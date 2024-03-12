«Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв «Химкам» (0:2)

«Краснодар» проиграл в гостях «Химкам» в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов.

Команда тренера Владимира Ивича выбыла из борьбы на турнире.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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