионелю Месси], без сомнения.

На чемпионате мира Месси сделал нечто особенное. Это напомнило мне о выступлениях Пеле и Марадоны», – сказал Роналдо.

Родри о «Золотом мяче»: «Мы все мечтаем его выиграть. Я был бы рад, если бы его получил опорник – это было бы интересным сигналом для футбола»

Харгривз о Мбаппе: «Он особенный, напоминает Роналдо – по таланту ему практически нет равных. Килиан на верном пути – он уже выиграл ЧМ и точно получит «Золотой мяч»

61 комментарий
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Снова аргентинец за своего топит, хватит уже
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Сейчас легендарному El Fenomeno объяснят эксперты со спортса, что он не прав
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Что может знать о футболе 2х кратный чемпион мира, там Васильев уже все по фактам разложил:))
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Ответ Fendiman
Комментарий скрыт
Даже не знаете, сколько он пенальти забил, зачем тогда ротик открывать.
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Ничего не понимает этот ноунейм. Сейчас объяснят, что Месси только пенальти забивал, а больше ничего и не сделал.
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Ну все понятно, шейхи заплатили а фифа заставила так сказать.
Все, теперь Зубастик выписан из красивых.
РоналдО что не знает, что ЧМ купили, все пенки левые, а Коман, Тчуамени, Ван Дейк спецально мазали пенальти, что бы Месси выиграл?
А Коло Муани репетировал с Мартинесом сейв века.
А Йошка Гвардиол специально дал себя обыграть 35 летнему Месси.
Вообщем все сфальсифицировано.
Артем, я все правильно написал?)
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Легенда о Легенде
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Ответ Alihan Abdiraikhanov
Ему нравится Месси. А кому то больше Криш. Лично для меня, это два топовых футболиста. Которые засчет конкуренция делали друг друга лучше сезон за сезоном !! Каждый имеет право на свое мнение.
2+2=5 тоже мнение.
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Сейчас молодеж не поймет что за Роналдо .
Бразилец ребят, это бразилец! Чемпион мира 2002 , Феномен 🤗
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Я вам больше скажу, все остальные 7 ЗМ тоже достались ему абсолютно заслуженно. Этот факт могут отрицать только хейтеры и не разбирающиеся в футболе люди, которые обвиняют Лео даже в том, что в 2020 Франс футбол отменили награду)))
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Одну букву поменять в заголовке и мир бы перевернулся
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Ответ Alihan Abdiraikhanov
Ему нравится Месси. А кому то больше Криш. Лично для меня, это два топовых футболиста. Которые засчет конкуренция делали друг друга лучше сезон за сезоном !! Каждый имеет право на свое мнение.
Кто то считает Неймара величайшим бразильским игроком. Это тоже мнение)
Но есть факты и Неймар никогда не будет в одном ряду с Пеле, Зубастиком и тд.
Так и Роналду не на одном уровне с Месси.
После 18.12.2022 нет больше дебатов.
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После вчерашних событий, Криштибоям не хватало только этого. Сущий кошмар продолжается... он и не закончится... почему? Ответ ТЫ знаешь... 18.12.22...
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не припомню что бы Пеле и Марадона на ЧМ забили почти все свои голы с пенок. по-моему даже ни одного
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Ответ VERBLYUD
Я вам больше скажу, все остальные 7 ЗМ тоже достались ему абсолютно заслуженно. Этот факт могут отрицать только хейтеры и не разбирающиеся в футболе люди, которые обвиняют Лео даже в том, что в 2020 Франс футбол отменили награду)))
Месси ещё и недосчитался минимум 2 ЗМ. Если кого ограбили, то его в первую очередь. Но об этом не принято говорить
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Ответ vtsch4svws
Одну букву поменять в заголовке и мир бы перевернулся
Вселенная бы схлопнулась
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Ronaldo здравого человека)
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Эх, зубастик, всю компетентность и аппетитность растерял. Выписан из легенд😡
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Спокойствие. Это не тот Роналдо)
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Қас гномович скажет РоналдО ничего непонимает в футболе ,вообще то зубастик выиграл чм блогадаря судьям((
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Ответ aidos_1979
Ronaldo здравого человека)
или как его еще называют — the True Ronaldo (Настоящий РоналдО)
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И его подкупили? Или просто он не красивый?🤔
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Ответ AF007
Казалось бы, легенда Реала, а все равно преклонил колено перед Богоравным Лео Кингом. Не всем, но многим правда дороже даже там. рыгалдус всего лишь второй((
Сезон в Барсе помутил его разум😢 (подсказка фруктовым)
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Ответ Dark.Babysitter
Спокойствие. Это не тот Роналдо)
Настоящий ты хотел сказать 👍
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C этого же интервью, Роналдо: "Я думаю, что есть очень, очень особенная группа, в которую входят Диего, Месси, Кройф, Беккенбауэр, Пеле, Ван Бастен, Роналдиньо. Возможно, и я».
+5
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Казалось бы, легенда Реала, а все равно преклонил колено перед Богоравным Лео Кингом. Не всем, но многим правда дороже даже там. рыгалдус всего лишь второй((
+3
-2
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вот тут настояться должны каменты. очередная плюс-минусовая дуэль
на
ча
лась
+1
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Ответ El Fenomeno 9
Он не прав, некогда объяснять
)))
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Пеле с Марадоной вроде ни одного пенальти в основное время за все ЧМ не пробили, а тут 5 за один)
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Показалось.)
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