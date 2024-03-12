Лыжи. Кубок мира. Сван, Шистад, Бреннан, Карлссон, Диггинс, Рибом, Тириль Венг выступят в 1/4 финала классического спринта
12 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Драммене пройдет классический спринт.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
11-й этап
Драммен, Норвегия
Спринт, классический стиль
Женщины
Финал – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Квалификация
1. Линн Сван (Швеция) – 2.46,09
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 1,81
3. Рози Бреннан (США) – 2,77
4. Лаура Гиммлер (Германия) – 3,03
5. Ане Стенсет (Норвегия) – 3,58
6. Надин Фендрих (Швейцария) – 4,08
7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 4,14
8. Джесси Диггинс (США) – 4,30
9. Фрида Карлссон (Швеция) – 4,70
10. Матильде Мирвол (Норвегия) – 4,76
11. Юлие Мире (Норвегия) – 5,11
12. Эмма Рибом (Швеция) – 5,32
13. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 5,35...
23. Моа Лундгрен (Швеция) – 7,95
24. Хедда Амундсен (Норвегия) – 7,99...
26. Тириль Венг (Норвегия) – 8,54
27. Катарина Хенниг (Германия) – 8,56...
30. Виктория Карл (Германия) – 8,96...
40. Майя Далквист (Швеция) – 11,43
Читал что у многих не очень сильных федераций уже закончились деньги перед Северной Америкой а тут и Норвегия со своими ценами ещё и не в одной локации дистанция 50ем со спринтом - так что многим не по карману.
В этот раз Джесси должна преодолеть квалу)
И так же стараться заскочить в финал.