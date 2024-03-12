Задоров о кумирах из НХЛ в детстве: «Российские игроки никогда не нравились. Я был фанатом «Детройта», следил за Айзерманом и Маккарти»

Никита Задоров сказал, что российские игроки не были его детскими кумирами в НХЛ.

Защитник « » ответил на вопрос о том, был ли его любимым игроком в детстве.

«Нет. Мне никогда не нравились российские игроки. Когда я рос, мне нравился . Я был фанатом «Ред Уингс». Конечно, там была «Русская пятерка», но в детстве я следил за Стивом Айзерманом и .

Маккарти был просто великолепен в плей-офф против «Колорадо». (экс-защитник «Эвеланш» – прим. Sports) сейчас работает в нашем тренерском штабе, он рассказывает мне все эти истории о том противостоянии. Это очень весело», – сказал Задоров в программе «After Hours».