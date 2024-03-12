«Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за Жорже, если договорится о его назначении до конца сезона

Теги Спартак высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Жорже 1972 Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

«Спартаку» интересен тренер «Браги» Артур Жорже.

Как пишет A Bola, 52-летний специалист вошел в список кандидатов на пост тренера «Спартака» на случай отставки Гильермо Абаскаля. Интерес к Жорже основан на инициативе спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который ранее работал в скаутинговом отделе «Бенфики».

Об интересе со стороны «Спартака» уже проинформирован агент тренера.

По данным источника, «Спартак» готов даже выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход тренера, если о его назначении договорятся до конца сезона. В руководстве «Браги» не хотят менять тренера по ходу решающего отрезка сезона.

«Брага» занимает 4-е место в таблице чемпионата Португалии. Отставание от лидирующего «Спортинга» – 12 очков.

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56 комментариев
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Назначить тренера, у которого меньше игр в карьере, чем у Абаскаля, при том что он старше на 20 лет. Звучит очень продуманно.
Человек 10 лет в системе Браги, он не то что вне Португалии не работал. Он вне Браги не работал. Даже игроком почти всю карьеру в Браге провел. Маленькой комфортной команды и его под Спартак бросать? Вы там угораете что ли? Еще и языков явно меньше знает…
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+53
Ну что же ты поделаешь, опять не Сашка Мостовой 😂
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Будет странно, если Амарал не приведёт своего тренера. Зачем тогда он приходил, с Черчесовым работать?
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-2
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Зато есть супер алиби, если и Жорже провалится, всегда можно будет съехать на то,что он же зимние сборы не проводил)
а если не провалится, то значит на багаже Абаскаля
+24
-1
+23
Ответ Cruel Snake
Ну что же ты поделаешь, опять не Сашка Мостовой 😂
"Да кто такой этот Жорже? Где он раньше играл?" - ответил Мостовой на вопрос о новом тренере, при этом не переставая чеканить мяч
+24
-2
+22
Зато есть супер алиби, если и Жорже провалится, всегда можно будет съехать на то,что он же зимние сборы не проводил)
+18
-1
+17
Ответ Konstantin Zorin
Будет странно, если Амарал не приведёт своего тренера. Зачем тогда он приходил, с Черчесовым работать?
Не работать, а плодотворно сотрудничать на благо Спартака.
+17
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+16
У человека стаж работы тренером меньше года
Спартак:идеально,берём
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Ответ Peter Parker
Назначить тренера, у которого меньше игр в карьере, чем у Абаскаля, при том что он старше на 20 лет. Звучит очень продуманно. Человек 10 лет в системе Браги, он не то что вне Португалии не работал. Он вне Браги не работал. Даже игроком почти всю карьеру в Браге провел. Маленькой комфортной команды и его под Спартак бросать? Вы там угораете что ли? Еще и языков явно меньше знает…
всё правильно написал. Те же мысли. Он даже когда тренировал не Брагу, не дальше 25 км от Браги уехал. Человек больше 50 лет живет и работает в городе с населением 200 тысяч. Очень странная кандидатура.
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Ответ Peter Parker
Назначить тренера, у которого меньше игр в карьере, чем у Абаскаля, при том что он старше на 20 лет. Звучит очень продуманно. Человек 10 лет в системе Браги, он не то что вне Португалии не работал. Он вне Браги не работал. Даже игроком почти всю карьеру в Браге провел. Маленькой комфортной команды и его под Спартак бросать? Вы там угораете что ли? Еще и языков явно меньше знает…
бражский как минимум знает.
хотя у нас бразильцев вроде нет
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Очередной шаромыжник. Концовку этого сезона завалит, но скажет, что приглашен для нового сезона, а после нового 2025-го года отчалит с солидной неустойкой вместе с Амаралом, которую и попилят, да еще с Абаскалем на троих отметят легкий и сравнительно честный отъем денег Спартака.
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Возможно я идиот, но никогда этого не понимал. Тренер тренирует межсезонье, под него подстраивают состав, заигрывают схему, покупают и продают футболистов и после одной игры меняют тренера, чтобы что? Всё начать заново? У кого нибудь так что то получалось?
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Не могу понять нафига тренеру Браги идти на понижение? Ну если только из-за денег.
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Ответ Max9999
Надо сразу нескольких брать. Ивича, Черчесова и Жоржа.
И всем выплачивать неустойку . Денег много их надо тратить
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Конечно. Выплачивайте. Денег же девать некуда. А настоящие спартачи с бумажкой ПРО сидят без работы. (Надеюсь у Александра она уже появилась) 😄
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Ответ Алексей Иванов
Капец рыжему...
Давно пора.
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Как же вы достали экспериментаторы..Жоржи-##ёржи..Мостовой и то интересней бы был..
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Капец рыжему...
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Ответ PachaFCSM
Возможно я идиот, но никогда этого не понимал. Тренер тренирует межсезонье, под него подстраивают состав, заигрывают схему, покупают и продают футболистов и после одной игры меняют тренера, чтобы что? Всё начать заново? У кого нибудь так что то получалось?
Вот такой вот вектор развития клуба.. 😄
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Смотрел матч Браги с Карабахом, где они больше часа играли в большинстве... это полный колхоз, плохо управляемая и слабо организованная команда.
Вообще тренерская рука не видна!
Ну просто ни одной предпосылки даже хотеть видеть этого тренера в своей команде нельзя придумать!!
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Шило на мыло. В Спартаке будет очередным Рианчо или Абаскалем.
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Пусть тогда вместе с тренером и Симона Банзу забирают, который в Браге почти в каждом матче забивает.
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Ответ Fatony
писали, что умер недавно
Да, в феврале умер, 78 лет.
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Ответ PachaFCSM
Возможно я идиот, но никогда этого не понимал. Тренер тренирует межсезонье, под него подстраивают состав, заигрывают схему, покупают и продают футболистов и после одной игры меняют тренера, чтобы что? Всё начать заново? У кого нибудь так что то получалось?
Тоже согласен, что за истерика. Чемпионами все равно не будем, ЛЧ и ЕК нет. Пускай дорабатывает. Зачем эта паника с выплатой неустойки и т.д. Впереди 3 недели перерыва пускай работает. Игрокам надо мозги вправлять. с Факелом должны лучше играть и без тренера.
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А как же Мостовой? Опять мимо.
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Ответ Peter Parker
Назначить тренера, у которого меньше игр в карьере, чем у Абаскаля, при том что он старше на 20 лет. Звучит очень продуманно. Человек 10 лет в системе Браги, он не то что вне Португалии не работал. Он вне Браги не работал. Даже игроком почти всю карьеру в Браге провел. Маленькой комфортной команды и его под Спартак бросать? Вы там угораете что ли? Еще и языков явно меньше знает…
Брага выпускает и игроков и тренеров крутых, есть статья, если перейти по его тегу выше и там всё расписано)
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Какая у него статья не подскажите?
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Ответ Verhovn
Шутки шутками, но приглашать из Браги очередного ноунейма, и ещё платить неустойку сейчас.. ну это только в Спартаке возможно. А Мостовой бы точно обедню сейчас не испортил. Скорее наоборот. Просто почему-то его в руководстве клуба не воспринимают серьёзно..
Забавный комментарий, из Браги значит ноунейм, а без какой-либо тренерской карьеры Мостовой это норм вариант, круто )
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А могли Мостовому дать шанс, и просто уничтожить спортивную журналистику :))
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Скажите, кто ни будь, им, что это не тот Артур Жорже, что с ЦСКА Суперкубок брал.
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