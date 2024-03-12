«Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв «Химкам» (0:2)

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«Краснодар» проиграл в гостях «Химкам» в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов.

Команда тренера Владимира Ивича выбыла из борьбы на турнире.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Химки – Краснодар 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
12 марта, 18.00, «Арена Химки»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 25, пенальти Хосонов, 2:0 – 57 Исаенко.
ХимкиОбухов, Терехов, Голубович, Волков, Юзепчук (Абдуллахи, 77), Исаенко, Степанов, Нетфуллин, Хосонов (Варатынов, 46), Касимов (Руденко, 56), Корян (Берковский, 46).
КраснодарАгкацев, Панталеао, Волков (Оласа, 79), Арутюнян, Эктов, Кади (Олусегун, 79), Сперцян, Баняц (Кривцов, 60), Баши (Жоао Виктор, 46), Кастаньо (Черников, 60), Кордоба.
Предупреждения:
Хосонов (19), Кади (25), Берковский (65), Степанов (88).

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68 комментариев
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Ивич только по слухам может оказаться в Спартаке, а результаты такие, будто он уже там.
+83
-1
+82
Тупо Хосонов
+43
-5
+38
Ответ Веселый Адебайор
Химки бы в небесную лигу, на трибуне ни кого нет, даже без фан уйди(щас еще и в РФПЛ выйдут
Так-то матч фактически в рабочее время
+35
-1
+34
Рассыпается Краснодар на глазах.
+34
-4
+30
Никогдар 😁
+19
0
+19
Кордоба уже готов плакать о заговоре?
+22
-3
+19
Андрей снова показал что непонятно почему тренирует в первой лиге, абсолютно тренерская победа, да он немного может заигрывается в супер гика, но он реально тактик
+21
-4
+17
болелы Краснодара хоть узнали то чувство, которое регулярно чувствуют болелы Спартака
+13
-1
+12
Ну что Спортс, не подведи, ждём завтра 6-7 заголовков на главной про потенциальных новых главных тренеров Краснодара, как было вчера со Спартаком
+12
-1
+11
Вот живой пример как за 3 игры можно все слить.
+11
-1
+10
Ответ Веселый Адебайор
Химки бы в небесную лигу, на трибуне ни кого нет, даже без фан уйди(щас еще и в РФПЛ выйдут
У них есть инвесторы, это главная деталь для успеха в нашем футболе, поэтому они и вернутся в РПЛ
+10
-3
+7
Химки бы в небесную лигу, на трибуне ни кого нет, даже без фан уйди(щас еще и в РФПЛ выйдут
+19
-12
+7
Ответ Лысый огурец
Походу Ивич уйдёт.
Не уйдет, а уйдут
+7
-1
+6
Походу Ивич уйдёт.
+8
-2
+6
Это живой пример, как нужно умудриться, проиграть выигрышный матч))
Ивич хочет в Спартак
ты знаешь чики-чики-та(с)))
+6
0
+6
когда делаешь ставку на заграничный сброд
+6
-1
+5
Обухов красавец, МВП матча
+6
-1
+5
Краснодар не был совсем плох, но скоростей другого уровня не предложил. Талалаев построил динамичную оборону, Химки в целом не смотрелись командой ФНЛ, скорее второй половины РПЛ
+6
-2
+4
Молодцы Химки, поздравляю, очень достойно!
+5
-1
+4
Да, уж! Рановато Быки стали примерять корону чемпионов. Даже Химкам в кубке умудрились влететь.
+5
-2
+3
Это позорище
+4
-1
+3
Ответ Tydeus
Краснодар не был совсем плох, но скоростей другого уровня не предложил. Талалаев построил динамичную оборону, Химки в целом не смотрелись командой ФНЛ, скорее второй половины РПЛ
Потому что тренер толковый, он и в 3 заща, и в 2 играть может, готов подстраиваться. Честно я не понимаю что он в первой лиге делает, ибо его Ахмат мне всегда было в кайф смотреть, вязкая цепкая команда, играющая в атаку, так еще и с нашим паспортом. Зато в Локо Галактионов работает который непонятно что ставит
+5
-2
+3
Ответ Tydeus
Краснодар не был совсем плох, но скоростей другого уровня не предложил. Талалаев построил динамичную оборону, Химки в целом не смотрелись командой ФНЛ, скорее второй половины РПЛ
Поставили автобус, нелепый пенальти, так бывает. Удача была на стороне Химок.
+7
-5
+2
Ответ Веселый Адебайор
Химки бы в небесную лигу, на трибуне ни кого нет, даже без фан уйди(щас еще и в РФПЛ выйдут
Я вот физически не успел на матч) по пробкам в Химки возвращаться такое себе
+3
-1
+2
Вот и весь Краснодар, походу не лучше Спартака будет этой весной
+6
-4
+2
Ответ Роман Грожан
Андрей снова показал что непонятно почему тренирует в первой лиге, абсолютно тренерская победа, да он немного может заигрывается в супер гика, но он реально тактик
Согласен Лалай, как и Рахимов самые недооцененные спецы в нашем футболе.
+3
-1
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Поставили автобус, нелепый пенальти, так бывает. Удача была на стороне Химок.
Ну автобус автобусу рознь, Химки всё же через игру низом старались выходить
+2
0
+2
обосрамс завезли
новый проигранный титул в копилке Краснодара
+2
0
+2
Ответ NIK7478
Спартак точно хочет Ивича?!)
теперь точно, их клиент)
+1
0
+1
Это уже не смешно... Грустно и печально. Удача отвернулась от Краснодара. Заканчивали играть на психах. Кайо в Кривцова - пример! Нет сыгранности, не готовы к весенним играм. Отсутствует заряженность на игру. Вот такие выводы. Можно сколько угодно поддерживать команду, но все болельщики ждут результата, а его нет.
+1
0
+1
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