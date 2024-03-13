Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд, отразив 28 бросков в матче с «Каролиной». У него 9 побед в 11 играх после Матча звезд

Игорь Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд, отразив 28 бросков «Каролины».

Вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Харрикейнс» (1:0).

В 43 играх в текущем сезоне у россиянина 28 побед при 3 играх на ноль, 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,54.

После перерыва на Матч звезд НХЛ Шестеркин провел 11 матчей – 9 побед (все игры на ноль в сезоне – на этом отрезке), 95,1%, 1,63.