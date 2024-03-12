Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл квалификацию классического спринта, Жув – 2-й, Амундсен – 3-й

12 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Драммене пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

11-й этап

Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Мужчины

Квалификация – 14:02, финал – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Йони Мяки (Финляндия)

4. Валерио Гронд (Швейцария)

6. Джеймс Шунмейкер (США)

8. Люка Шанава (Франция)

10. Харальд Амундсен (Норвегия)

11. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

12. Юхан Хагстрем (Швеция)

14. Ришар Жув (Франция)

16. Эрик Валнес (Норвегия)

18. Эдвин Ангер (Швеция)

19. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

20. Рено Же (Франция)

21. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

22. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

24. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

26. Эвен Нортуг (Норвегия)

27. Жюль Шаппа (Франция)

28. Федерико Пеллегрино (Италия)

30. Лаури Вуоринен (Финляндия)

52. Эмиль Иверсен (Норвегия)