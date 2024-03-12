Татьяна Тарасова о допинге Валиевой: «Таблетку может дать только тренер»

Татьяна Тарасова считает, что тренер несет ответственность за допинг фигуристов.

– Там было, само собой, нарушение. Нашли допинг у – и все.

– Как думаете, Камила будет еще выступать?

– Это надо ее спросить и ее тренера. Я бы на ее месте обязательно выступала. Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ниоткуда, никто ей это не подсунул.

– Мнение Евгении Медведевой: ну какой допинг может помочь прыгнуть четверной прыжок?

– Но он был найден.

– А это точно? Его нельзя где-нибудь в лаборатории прыснуть?

– Везде в лаборатории проверяли – и у нас, и там. Что его проверять?

– сказал, что могли подсыпать.

– Ну он так считает, у нас разные мнения с ним. Найдено вещество, которое ты не имеешь права у себя даже хранить.

– Последнее спрошу про Валиеву – вот фамилия врача, который находился в их сборной…

– Ну неважно, какая фамилия.

– .

– Да, Филипп. Ну и что вы мне хотите про врача сказать?

– Он уже как-то фигурировал в делах, связанных с допингом. Как он мог оказаться в их команде?

– Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается, – сказала Тарасова в эфире программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге