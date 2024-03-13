НХЛ. «Рейнджерс» против «Каролины», «Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Флорида» – с «Далласом», «Миннесота» примет «Аризону»

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«Каролина» сыграет с «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Оттава» примет «Питтсбург», «Даллас» – «Флориду», «Миннесота» – «Аризону», «Колорадо» будет противостоять «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Детройт
Дата проведения
13 марта, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Рейнджерс
Дата проведения
13 марта, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Коламбус
Дата проведения
13 марта, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Питтсбург
Дата проведения
13 марта, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Сан-Хосе
Дата проведения
13 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Флорида
Дата проведения
13 марта, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Аризона
Дата проведения
13 марта, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Анахайм
Дата проведения
13 марта, 03.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Колорадо
Дата проведения
13 марта, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Вегас
Дата проведения
13 марта, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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18 комментариев
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Стрелки перевели в Америке, теперь утренние матчи на час раньше, не посмотреть толком. :(
+7
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У Каролины готовится сыграть Гюнцель и, очень может быть, в одном звене с Кузнецовым.
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Пантеры любопытно, посмотрю)))
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Шаранговичу дубль!
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Ну и вслед за Бучневичем юбилейную 500 игру в НХЛ готовиться сыграть Ничушкин. Главное обойтись без приключений, только мысли о предстоящей игре) Лёд, шайба и ворота соперника. Удачи и без травм!
Валера, верим! 🔥💯🤩
+2
0
+2
Ответ Егор Ковынёв
Устроить этим выскочкам из Лас-Вегаса горячий приём 🔥😈 За самую молодую команду НХЛ! За Кракена!
Забавно, будто первоклассник над второклашкой потешается))
На самом же деле жители западного побережья Америки в ужасе. Огромное морское чудовище вылезло на берег и терроризирует население. Всё войско разгромлено и надежда осталась на них. РЫЦАРЕЙ В ЗОЛОТЫХ ДОСПЕХАХ! Только они способны спасти беззащитное население Сиэтла от этого ужасного Кракена. Они из Вегаса, им не нужна удача. Они и есть удача! За честь и отвагу!
+2
0
+2
ВСЯ НАДЕЖДА НА ШЕСТЕРКИНА УДАЧИ КОМАНДЕ
+2
-1
+1
Даллас - Флорида матч огонь, верю в Звезд
+1
0
+1
Ну что кто лучший сегодня, Кузя или Хлебушек?) Парни веселые и на позитиве всегда, ждём и матч такой же!✌️
+1
0
+1
Ну хоть Оттаву Питы обыграют в основное?)
+1
0
+1
Устроить этим выскочкам из Лас-Вегаса горячий приём 🔥😈
За самую молодую команду НХЛ! За Кракена!
+1
0
+1
Ответ Диандерталец
Забавно, будто первоклассник над второклашкой потешается)) На самом же деле жители западного побережья Америки в ужасе. Огромное морское чудовище вылезло на берег и терроризирует население. Всё войско разгромлено и надежда осталась на них. РЫЦАРЕЙ В ЗОЛОТЫХ ДОСПЕХАХ! Только они способны спасти беззащитное население Сиэтла от этого ужасного Кракена. Они из Вегаса, им не нужна удача. Они и есть удача! За честь и отвагу!
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
+1
0
+1
Панаре набрать очки, и победы!
0
0
0
Ответ vzi
Стрелки перевели в Америке, теперь утренние матчи на час раньше, не посмотреть толком. :(
Это Байден опять гадит.
+1
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0
Ответ Егор Ковынёв
Устроить этим выскочкам из Лас-Вегаса горячий приём 🔥😈 За самую молодую команду НХЛ! За Кракена!
Я буду сильно удивлен если Кракен забьет больше 2-х(а так 4-2 5-2 в пользу естественно Вегаса)
0
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Ответ Pink Floyd1276
Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Разольется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы удалые, Великаны молодые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор.
Ийеха! Барбашев, веди шайбу на левый фланг.
Левый фланг!
Айкел, ты - на вбарсывании по центру. Маршессо, поведёшь шайбу направо, как только пройдёте за синюю линию. Вперёд и не страшитесь тьмы! В бой, в бой, хоккеисты Вегаса! Клюшки вздымайте! Борты крушите! День сечи! День славы! Вперёд, навстречу заре!
В бой! В бой! В бой! В последний бой этого мира! На смерть!
На смерть!
На смерть!
На смерть!
Смерть!
Смерть!
Вперёд, Рыцари!
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