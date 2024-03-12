Татьяна Тарасова о допинге Валиевой: «Таблетку может дать только тренер»
Татьяна Тарасова считает, что тренер несет ответственность за допинг фигуристов.
– Там было, само собой, нарушение. Нашли допинг у Валиевой – и все.
– Как думаете, Камила будет еще выступать?
– Это надо ее спросить и ее тренера. Я бы на ее месте обязательно выступала. Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ниоткуда, никто ей это не подсунул.
– Мнение Евгении Медведевой: ну какой допинг может помочь прыгнуть четверной прыжок?
– Но он был найден.
– А это точно? Его нельзя где-нибудь в лаборатории прыснуть?
– Везде в лаборатории проверяли – и у нас, и там. Что его проверять?
– Александр Жулин сказал, что могли подсыпать.
– Ну он так считает, у нас разные мнения с ним. Найдено вещество, которое ты не имеешь права у себя даже хранить.
– Последнее спрошу про Валиеву – вот фамилия врача, который находился в их сборной…
– Ну неважно, какая фамилия.
– Да, Филипп. Ну и что вы мне хотите про врача сказать?
– Он уже как-то фигурировал в делах, связанных с допингом. Как он мог оказаться в их команде?
– Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается, – сказала Тарасова в эфире программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге
Шутит что ли?.............
Очередное интервью ТАТ показывает, что человек в здравом уме и совершенно сознательно оговаривает другого тренера! В чьих интересах - вопрос можно не задавать!
Как это недостойно для женщины в возрасте!
Ага! Кажется поняла: тренер даёт таблетки, а врач тренирует...))
Татьяна Анатольна, Вы связь-то держите.((.
Слишком явно ТАТ говорит, что подсунуть не могли.
Именно подсунули. И понятно кто.
Просто расследовать и опубликовать эту информацию старперам невыгодно.
Слишком они все завязаны между собой
Если бы это была постоянная практика ТШТ, раньше бы вылезло. На других спортсменках.
Штабу это невыгодно. Тем более, что у них были еще Анечка и Саша.
Выгодно было тем, кто:
1. хотел пропихнуть свою фигуристку на ОИ вместо Ками
2. Хотел иметь в своем шоу ОЧ.
Неприятно, взрослая женщина, заслуженный специалист в ФК, а всё ещё мечется, пытаясь угадать "правильное высказывание".
Желаю, чтобы промахнулись в любом случае, надо хотя бы себя уважать в столь почтенном возрасте.
Вслед за ТШТ и остальные себя уважающие тренеры и спортсмены буду игнорировать эту лавочку.