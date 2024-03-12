«Сельта» уволила Бенитеса после 0:4 от «Реала»
Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера «Сельты».
В официальном заявлении клуб объяснил отставку Бенитеса тем, что по его руководством команда не добилась ожидаемых результатов.
Бенитес возглавил «Сельту» в июне 2023 года. В последнем матче под его руководством команда, занимающая 17-е место в Ла Лиге, уступила «Реалу» со счетом 0:4.
Игры за Спартак - 106.
Игры за Сельту - 235.
Легендой Сельты он является больше чем легендой Спартака.
Почему не рвется тренировать Сельту?!
Чего стоит то, что Сельта не так давно выбила Реал с Кубка короля в двухраундовом противостоянии или голы Смолова…
Довольно долго держался в Сельте