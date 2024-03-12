Ивич о будущем в «Краснодаре»: «Если президент решит, что мое время тут закончилось, это будет его решение»

Владимир Ивич прокомментировал информацию о возможном увольнении.

– Перед игрой ходило много слухов, что в случае поражения возможна отставка. Как вы реагировали на это и готовы ли к такому варианту, если он возникнет?

– Если президент решит, что мое время тут закончилось, то это будет его решение.

Я здесь не решаю, – сказал главный тренер « » после поражения от «Химок» (0:2) в Фонбет Кубке России.