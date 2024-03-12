«Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за Жорже, если договорится о его назначении до конца сезона

«Спартаку» интересен тренер «Браги» Артур Жорже.

Как пишет A Bola, 52-летний специалист вошел в список кандидатов на пост тренера «Спартака» на случай отставки . Интерес к основан на инициативе спортивного директора красно-белых , который ранее работал в скаутинговом отделе «Бенфики».

Об интересе со стороны « » уже проинформирован агент тренера.

По данным источника, «Спартак» готов даже выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход тренера, если о его назначении договорятся до конца сезона. В руководстве «Браги» не хотят менять тренера по ходу решающего отрезка сезона.

« » занимает 4-е место в таблице чемпионата Португалии. Отставание от лидирующего «Спортинга» – 12 очков.