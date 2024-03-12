«Сельта» уволила Бенитеса после 0:4 от «Реала»

Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера «Сельты».

В официальном заявлении клуб объяснил отставку тем, что по его руководством команда не добилась ожидаемых результатов.

Бенитес возглавил «Сельту» в июне 2023 года. В последнем матче под его руководством команда, занимающая 17-е место в , уступила « » со счетом 0:4.