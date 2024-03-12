Ивич о будущем в «Краснодаре»: «Если президент решит, что мое время тут закончилось, это будет его решение»
Владимир Ивич прокомментировал информацию о возможном увольнении.
– Перед игрой ходило много слухов, что в случае поражения возможна отставка. Как вы реагировали на это и готовы ли к такому варианту, если он возникнет?
– Если президент решит, что мое время тут закончилось, то это будет его решение.
Я здесь не решаю, – сказал главный тренер «Краснодара» после поражения от «Химок» (0:2) в Фонбет Кубке России.
Сезон удался.
Можно идти на повышение.
в самый разгар борьбы за чемпионство менять тренера
Или арутюнян решил что Краснодар это кот д ивуар. Также жарко как в Африке