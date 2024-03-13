«Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2020 года. Тогда было 2:8 от «Баварии»
«Барселона» впервые за четыре сезона дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Команда Хави прошла «Наполи» в первом раунде плей-офф – 1:1 в первой игре и 3:1 во второй.
В последний раз каталонцы играли в 1/4 финала в 2020 году – там они были разгромлены «Баварией» (2:8).
В 2021-м «блауграна» вылетела на этапе 1/8 финала, а затем дважды подряд не вышла из группы.
Давайте же теперь объективно признаем заслугу Хави, которого много здесь незаслуженно и необоснованно хают. У него не было основной тройки полузащитников: Гави, Педри и Де Йонга. У него на ЦЗ играл 17 летний парень, а на фланге атаки 16 летний. И он в красивом стиле обыграл Наполи. 👏
Во втором тайме было боязно, но благодаря Илкаю и Роберто довели дело до конца и прошли дальше - впервые с ЛЧ 19/20 )
Кубарси сегодня в очередной раз был на высоте !
Будет очень сложно в 1/4, не спорю.
Но верю, что все может получиться хорошо )
Последнее Класико в ЛЧ было аж 13 лет назад.
Может, пора?
Всех болельщиков Барсы - ПОЗДРАВЛЯЮ 🔵🔴
У Хави такой еще Фермин Лопес
Кубарси просто топ, Ямаль лишь бы не сломался, дальше только круче🙏🏻
Понимаю болел Мадрида, не любящих Барсу!
Мне надо презирать болел Мадрида, цель которых просто ср@ть на соперника?