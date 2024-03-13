«Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2020 года. Тогда было 2:8 от «Баварии»

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«Барселона» впервые за четыре сезона дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Хави прошла «Наполи» в первом раунде плей-офф – 1:1 в первой игре и 3:1 во второй.

В последний раз каталонцы играли в 1/4 финала в 2020 году – там они были разгромлены «Баварией» (2:8).

В 2021-м «блауграна» вылетела на этапе 1/8 финала, а затем дважды подряд не вышла из группы.

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139 комментариев
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Кубарси гений. Если не будет серьезных травм, он определит следующую эпоху для Барсы и сборной Испании
+113
-12
+101
Недавно я, как и многие другие фанаты Ливерпуля, восхищались Клоппом, молодняком выигравшем у Челси.

Давайте же теперь объективно признаем заслугу Хави, которого много здесь незаслуженно и необоснованно хают. У него не было основной тройки полузащитников: Гави, Педри и Де Йонга. У него на ЦЗ играл 17 летний парень, а на фланге атаки 16 летний. И он в красивом стиле обыграл Наполи. 👏
+82
-4
+78
Отличный результат от команды !
Во втором тайме было боязно, но благодаря Илкаю и Роберто довели дело до конца и прошли дальше - впервые с ЛЧ 19/20 )
Кубарси сегодня в очередной раз был на высоте !

Будет очень сложно в 1/4, не спорю.
Но верю, что все может получиться хорошо )
+60
-5
+55
Ответ g4g6dw65j9
Кубарси гений. Если не будет серьезных травм, он определит следующую эпоху для Барсы и сборной Испании
Главное без травм, парнишка топ
+54
-1
+53
Поздравляю Барсу с проходом в 1/4)
Последнее Класико в ЛЧ было аж 13 лет назад.
Может, пора?
+33
-3
+30
Ответ g4g6dw65j9
Кубарси гений. Если не будет серьезных травм, он определит следующую эпоху для Барсы и сборной Испании
Ему 17, уже на опыте играет
+30
-5
+25
Ответ Artem Piatkov the Best
Комментарий удален пользователем
Ага, и назначить миллиард пенальти, и удалить сексилиард игроков.
+24
-3
+21
Как же долго мы ждали)
Всех болельщиков Барсы - ПОЗДРАВЛЯЮ 🔵🔴
+24
-4
+20
Ответ Александр Новак
Комментарий скрыт
Г***а, Александр и Новак))))))))))))))
+19
-1
+18
лишь бы не Бавария после Наполи)
+18
0
+18
Ответ Кирилл
Отличный результат от команды ! Во втором тайме было боязно, но благодаря Илкаю и Роберто довели дело до конца и прошли дальше - впервые с ЛЧ 19/20 ) Кубарси сегодня в очередной раз был на высоте ! Будет очень сложно в 1/4, не спорю. Но верю, что все может получиться хорошо )
Красавы. Как же я соскучился именно по такой Барсе. Хотя добавлять есть что. Есть и надо добавлять. Совсем ещё молодые пацаны. Это будущее Барселоны. Надеюсь, что они ещё крови попьют нынешним фаворитам ЛЧ,
+13
0
+13
Ответ Artem Piatkov the Best
Комментарий удален пользователем
Бла бла бла
+16
-3
+13
Барселона с победой)
+15
-3
+12
Матч хорош. Но, боже, кто Шнякина вообще к микрофону подпускает... "Ламин Ямаль, ему всё Я-мало... Ямаль - вечно молодой,вечно пьяный.... Жирный момент и зрелый удар... Даже старик Левандовски прибежал"... и это лишь одни из чудо-изречений... Уши вянут, это ж ужас.
+18
-6
+12
Ответ v.belorussky
Недавно я, как и многие другие фанаты Ливерпуля, восхищались Клоппом, молодняком выигравшем у Челси. Давайте же теперь объективно признаем заслугу Хави, которого много здесь незаслуженно и необоснованно хают. У него не было основной тройки полузащитников: Гави, Педри и Де Йонга. У него на ЦЗ играл 17 летний парень, а на фланге атаки 16 летний. И он в красивом стиле обыграл Наполи. 👏
Да и молодые Клоппа - 19-ти летние пацаны
У Хави такой еще Фермин Лопес
+12
-1
+11
17 летний защитник Кубарси раздает кроссы как качественный плеймакер, хороший матч команды конечно не без волидола
+11
-1
+10
Ответ Александр Новак
Комментарий скрыт
пук, среньк, все что смог выдавить из себя?)
+9
0
+9
Какие вопросы, с учетом таких колоссальных потерь?
Кубарси просто топ, Ямаль лишь бы не сломался, дальше только круче🙏🏻
+11
-3
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Матч хорош. Но, боже, кто Шнякина вообще к микрофону подпускает... "Ламин Ямаль, ему всё Я-мало... Ямаль - вечно молодой,вечно пьяный.... Жирный момент и зрелый удар... Даже старик Левандовски прибежал"... и это лишь одни из чудо-изречений... Уши вянут, это ж ужас.
Не так. Не пьяный, а рьяный. Ямаль - вечно молодой, вечно рьяный.... Каламбур ради каламбура. Домашняя заготовка ни к селу ни к городу. Отвратительный комментатор, хотя и не из худших на Матч ТВ, там еще почище есть.
+8
-1
+7
Ответ kaka10
Хави и фанаты сейчас в интервью должны сказать, что Барсе повезло с неназначением чистого пенальти и это судейский позор. Ведь они не лицемеры
Пруфы что там чисты пеналь будут? Или опять кака?
+8
-1
+7
Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
Уважаю болел Мадрида, топящих за свою команду!
Понимаю болел Мадрида, не любящих Барсу!
Мне надо презирать болел Мадрида, цель которых просто ср@ть на соперника?
+8
-1
+7
Кубарси будущий Пуйоль. Он спокоен и аккуратен, выигрывает все, хоть и не амбал.
+10
-3
+7
Насколько хорошо играл Рафинья в первом тайме, настолько же ужасен он был во втором тайме
+5
0
+5
Вот так. Думали, что во втором тайме Барса выдохнется, а вышло наоборот. Ещё мало забили я считаю. Ямалу над реализацией поработать и будет топ-уровня игрок.
+5
-1
+4
Да, Кубарси крут, и все остальные, но отмечу, как знатно полакомился за 180 минут кунде грузинским хачапури
+4
0
+4
Ответ VuNePonimaete
Поздравляю Барсу с проходом в 1/4) Последнее Класико в ЛЧ было аж 13 лет назад. Может, пора?
Рано, да и у Барсы теперь Лео нет
+6
-3
+3
Ответ g4g6dw65j9
Кубарси гений. Если не будет серьезных травм, он определит следующую эпоху для Барсы и сборной Испании
Очень хорошие зададки, но категорически против таких высказываний. Видели мы "эпохи" от Тельо, Рики, и даже от Кркича. Не бегите впереди паровоза. Сглазите.
+3
0
+3
Ответ Никита Сидоров
Насколько хорошо играл Рафинья в первом тайме, настолько же ужасен он был во втором тайме
Моментов запорол уйму. Но в защите отпахивал, надо признать. Он работоспособный, не ленится в отличие от Феликса.
+3
0
+3
Кубарси сожрал Осимхена
+5
-2
+3
Ответ Bazilic
Рано, да и у Барсы теперь Лео нет
есть Ямал) ждём от него чудес
+6
-3
+3
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