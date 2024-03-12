«Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за Жорже, если договорится о его назначении до конца сезона
«Спартаку» интересен тренер «Браги» Артур Жорже.
Как пишет A Bola, 52-летний специалист вошел в список кандидатов на пост тренера «Спартака» на случай отставки Гильермо Абаскаля. Интерес к Жорже основан на инициативе спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который ранее работал в скаутинговом отделе «Бенфики».
Об интересе со стороны «Спартака» уже проинформирован агент тренера.
По данным источника, «Спартак» готов даже выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход тренера, если о его назначении договорятся до конца сезона. В руководстве «Браги» не хотят менять тренера по ходу решающего отрезка сезона.
«Брага» занимает 4-е место в таблице чемпионата Португалии. Отставание от лидирующего «Спортинга» – 12 очков.
Человек 10 лет в системе Браги, он не то что вне Португалии не работал. Он вне Браги не работал. Даже игроком почти всю карьеру в Браге провел. Маленькой комфортной команды и его под Спартак бросать? Вы там угораете что ли? Еще и языков явно меньше знает…
Спартак:идеально,берём
хотя у нас бразильцев вроде нет
Вообще тренерская рука не видна!
Ну просто ни одной предпосылки даже хотеть видеть этого тренера в своей команде нельзя придумать!!