Задоров о кумирах из НХЛ в детстве: «Российские игроки никогда не нравились. Я был фанатом «Детройта», следил за Айзерманом и Маккарти»

Теги Детройт Ванкувер Адам Фут Даррен Маккарти НХЛ Стив Айзерман Павел Буре Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров сказал, что российские игроки не были его детскими кумирами в НХЛ.

Защитник «Ванкувера» ответил на вопрос о том, был ли Павел Буре его любимым игроком в детстве. 

«Нет. Мне никогда не нравились российские игроки. Когда я рос, мне нравился Стив Айзерман. Я был фанатом «Ред Уингс». Конечно, там была «Русская пятерка», но в детстве я следил за Стивом Айзерманом и Дарреном Маккарти

Маккарти был просто великолепен в плей-офф против «Колорадо». Адам Фут (экс-защитник «Эвеланш» – прим. Sports) сейчас работает в нашем тренерском штабе, он рассказывает мне все эти истории о том противостоянии. Это очень весело», – сказал Задоров в программе «After Hours».

75 комментариев
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Задоров 95 года, когда Никита стал хоть что-то понимать в хоккее на уровне нравится-не нравится, Айзерман уже ехал с ярмарки, если не закончил. Но да, Дудь поверит
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+76
Главное что российское не нравилось

