Задоров о кумирах из НХЛ в детстве: «Российские игроки никогда не нравились. Я был фанатом «Детройта», следил за Айзерманом и Маккарти»
Никита Задоров сказал, что российские игроки не были его детскими кумирами в НХЛ.
Защитник «Ванкувера» ответил на вопрос о том, был ли Павел Буре его любимым игроком в детстве.
«Нет. Мне никогда не нравились российские игроки. Когда я рос, мне нравился Стив Айзерман. Я был фанатом «Ред Уингс». Конечно, там была «Русская пятерка», но в детстве я следил за Стивом Айзерманом и Дарреном Маккарти.
Маккарти был просто великолепен в плей-офф против «Колорадо». Адам Фут (экс-защитник «Эвеланш» – прим. Sports) сейчас работает в нашем тренерском штабе, он рассказывает мне все эти истории о том противостоянии. Это очень весело», – сказал Задоров в программе «After Hours».
Когда Никита начал себя осознавать как личность, в 11-12 лет, в Америке первый сезон провел некто А. Овечкин, буквально разорвав лигу своей энергией. Говорить о том, что Никита в это время смотрел в другую сторону - ну смешно же.
Панарин, Шестёркин?
Давай, Никитос, жги дальше. У дна границ нет.
Хотя в какое именно "то время" в случае Задорова - не очень понятно, учитывая его год рождения.
Просто в те годы у меня была Сега, и я рубился на ней в НХЛ. А еще покупал газеты СС и СЭ, собирал вырезки оттуда. И моим любимым игроком был Стив Айзерман! Вот как-то так сложилось.
При этом против русских я вообще ничего не имел. Просто Фетисов меня как-то никогда не впечатлял, Константинов уже тогда не играл из-за аварии, Ларионов не обладал какой-то высокой результативностью (а для ребенка это было важно), а Козлов просто был весьма средненьким игроком (кроме паспорта его ничего и не выделяло особо). Оставался только Федоров. Реально топ игрок, но почему-то меня зацепил больше Айзерман.
Ну и Лидстрём, конечно, а еще Шенехан.
Позднее был Дацюк, который мне нравился намного больше Зеттерберга.
Но болеть за Детройт в 90-х я начал вовсе не из-за русских.
Другое дело, как верно тут подметили, год рождения Задорова вносит коррективы в его отношение к игрокам и той команде))