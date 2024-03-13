«Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2020 года. Тогда было 2:8 от «Баварии»

«Барселона» впервые за четыре сезона дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Хави прошла « » в первом раунде плей-офф – 1:1 в первой игре и 3:1 во второй.

В последний раз каталонцы играли в 1/4 финала в 2020 году – там они были разгромлены «Баварией» (2:8).

В 2021-м «блауграна» вылетела на этапе 1/8 финала, а затем дважды подряд не вышла из группы.