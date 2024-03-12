«Краснодар» не побеждает 3 матча подряд – 2 поражения и ничья

Теги Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» не побеждает три матча подряд.

Сегодня команда Владимира Ивича уступила «Химкам» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2).

«Быки» не выиграли ни одного из трех матчей весенней части сезона – ранее они сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и проиграли «Ростову» (1:2).

Следующую игру «Краснодар» проведет 31 марта – против «Локомотива».

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну чемпионат выиграли, так что кубок не особо важен.
+47
-4
+43
Ну а чего вы хотели ? Все таки Краснодар играл против команды из лучшей лиги мира.
+31
-1
+30
Сперцяна на поле видел кто? А Кордобу?
Такое ощущение было, что вышли, думая - а мы сейчас их вполноги обыграем! Да не учли, что у Химок Талалаев, который настроит свою команду как на последний матч.
+15
-2
+13
Из "Путь регионов" Краснодар отправился в "Путь наблюдателей"...
+9
0
+9
Ответ antip2000@pisem.net
Одно слово - позорище.
Пора уже привыкнуть, что в кубковых матчах любых чемпионатов, аутсайдеры часто выбивают из розыгрыша фаворита, примеров сотню можно привести, от Зенита, Спартака до Аякса, Баварии. Буквально только недавно клуб из 3 дивизиона Голландии выбил из Кубка Аякс. Это футбол
+7
-2
+5
Поводов про назначение в Спартак появилось все больше
+7
-2
+5
Одно слово - позорище.
+8
-4
+4
Ответ denimo21
Ну а чего вы хотели ? Все таки Краснодар играл против команды из лучшей лиги мира.
Краснодар наверное хочет проверить свои силы в лучшей лиге мира А то КУБАНЬ одна не справляется
+8
-5
+3
быкам sports доплачивает для гундежа, в начале сезона я приводил то, что быков не будет в тройке, а может пазл срастается
+3
0
+3
Поплыли ребята
+4
-1
+3
в сотый раз подтверждается, что первый круг значит примерно ничего
все решается весной
поттакрй игре в тройке остаться удача будет
+3
-1
+2
Ответ Caniball
Когда я писал, что Краснодар останется без трофеев как всегда в этом сезоне, меня заминусовали.
Нам не жалко, лови ещё, раз для тебя это так важно.
+4
-2
+2
И это был потенциальный чемпион страны?

Кошмар
+4
-2
+2
Ответ Caniball
Когда я писал, что Краснодар останется без трофеев как всегда в этом сезоне, меня заминусовали.
То, что трофеев не будет вероятность очень высока. Тебя заминусовали по другой причине, сугубо личностной.
+3
-1
+2
Краснодар, он как нынешние Спартак и Динамо. Не бегут. Скорости нет. Переборщили тренеры на сборах. Только если динамики за счет морально-волевых вылезают, то эти гнилы. И те и другие.
+4
-2
+2
Ответ encaro_one
Удивило что даже на кубок ставят в основу аж 3 россиянина и 2 армянина, остальное легионеры.
Эти 2 армянина также являются и россиянами, прожившими всю жизнь в России и являющимися воспитанниками академии Краснодара. Если тебя удивляют, что в России живут армяне, то даже не представляю из какого уголка страны ты.
+3
-2
+1
Цена на Ивича упала!
Надо брать :)
+1
0
+1
"Зимние чемпионы" В С Ё
+3
-2
+1
Как там с чемпионством?
+1
0
+1
Ответ Дядя Боря
Краснодар лидер первого круга,а как играют против лидера?Правильно,выкладываются на все сто,быки к такому не привыкли,Зенит привык и то накладки,все очевидно.
Химкам из пердива пофигу на статус Краснодара в рпл
всем, в принципе, пофигу, кроме Краснодара
+2
-1
+1
Ответ d.xoxlov
Это не "Кубань", а "Урожай"
Хоть Кубань Хоть Урожай Землякам всё равно помогать надо В лучшей лиге мира
0
0
0
Ответ Ryuske
3 очка в первом круге = 3 очкам во втором круге. Если провален первый круг, то во втором на что-то рассчитывать будет сложно.
примеров обратного вполне достаточно.
как и провалов весной
если проваливает половину сезона - рассчитывать на что-то сложно, и неважно, первую или вторую
0
0
0
Ответ denimo21
Ну а чего вы хотели ? Все таки Краснодар играл против команды из лучшей лиги мира.
Причем против лучшей команды лучшей лиги мира.
0
0
0
Ответ encaro_one
Комментарий удален модератором
И? Это отменяет мною сказанное?
0
0
0
Ответ encaro_one
Удивило что даже на кубок ставят в основу аж 3 россиянина и 2 армянина, остальное легионеры.
Впереди пауза, поэтому наверное
0
0
0
Ответ antip2000@pisem.net
Эти 2 армянина также являются и россиянами, прожившими всю жизнь в России и являющимися воспитанниками академии Краснодара. Если тебя удивляют, что в России живут армяне, то даже не представляю из какого уголка страны ты.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ dimitrii36
быкам sports доплачивает для гундежа, в начале сезона я приводил то, что быков не будет в тройке, а может пазл срастается
скорее клуб (Kroatien) и не собирался выигрывать хоть один матч в отрезке сезона перед товаркой с сербами, обсуждать нечего
0
0
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Видимо Ивич начал сливаться в Спартак
А "Спартак" готов его влить в команду? Там у спортивного директора другие кандидатуры.
0
0
0
Ответ Egobrain
в сотый раз подтверждается, что первый круг значит примерно ничего все решается весной поттакрй игре в тройке остаться удача будет
Не уверен, что останутся
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий