ЦСКА объявил о партнерстве с Lada. Бабаев рассказал, что некоторые иностранные игроки спросили, «можно ли получить автомобиль»

ЦСКА сообщил о сотрудничестве с Lada.

«В рамках соглашения Lada получит право на экспонирование автомобиля в чаше стадиона при проведении домашних матчей команды основного состава и размещение рекламных материалов на LED-экранах « ».

Также планируется организация совместных промоакций и ряда активностей для болельщиков и поклонников бренда Lada», – сказано в сообщении на сайте клуба.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что интерес к российским машинам проявился у легионеров.

«От некоторых футболистов поступил запрос, можно ли получить [российский] автомобиль. Запрос от иностранцев», – сказал менеджер.