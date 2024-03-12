Ивич о будущем в «Краснодаре»: «Если президент решит, что мое время тут закончилось, это будет его решение»

Теги Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич прокомментировал информацию о возможном увольнении.

– Перед игрой ходило много слухов, что в случае поражения возможна отставка. Как вы реагировали на это и готовы ли к такому варианту, если он возникнет?

– Если президент решит, что мое время тут закончилось, то это будет его решение.

Я здесь не решаю, – сказал главный тренер «Краснодара» после поражения от «Химок» (0:2) в Фонбет Кубке России.

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24 комментария
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Краснодар не на одном курорте и отеле со Спартаком в зимнию паузу готовились?
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Причем тут президент Краснодара и его решения))))) "надёжные" инсайдеры уже расказали, что все будет решать Спартак и его ветераны)
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Надеюсь что Ивич останется и Краснодар сможет наладить игру
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и это теперь Путин решает значит
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Такое ощущение, что также как и Абаскаль сам на отставку с конской неустойкой нарывается. Ну всё для этого делает. А вроде шёл на первом месте, настраивал команду биться. Нефига - выходят и будто спецом все матчи сливают... Очень странно...
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Не думаю, что правильно будет убрать тренера Ивича. Однако, с ним строго поговорить Галицкому все же надо.
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Мутный он какой-то, так и не сложилось однозначного мнения его счёт.
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Прямо бразильские страсти.
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Ничью скатал в Питере - уже зачёт :)
Сезон удался.
Можно идти на повышение.
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Ответ Jovana Jovičić
Судя по одинаковому клоунскому поведению их болельщиков, они курсы психотерапии вместе посещали
Кто бы говорил)))
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– Если президент решит, что мое время тут закончилось, то это будет его решение. Если не решит, проиграем еще пару матчей. И это совсем не из за предложения Спатрака, ничего не подумайте!
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Мистер, работай и не оборачивайся на говнометов. Им за это платят
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Что За Бред
в самый разгар борьбы за чемпионство менять тренера
Или арутюнян решил что Краснодар это кот д ивуар. Также жарко как в Африке
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Я вообще не понимаю, почему его выкидывают. Он же вроде и года не проработал еще в Краснодаре и в свой первый сезон держит Краснодар в лидерах. Откуда слова об отставке?
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Как можно за одну неделю дойти от претендента на чемпионство до Спартака?
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Президент там адекватный, решит что делать!
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Ответ kulik13
Краснодар не на одном курорте и отеле со Спартаком в зимнию паузу готовились?
Судя по одинаковому клоунскому поведению их болельщиков, они курсы психотерапии вместе посещали
+6
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Ответ Владислав88
Такое ощущение, что также как и Абаскаль сам на отставку с конской неустойкой нарывается. Ну всё для этого делает. А вроде шёл на первом месте, настраивал команду биться. Нефига - выходят и будто спецом все матчи сливают... Очень странно...
да так и есть!
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