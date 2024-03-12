«Краснодар» не побеждает 3 матча подряд – 2 поражения и ничья
«Краснодар» не побеждает три матча подряд.
Сегодня команда Владимира Ивича уступила «Химкам» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2).
«Быки» не выиграли ни одного из трех матчей весенней части сезона – ранее они сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и проиграли «Ростову» (1:2).
Следующую игру «Краснодар» проведет 31 марта – против «Локомотива».
Такое ощущение было, что вышли, думая - а мы сейчас их вполноги обыграем! Да не учли, что у Химок Талалаев, который настроит свою команду как на последний матч.
все решается весной
поттакрй игре в тройке остаться удача будет
Кошмар
Надо брать :)
всем, в принципе, пофигу, кроме Краснодара
как и провалов весной
если проваливает половину сезона - рассчитывать на что-то сложно, и неважно, первую или вторую