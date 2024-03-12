«Сельта» уволила Бенитеса после 0:4 от «Реала»

Теги Рафаэль Бенитес Реал Мадрид Сельта Ла Лига отставки Футбол

Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера «Сельты».

В официальном заявлении клуб объяснил отставку Бенитеса тем, что по его руководством команда не добилась ожидаемых результатов.

Бенитес возглавил «Сельту» в июне 2023 года. В последнем матче под его руководством команда, занимающая 17-е место в Ла Лиге, уступила «Реалу» со счетом 0:4.

 

48 комментариев
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Мадрид дважды уволил Бенитеса, но есть нюанс.
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Остался в своих взглядах на футбол в нулевых и начале десятых даже сильнее, чем Жозе
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Раз Мостового в Спартак не берут, хоть в Сельту возьмите!
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Мостовой:
Игры за Спартак - 106.
Игры за Сельту - 235.
Легендой Сельты он является больше чем легендой Спартака.
Почему не рвется тренировать Сельту?!
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Ответ ljolik888
Кто такой чапи ?
Сытный мясной обед
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Мостовой, настало твоё время
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Там еще и Сарри ушел из Лацио. Ну вы понимаете - оба в Спартак хотят
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Клоуны, Сельта игра офигенно, для своего состава, тупо очков недобрали из-за травм
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Увольняет:)
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В испанской прессе пишут, что Мостового хотят назначить.
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Ответ Aleksey Yashin
Раз Мостового в Спартак не берут, хоть в Сельту возьмите!
Чтобы он, как в старом-добром 2004-ом, вывел их в сегунду?
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Ответ Кирилл Голивец
Остался в своих взглядах на футбол в нулевых и начале десятых даже сильнее, чем Жозе
Но Валенсия на багаже Купера в сердечке всё равно
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его тоже уволили из реала после 4-0 от Барселоны
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Жаль хороший дядька тренер старой гвардии,его Ливерпуль середины 2000 был очень хорош ,но к сожалению его методы видимо перестали работать.
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Я не помню чтобы Сельта крупно проигрывала Реалу. Обычно Реал со времен Яго Аспаса бодается с Сельтой до самого конца, матчи напряженные 1:1, 2:1, 1:0 и так далее.

Чего стоит то, что Сельта не так давно выбила Реал с Кубка короля в двухраундовом противостоянии или голы Смолова…
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Судьба такая у Бенитеса, уходить после 0:4 на Бернабеу
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Ну всё, в Балтику сейчас вместо Игнашевича как назначат. А что, Сочи там на 16-м испанца зовёт, чем Балда находящаяся выше аж на 15-м месте хуже? )
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Топ тренер для Спартака
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Хорошо помню его Ливерпуль в нулевых и финал Лиги Чемпионов с Миланом
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Ответ kikujiro
Обе уже.в Шереметьево
Их не только уволили?
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Карпина берите!)
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Ну вот и появилась возможность наконец то вернуть Царя !
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Теперь точно готов к возвращению в Ливерпуль.
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Ну что молодец
Довольно долго держался в Сельте
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Ответ corazon blanco
Мадрид дважды уволил Бенитеса, но есть нюанс.
И оба раза после 0:4, что характерно!
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Ответ ЧИКО
Надеюсь Лапорта не притащит его в Барсу….
Почему бы и нет?
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Ответ xQcoW
Реал уже заставил уволить чапи и бени
Кто такой чапи ?
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Ответ ljolik888
Кто такой чапи ?
Недотренеришка
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Ответ ljolik888
Кто такой чапи ?
это каталонский измеритель высоты газонов и по совместительству учитель физкультуры
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Ответ Антон Фалафель
Теперь точно готов к возвращению в Ливерпуль.
Да, особенно после работы в Эвертоне
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