Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл квалификацию классического спринта, Жув – 2-й, Амундсен – 3-й

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12 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Драммене пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

11-й этап

Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Мужчины

Квалификация – 14:02, финал – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Йони Мяки (Финляндия)

4. Валерио Гронд (Швейцария)

6. Джеймс Шунмейкер (США)

8. Люка Шанава (Франция)

10. Харальд Амундсен (Норвегия)

11. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

12. Юхан Хагстрем (Швеция)

14. Ришар Жув (Франция)

16. Эрик Валнес (Норвегия)

18. Эдвин Ангер (Швеция)

19. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

20. Рено Же (Франция)

21. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

22. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

24. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

26. Эвен Нортуг (Норвегия)

27. Жюль Шаппа (Франция)

28. Федерико Пеллегрино (Италия)

30. Лаури Вуоринен (Финляндия)

52. Эмиль Иверсен (Норвегия)

12 комментариев
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Иверсена конечно серьёзно прикололи, на полтинник не выставили а в городской спринт против Клебо с Вальнесом давай парень беги 😀
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Ответ Грюденфельдер
Иверсена конечно серьёзно прикололи, на полтинник не выставили а в городской спринт против Клебо с Вальнесом давай парень беги 😀
Почему? Иверсен выиграл спринт на сканде, который был отборочным к Драммену, и был 4-ым на тридцатке, где отбирались 2 мужика и два андера на 50 км.
+3
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+2
Ответ Грюденфельдер
Вопрос что престижнее. А так Иверсен как раз выиграл КС и не попал в самую престижную гонку. Так да попали Рии со Стенсхагеном.
Иверсен проиграл отбор Рии и Рёте, Стенсхаген по личной квоте до конца сезона. Ну ещё Тоенсету, но его бы и так взяли.
Тут всё честно: обыграл бы Рёте на 30 км, поехал бы 50 (хотя возможно поехал бы всё равно Рёте😅, так как у сборников преимущество).
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Ответ gerr_max
Скар тут ещё. Давно не видели.
Тут больше актуален Таугболь
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Интересно, бегал ли Клэбо когда-нибудь не в первом забеге на КМ. :) Может, было на заре его карьеры, но я уже не помню такого.
Организаторам надо табличку на входе для жеребьевки уже с одним занятым местом выкладывать.
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Ответ Грюденфельдер
Иверсена конечно серьёзно прикололи, на полтинник не выставили а в городской спринт против Клебо с Вальнесом давай парень беги 😀
Скар тут ещё. Давно не видели.
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Ответ gerr_max
Скар тут ещё. Давно не видели.
Скар похоже прожил свой век спринтера, на ЧН был уже как варёный.
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Ответ SkierNSK
Почему? Иверсен выиграл спринт на сканде, который был отборочным к Драммену, и был 4-ым на тридцатке, где отбирались 2 мужика и два андера на 50 км.
Вопрос что престижнее. А так Иверсен как раз выиграл КС и не попал в самую престижную гонку. Так да попали Рии со Стенсхагеном.
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Ответ encaro_one
Задача Амундсену держать интригу до масс-старта в Фалуне, лучше бы в полуфинал попасть, но вряд ли.
Не отыграет столько Клебо даже если все 4 гонки заберет
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