Когда Никита начал себя осознавать как личность, в 11-12 лет, в Америке первый сезон провел некто А. Овечкин, буквально разорвав лигу своей энергией. Говорить о том, что Никита в это время смотрел в другую сторону - ну смешно же.
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-6
+43
Ответ Light Yagami
Комментарий скрыт
Вообще не обладаю "ватной" гордостью, но вот как раз здесь не тот случай совершенно. Только идиот может отрицать роль Русской пятерки в Крыльях 90-х или Дацюка позднее. Говорить не нравятся "русские игроки" и болеть за Крылья тех времен такая же хрень, как лизожопство наших местных деятелей.
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Человеку 95 года рождения нравился Аайзерман? Сколько он игр мог видеть с его участием? Стив в начале 2000ых уже еле ноги волочил.
+40
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+34
Ответ Mephi027
Главное что российское не нравилось Когда Никита начал себя осознавать как личность, в 11-12 лет, в Америке первый сезон провел некто А. Овечкин, буквально разорвав лигу своей энергией. Говорить о том, что Никита в это время смотрел в другую сторону - ну смешно же.
Вполне возможно у уже и в этом возрасте он стал ощущать свою небинарную личность и тягу к лафандовым Латте
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Далеко пойдет!
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Болел за Крылья, но российские игроки не нравились))) Ну-ну, логично.
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и естественно,это Задоров,остальные росли на советских-российских хоккеистах,но только,не Никитка)
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Ответ Light Yagami
Комментарий скрыт
Эм, ну Кириленко был топом в своё время, что за бред про ватность? И это нормально радоваться, если игрок из твоей страны один из лучших в зарубежной лиге. Когда Шева божил в Киеве, а потом в Милане, вся Украина носила его фамилию на спине, я это своими глазами видел. Или Доменек Гашек в Чехии был кумиром своих соотечественников, это нормально.
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Его дело, хоть про Айзермана и смешно. Да и фраза "мне никогда не нравились российские игроки" звучит слишком громко и отдает какой-то принципиальностью, будто ему игрок не нравился, в первую очередь, по паспорту. Вообще Никитос парень со странностями, у которого в голове уже все, связанное с Россией, смешалось в одну большую кучу негатива.
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Ответ Den_94
Задоров 95 года, когда Никита стал хоть что-то понимать в хоккее на уровне нравится-не нравится, Айзерман уже ехал с ярмарки, если не закончил. Но да, Дудь поверит
в то время знакомство с игроками происходило не через просмотр матчей, а скорее через компьютерные симуляторы, где частенько звёздам добавляли скилов за былые заслуги👌🏽
+17
-3
+14
Конечно не нравились русские. И сейчас не нравятся вероятно.
+17
-5
+12
Экий петушок
+18
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+12
Ответ AminO2
Далеко пойдет!
Да! Он единственный кто не отказался от радужных джерси...
+24
-12
+12
Ответ Daas Holding
Да! Он единственный кто не отказался от радужных джерси...
Единственный говоришь?
Панарин, Шестёркин?
+15
-5
+10
Очень неприятный персонаж, и радужная джерси ему в самый раз)
+15
-6
+9
Мой батяня болел за русский Детройт, а я вот за менее русский Колорадо
+9
0
+9
Как его корежит от русских )
+13
-5
+8
Ответ Алекс Баландин
Почему? Айзерман и в условном 2004 году в порядке был
В условном 2004 Айзерман ещё мог играть на более-менее неплохом уровне, но очевидно ехал с ярмарки. Никакого 8-9 летнего мальчика из далёкой Москвы он вдохновить уже не мог. Врет Задоров. Так что это лишь очередная смешная попытка Никитки показать за океаном, что "смотрите, я такой же как вы". Ничего кроме брезгливой усмешки эти попытки не вызывают.
+9
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+8
Сразу вспомнилась песня из начала 90-х от группы Телевизор: Как я стал предателем.
Давай, Никитос, жги дальше. У дна границ нет.
+18
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Ответ Пинающий Достоинства
Вполне возможно у уже и в этом возрасте он стал ощущать свою небинарную личность и тягу к лафандовым Латте
вообще-то-лавандовый раф на кокосовом молоке. не расстраивайте баристу Кунислава своим незнанием базы.
+11
-4
+7
Любовь болельщиков всегда надо заслужить. А болеть главным образом из принципа "наш или не наш", это значит вернуться в древнегреческие полисы, где нуждались в олимпийских победах из-за логической цепочки: победил - значит помогли боги - значит боги любят и родной полис спортсмена - значит с ними лучше не воевать. Для многих сейчас из России успехи наших спортсменов это отсылка якобы к военной мощи страны. Это тупиковый путь.
+9
-2
+7
Ответ iron_m
И что? Мне вот Уилф Пэймент очень нравится. Парень интересовался историей хоккея, разве это плохо?
Он бы учебниками лучше интересовался
+12
-6
+6
Эх и деревня ваш Никита заборов
+9
-4
+5
Вырусь))
+8
-3
+5
Учитывая, в какой хоккей он сам всю жизнь играет, для него игра Константинова должна была казаться образцовой. Тем более, если он фанател от Детройта.
+5
0
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Ответ Daas Holding
Да! Он единственный кто не отказался от радужных джерси...
Это ложь.
+6
-2
+4
Задоров,ну ты то точно не кому кумиром не будешь!!!
+5
-1
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Ответ цэсемьэр
в то время знакомство с игроками происходило не через просмотр матчей, а скорее через компьютерные симуляторы, где частенько звёздам добавляли скилов за былые заслуги👌🏽
Ещё чаще знакомство происходило через СЭкс.
Хотя в какое именно "то время" в случае Задорова - не очень понятно, учитывая его год рождения.
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Ответ Амфитрион
Вообще не обладаю "ватной" гордостью, но вот как раз здесь не тот случай совершенно. Только идиот может отрицать роль Русской пятерки в Крыльях 90-х или Дацюка позднее. Говорить не нравятся "русские игроки" и болеть за Крылья тех времен такая же хрень, как лизожопство наших местных деятелей.
Вот ты не поверишь, но я сам 1988 г.р. и болею за Красные крылья примерно с 1996 года, при этом причина вовсе не русская пятерка.
Просто в те годы у меня была Сега, и я рубился на ней в НХЛ. А еще покупал газеты СС и СЭ, собирал вырезки оттуда. И моим любимым игроком был Стив Айзерман! Вот как-то так сложилось.
При этом против русских я вообще ничего не имел. Просто Фетисов меня как-то никогда не впечатлял, Константинов уже тогда не играл из-за аварии, Ларионов не обладал какой-то высокой результативностью (а для ребенка это было важно), а Козлов просто был весьма средненьким игроком (кроме паспорта его ничего и не выделяло особо). Оставался только Федоров. Реально топ игрок, но почему-то меня зацепил больше Айзерман.
Ну и Лидстрём, конечно, а еще Шенехан.
Позднее был Дацюк, который мне нравился намного больше Зеттерберга.
Но болеть за Детройт в 90-х я начал вовсе не из-за русских.
Другое дело, как верно тут подметили, год рождения Задорова вносит коррективы в его отношение к игрокам и той команде))
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