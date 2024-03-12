«Краснодар» не побеждает 3 матча подряд – 2 поражения и ничья

«Краснодар» не побеждает три матча подряд.

Сегодня команда уступила «Химкам» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2).

«Быки» не выиграли ни одного из трех матчей весенней части сезона – ранее они сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и проиграли «Ростову» (1:2).

Следующую игру « » проведет 31 марта – против «Локомотива».