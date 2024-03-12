При жеребьевке ЛЧ в новом формате будут использоваться компьютеры. Для проведения процедуры вручную потребовалось бы 3-4 часа и 900 шаров
Метод проведения жеребьевки Лиги чемпионов изменится со следующего сезона.
Напомним, в сезоне-2024/25 изменится формат турнира: число участников вырастет до 36, а вместо традиционного группового этапа будет использоваться общая таблица. Каждый клуб проведет минимум 8 матчей с разными соперниками.
В связи с этим изменения произойдут и в процедуре жеребьевки – для ее проведения будут использоваться компьютеры. Моделирование показало, что ручная жеребьевка в новом формате займет от трех до четырех часов и потребует 900 шаров.
Вместо этого будет использован новый гибридный метод – шары с названиями клубов будут вытаскиваться вручную, а компьютер будет подбирать соперников для этих команд. В таком виде жеребьевка будет занимать 35 минут – как и сейчас.
Английская IT-компания разрабатывает программное обеспечение, посредством которого будет проводиться цифровая часть процедуры.
Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов
А как он ему попадется, если он всегда в А Категории?
Читай правила, Риго
ну и в современных процах есть достаточно рандомный RDRAND