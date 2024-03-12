«Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв «Химкам» (0:2)
«Краснодар» проиграл в гостях «Химкам» в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов.
Команда тренера Владимира Ивича выбыла из борьбы на турнире.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 12 марта, 18.00, «Арена Химки»
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Химки –
Обухов, Терехов, Голубович, Волков, Юзепчук (Абдуллахи, 77), Исаенко, Степанов, Нетфуллин, Хосонов (Варатынов, 46), Касимов (Руденко, 56), Корян (Берковский, 46).
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Краснодар –
Агкацев, Панталеао, Волков (Оласа, 79), Арутюнян, Эктов, Кади (Олусегун, 79), Сперцян, Баняц (Кривцов, 60), Баши (Жоао Виктор, 46), Кастаньо (Черников, 60), Кордоба.
- Предупреждения:
- Хосонов (19), Кади (25), Берковский (65), Степанов (88).
Ивич хочет в Спартак
ты знаешь чики-чики-та(с)))
новый проигранный титул в копилке Краснодара