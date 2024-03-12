Лыжи. Кубок мира. Сван, Шистад, Бреннан, Карлссон, Диггинс, Рибом, Тириль Венг выступят в 1/4 финала классического спринта

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12 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Драммене пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

11-й этап

Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Женщины

Финал – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Квалификация

1. Линн Сван (Швеция) – 2.46,09

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 1,81

3. Рози Бреннан (США) – 2,77

4. Лаура Гиммлер (Германия) – 3,03

5. Ане Стенсет (Норвегия) – 3,58

6. Надин Фендрих (Швейцария) – 4,08

7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 4,14

8. Джесси Диггинс (США) – 4,30

9. Фрида Карлссон (Швеция) – 4,70

10. Матильде Мирвол (Норвегия) – 4,76

11. Юлие Мире (Норвегия) – 5,11

12. Эмма Рибом (Швеция) – 5,32

13. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 5,35...

23. Моа Лундгрен (Швеция) – 7,95

24. Хедда Амундсен (Норвегия) – 7,99...

26. Тириль Венг (Норвегия) – 8,54

27. Катарина Хенниг (Германия) – 8,56...

30. Виктория Карл (Германия) – 8,96...

40. Майя Далквист (Швеция) – 11,43 

16 комментариев
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46 девушек бежит всего ! Тут Джесс просто должна встать и не бежать чтобы не попасть в 30ку.
Читал что у многих не очень сильных федераций уже закончились деньги перед Северной Америкой а тут и Норвегия со своими ценами ещё и не в одной локации дистанция 50ем со спринтом - так что многим не по карману.
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Йонна пропускает.
В этот раз Джесси должна преодолеть квалу)
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Дальквист заболела что ли?
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Ответ закрыт по беспределу
Йонна пропускает. В этот раз Джесси должна преодолеть квалу)
В 30ке будет скорее всего.
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у Линн нет вариантов, кроме первого впемени в квале..
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Многие после 50 км бегут. Круто. Будет интересно посмотреть, кто как успел восстановиться.
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Сван пока свежа, пробежав две трети марафона в прогулочном темпе.
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А вот Карл, похоже, так и не отошла. Тем легче для Шистад в первом ЧФ.
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Ответ Грюденфельдер
В 30ке будет скорее всего.
Да и в полуфинал должна влетать электровеником со своего пятого четвертьфинала.
И так же стараться заскочить в финал.
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Ответ Rygeek
Дальквист заболела что ли?
Дальквист совсем плохо, а я ее в претенденты на медаль ставила
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