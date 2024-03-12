ЦСКА объявил о партнерстве с Lada. Бабаев рассказал, что некоторые иностранные игроки спросили, «можно ли получить автомобиль»
ЦСКА сообщил о сотрудничестве с Lada.
«В рамках соглашения Lada получит право на экспонирование автомобиля в чаше стадиона при проведении домашних матчей команды основного состава и размещение рекламных материалов на LED-экранах «ВЭБ Арены».
Также планируется организация совместных промоакций и ряда активностей для болельщиков ЦСКА и поклонников бренда Lada», – сказано в сообщении на сайте клуба.
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что интерес к российским машинам проявился у легионеров.
«От некоторых футболистов поступил запрос, можно ли получить [российский] автомобиль. Запрос от иностранцев», – сказал менеджер.
P. S. Дэнс тоже подойдет.
В следующем году еще субсидии должны упасть, если в этом все потратят, а желательно нужно уйти в минус
Роше - четверку.
Зделару - пятерку.
Мухину - шестерку.
Давиле - семерку.
Чалову - девятку.
Облякову - десятку.
Мусаеву - одиннадцатую.
Файзуллаеву - ниву.
Остальным - по гранте.
Стоят футболисты ЦСКА и написано "Конский ценник"
А наши-то знают, что это такое, Лада)