При жеребьевке ЛЧ в новом формате будут использоваться компьютеры. Для проведения процедуры вручную потребовалось бы 3-4 часа и 900 шаров

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА Футбол

Метод проведения жеребьевки Лиги чемпионов изменится со следующего сезона.

Напомним, в сезоне-2024/25 изменится формат турнира: число участников вырастет до 36, а вместо традиционного группового этапа будет использоваться общая таблица. Каждый клуб проведет минимум 8 матчей с разными соперниками.

В связи с этим изменения произойдут и в процедуре жеребьевки – для ее проведения будут использоваться компьютеры. Моделирование показало, что ручная жеребьевка в новом формате займет от трех до четырех часов и потребует 900 шаров.

Вместо этого будет использован новый гибридный метод – шары с названиями клубов будут вытаскиваться вручную, а компьютер будет подбирать соперников для этих команд. В таком виде жеребьевка будет занимать 35 минут – как и сейчас. 

Английская IT-компания разрабатывает программное обеспечение, посредством которого будет проводиться цифровая часть процедуры. 

Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов

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37 комментариев
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В сезоне 2021/22 ПО здорово справилось
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Я бы и 4 часа посмотрел
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Написал бы уже что нибудь по оригинальнее)
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Как удобно)
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Если не ошибаюсь, то компьютер не может обеспечить полностью случайные числа. Хотя квантовый может и может
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Ответ Булат Кошкимбаев
Написал бы уже что нибудь по оригинальнее)
Ригоберу:

А как он ему попадется, если он всегда в А Категории?

Читай правила, Риго
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Кто о чем, а ригоберка как всегда о любимом Реале)
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Ответ OldRedWhite
С компьютером оно вернее ! Это как электронное голосование в Швейцарии Или голосование по почте в США !
А что с ними не так?
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Ответ hompos
Комментарий удален пользователем
Знаешь что по пятницам делают с обиженными? Готовься
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Думаю уефа ради денег убьет интерес к ЛЧ,есть топовый формат который работал а теперь хз как будет выглядеть
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Я так понимаю английским клубам будет везти
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От не всегда надёжного подогрева шаров - к возможности незаметно подкручивать жеребьёвку прямо на ходу. Прогресс, однако.
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И все равно будут скандалы, из-за перегревающихся компьютеров!
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Ответ Evgenii Tim
А что с ними не так?
Легко манипулировать
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⚽️🤡⚽️🤡⚽️🤡
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ригоберу: А как он ему попадется, если он всегда в А Категории? Читай правила, Риго
Несправедливо, что Реал два года подряд попадает в группу с Интером, но проходит в ПО, а на следующий сезон с Интером в группе играет Барселона... Жеребьевка виновата
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Ответ goblin3
Если не ошибаюсь, то компьютер не может обеспечить полностью случайные числа. Хотя квантовый может и может
Как бы проблема даже на уровне самого примитивного железа решалась с помощью seed и переменной времени.
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Ответ goblin3
Если не ошибаюсь, то компьютер не может обеспечить полностью случайные числа. Хотя квантовый может и может
полно внешних аппаратных ГСЧ
ну и в современных процах есть достаточно рандомный RDRAND
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Ответ goblin3
Если не ошибаюсь, то компьютер не может обеспечить полностью случайные числа. Хотя квантовый может и может
Интересно, не слышал про такой момент.
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Ответ hompos
Комментарий удален пользователем
Когда VAR ввели, то же самое говорили, а потом вдруг оказалось, что Реал - VARдрид. Тут тоже что-нибудь придумают
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Ответ Evgenii Tim
А что с ними не так?
На пеньках и лавочках надо)
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Ответ Arty K.
900 шаров? Это ж сколько "Реалу" пришлось бы их нагревать...
Большую парилку надо искать)
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Это же наше электронное голосование. Больше нет позорной необходимости греть шары😅
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а че, почему нельзя брать игру фифа , там создавать турнир , и проводить автоматическую жеребьевку )))для чего отдельное ПО, когда в фут. симах уже все давно есть.
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900 шаров? Это ж сколько "Реалу" пришлось бы их нагревать...
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Ну и зря. Была в старой жеребьёвке своя атмосфера.
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Да они и сейчас вместо 10 минут растягивают на полтора часа😁
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О нет, компьютеры заменили звездных футболистов, завершивших карьеру.
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Ну и норм, погоняли бы шары 3 часа.
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Комментарий удален пользователем
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