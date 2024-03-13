Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд, отразив 28 бросков в матче с «Каролиной». У него 9 побед в 11 играх после Матча звезд

Теги Рейнджерс Каролина НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд, отразив 28 бросков «Каролины».

Вратарь «Рейнджерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Харрикейнс» (1:0). 

В 43 играх в текущем сезоне у россиянина 28 побед при 3 играх на ноль, 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,54. 

После перерыва на Матч звезд НХЛ Шестеркин провел 11 матчей – 9 побед (все игры на ноль в сезоне – на этом отрезке), 95,1%, 1,63. 

3 комментария
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Победа над унитазами, показательна, как команда готова к ПО
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Вероятно, сильнейший в лиге прямо сейчас.
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Выходит матч звезд, пошел на пользу.
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