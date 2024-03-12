ЦСКА объявил о партнерстве с Lada. Бабаев рассказал, что некоторые иностранные игроки спросили, «можно ли получить автомобиль»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес Роман Бабаев ВЭБ Арена Футбол

ЦСКА сообщил о сотрудничестве с Lada.

«В рамках соглашения Lada получит право на экспонирование автомобиля в чаше стадиона при проведении домашних матчей команды основного состава и размещение рекламных материалов на LED-экранах «ВЭБ Арены».

Также планируется организация совместных промоакций и ряда активностей для болельщиков ЦСКА и поклонников бренда Lada», – сказано в сообщении на сайте клуба.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что интерес к российским машинам проявился у легионеров.

«От некоторых футболистов поступил запрос, можно ли получить [российский] автомобиль. Запрос от иностранцев», – сказал менеджер.

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82 комментария
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Пока не увижу фото Бабаева с Ладой не поверю.
P. S. Дэнс тоже подойдет.
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Надо им только правильно объяснить термин "на палке"
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А можно и среднестатистическим россиянам, ну которые работают, тоже получить Ладу? Просто ценник какой-то неадекватный.
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как же жалко это смотрится
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-25
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Узбек фузулаев наверное первый спросил
+36
-10
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Ответ Розе Ротенбергино
А можно и среднестатистическим россиянам, ну которые работают, тоже получить Ладу? Просто ценник какой-то неадекватный.
а что сейчас вообще адекватное?
+27
-2
+25
Ответ дима кушов
Узбек фузулаев наверное первый спросил
5 минут и приедет Аббос
+16
-2
+14
Автомобиль нельзя, «Ладу» можно.
+15
-2
+13
Ответ Dvin
ЦСКА понятно (деньги), а вот зачем Ладе реклама?))
Рекламный бюджет сам себя не освоит
В следующем году еще субсидии должны упасть, если в этом все потратят, а желательно нужно уйти в минус
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+13
Ответ 6tspey7tb5
Комментарий скрыт
🧑‍⚕️ 👨‍⚕️ 💊
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Лада Ларгус. В цум ездить))
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Прикольно будет посмотреть на футболистов в автомобиле с механикой и веслами)
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«Можно ли получить автомобиль, а не это вот?»
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В счет зарплаты почему бы и нет)
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Чисто поржать
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в качестве промо-акции переименуют одну машину из линейки в "Лада Конина")
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ЦСКА понятно (деньги), а вот зачем Ладе реклама?))
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нормально? есть свои команды с Самарской области, а спонсируют Москву
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Ответ JBa
Комментарий скрыт
Стремная была бы, если бы «в Ладе»
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Келвину - двойку.
Роше - четверку.
Зделару - пятерку.
Мухину - шестерку.
Давиле - семерку.
Чалову - девятку.
Облякову - десятку.
Мусаеву - одиннадцатую.
Файзуллаеву - ниву.
Остальным - по гранте.
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Марат Борода теперь не будет топить за ЦСКА
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Представляю слоган рекламный.
Стоят футболисты ЦСКА и написано "Конский ценник"
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успел урвать в апреле 21 за 760к(зато не в кредит и новая 😀)после соляриса тяжко конечно, но сойдёт
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Лада не хочет хк финансировать?
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Всем выдадут по ведромобилю.... И дела пойдут..... В буквальном смысле🤣
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Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
В счет зарплаты почему бы и нет)
весь автомобильный ряд )))
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Ответ SmokingShadow
Надо им только правильно объяснить термин "на палке"
Мешалка)
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На халяву и уксус сладкий
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Зовите Сашу Грей рекламировать
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Интерес к машинам проявился у легионеров...
А наши-то знают, что это такое, Лада)
+2
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