НХЛ. «Рейнджерс» против «Каролины», «Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Флорида» – с «Далласом», «Миннесота» примет «Аризону»
«Каролина» сыграет с «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Оттава» примет «Питтсбург», «Даллас» – «Флориду», «Миннесота» – «Аризону», «Колорадо» будет противостоять «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 марта, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 13 марта, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 13 марта, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 13 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 03.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 13 марта, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 13 марта, 05.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Валера, верим! 🔥💯🤩
На самом же деле жители западного побережья Америки в ужасе. Огромное морское чудовище вылезло на берег и терроризирует население. Всё войско разгромлено и надежда осталась на них. РЫЦАРЕЙ В ЗОЛОТЫХ ДОСПЕХАХ! Только они способны спасти беззащитное население Сиэтла от этого ужасного Кракена. Они из Вегаса, им не нужна удача. Они и есть удача! За честь и отвагу!
За самую молодую команду НХЛ! За Кракена!
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Левый фланг!
Айкел, ты - на вбарсывании по центру. Маршессо, поведёшь шайбу направо, как только пройдёте за синюю линию. Вперёд и не страшитесь тьмы! В бой, в бой, хоккеисты Вегаса! Клюшки вздымайте! Борты крушите! День сечи! День славы! Вперёд, навстречу заре!
В бой! В бой! В бой! В последний бой этого мира! На смерть!
На смерть!
На смерть!
На смерть!
Смерть!
Смерть!
Вперёд, Рыцари!