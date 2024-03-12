Лыжи. Кубок мира. Сван, Шистад, Бреннан, Карлссон, Диггинс, Рибом, Тириль Венг выступят в 1/4 финала классического спринта

12 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Драммене пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

11-й этап

Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Женщины

Финал – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Квалификация

1. Линн Сван (Швеция) – 2.46,09

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 1,81

3. Рози Бреннан (США) – 2,77

4. Лаура Гиммлер (Германия) – 3,03

5. Ане Стенсет (Норвегия) – 3,58

6. Надин Фендрих (Швейцария) – 4,08

7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 4,14

8. Джесси Диггинс (США) – 4,30

9. Фрида Карлссон (Швеция) – 4,70

10. Матильде Мирвол (Норвегия) – 4,76

11. Юлие Мире (Норвегия) – 5,11

12. Эмма Рибом (Швеция) – 5,32

13. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 5,35...

23. Моа Лундгрен (Швеция) – 7,95

24. Хедда Амундсен (Норвегия) – 7,99...

26. Тириль Венг (Норвегия) – 8,54

27. Катарина Хенниг (Германия) – 8,56...

30. Виктория Карл (Германия) – 8,96...

40. Майя Далквист (Швеция) – 11,43