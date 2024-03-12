Роналдо: «Золотой мяч» должен был достаться Месси, без сомнения. На ЧМ он сделал нечто особенное – это напомнило мне о Пеле и Марадоне»

Роналдо считает «Золотой мяч» Лионеля Месси заслуженным.

Аргентинец получил свой 8-й «Золотой мяч» осенью за сезон-2022/23. Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, а также чемпионат и Суперкубок Франции с «ПСЖ».

« » должен был достаться ему [Лионелю Месси], без сомнения.

На чемпионате мира Месси сделал нечто особенное. Это напомнило мне о выступлениях и », – сказал Роналдо.

Родри о «Золотом мяче»: «Мы все мечтаем его выиграть. Я был бы рад, если бы его получил опорник – это было бы интересным сигналом для футбола»

Харгривз о Мбаппе: «Он особенный, напоминает Роналдо – по таланту ему практически нет равных. Килиан на верном пути – он уже выиграл ЧМ и точно получит «Золотой мяч»