Татьяна Тарасова о допинге Валиевой: «Таблетку может дать только тренер»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что тренер несет ответственность за допинг фигуристов.

– Там было, само собой, нарушение. Нашли допинг у Валиевой – и все.

– Как думаете, Камила будет еще выступать?

– Это надо ее спросить и ее тренера. Я бы на ее месте обязательно выступала. Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ниоткуда, никто ей это не подсунул.

– Мнение Евгении Медведевой: ну какой допинг может помочь прыгнуть четверной прыжок?

– Но он был найден.

– А это точно? Его нельзя где-нибудь в лаборатории прыснуть?

– Везде в лаборатории проверяли – и у нас, и там. Что его проверять?

Александр Жулин сказал, что могли подсыпать.

– Ну он так считает, у нас разные мнения с ним. Найдено вещество, которое ты не имеешь права у себя даже хранить.

– Последнее спрошу про Валиеву – вот фамилия врача, который находился в их сборной…

– Ну неважно, какая фамилия.

Филипп Шветский.

– Да, Филипп. Ну и что вы мне хотите про врача сказать?

– Он уже как-то фигурировал в делах, связанных с допингом. Как он мог оказаться в их команде?

– Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается, – сказала Тарасова в эфире программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

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165 комментариев
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Ага, Ягудин рассказывал, как Татьяна Анатольевна давала ему таблетки без названий "не спрашивай". Видимо, по себе судит. А вообще это серьезное обвинение, за такое можно и в суд подать.
+76
-15
+61
"– Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. "
Шутит что ли?.............
+46
-6
+40
Несёт какую-то пургу может в СССР и тренеры таблетки раздавали. Но после допинг скандалов специально организовали ЦСМ вот они и занимаются таблетками.
+39
-7
+32
Чем больше они кивают нв Тутберидзе, тем более я утверждаюсь в мысли, что дело подставное)
+40
-11
+29
Только не пишите, что Тарасова в маразме!
Очередное интервью ТАТ показывает, что человек в здравом уме и совершенно сознательно оговаривает другого тренера! В чьих интересах - вопрос можно не задавать!
Как это недостойно для женщины в возрасте!
+41
-12
+29
"– Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер".

Ага! Кажется поняла: тренер даёт таблетки, а врач тренирует...))
Татьяна Анатольна, Вы связь-то держите.((.
+31
-4
+27
Кажется ее задел хейт по Ягудину и высказывания Самсонова)
+29
-5
+24
Интересно, если эта Тарасова настоящая, то кому до этого звонили? 🤷
+26
-5
+21
Татьяна Анатольевна явно самый яркий представитель "подвида": пока дружу, поддерживаю, несмотря ни на что, когда не дружу - зарываю беспощадно😅 Объективностью не пахнет даже. Прям интересно, как дальше сложится этот фигурокатательный сериал. Спорта все меньше и меньше, шоу-бизнеса все больше и больше😏
+18
-1
+17
Как говорил когда-то М. М. Жванецкий : " Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один "...
+23
-6
+17
Ответ Orange carrot
Смело, кто еще себе позволит такое сказать из спортивных деятелей?
Мало кто, потому что это клевета
+29
-13
+16
Из рук врача лекарство не возьмет, а их рук тренера возьмет?
Слишком явно ТАТ говорит, что подсунуть не могли.
Именно подсунули. И понятно кто.
Просто расследовать и опубликовать эту информацию старперам невыгодно.
Слишком они все завязаны между собой
+27
-12
+15
Что за бред?
+16
-2
+14
А похоже вышли на след подсыпальщицы....с чего бы это ТАТ так возбудилась ...
+20
-6
+14
Очень странная логика: от врача спортсменка ничего бы не взяла, а от тренера взяла. Вообще-то всё с точностью наоборот - именно врач обладает знаниями, необходимыми для назначения тех или иных препаратов, добавок, и несёт ответственность за эти назначения. А тренер отвечает за режим тренировок и постановку программ.
+15
-2
+13
Ну это прямо пощёчина Тутберидзе.
+18
-5
+13
Всем своим предыдущим чемпионкам таблетку не давала,а тут вдруг самой одарённой начала давать.Бред какой.
+17
-4
+13
Как же тётя Таня хочет дворец!
+17
-4
+13
А тренер из Канады говорит, что даже аскорбинку своим подопечным не может выдать. Кто врет?
+15
-2
+13
Ответ ВИван
Одна из самых ярых адвокатов ЭТ переквалифицировалась)
она еще обратно вильнет.
+14
-3
+11
Ответ Алеся Ткаченко
То есть когда ЭТ сказала что ТАТ вмешивалась в подготовку к соревнованиям Медведевой ее это не задело а сейчас высказывания даже не ЭТ а ее ученика резко задели?Странно
вообще то задело, она на эту тему давала комментарий
+10
0
+10
Ответ ВИван
Одна из самых ярых адвокатов ЭТ переквалифицировалась)
ТАТ часто переобувается.В следующем вью будет опять ЭТ облизывать
+11
-1
+10
Ответ Юлия
Ого, Татьяна Анатольевна! Неожиданно и смело!
Что значит «смело»?)) смело оговаривать человека в серьезном деле государственной огласки на телевидении? Это не смело, а глупо или очень продуманно по какому-то плану. Тем более текст не выдерживает никакой критики. Тренер не дает никакие таблетки - за этим следят как-раз таки врачи.
+12
-3
+9
Завтра, ТАТ, в другом интервью: "Валиева ничего не принимала, а Тутберидзе ей ничего не давала, на них все клевещут, ироды!"
+11
-2
+9
Ответ Agura
Только не пишите, что Тарасова в маразме! Очередное интервью ТАТ показывает, что человек в здравом уме и совершенно сознательно оговаривает другого тренера! В чьих интересах - вопрос можно не задавать! Как это недостойно для женщины в возрасте!
Денежку дали.
+14
-5
+9
У ТАТ сменная обувь всегда под рукой.
+12
-3
+9
Одна из самых ярых адвокатов ЭТ переквалифицировалась)
+12
-4
+8
Ответ Lasto
И как вам понятно, если даже ничего не расследовали?
Логика.
Если бы это была постоянная практика ТШТ, раньше бы вылезло. На других спортсменках.
Штабу это невыгодно. Тем более, что у них были еще Анечка и Саша.
Выгодно было тем, кто:
1. хотел пропихнуть свою фигуристку на ОИ вместо Ками
2. Хотел иметь в своем шоу ОЧ.
+18
-10
+8
Мнение ТАТ по любому практически вопросу изменчиво "как ветер в мае".
Неприятно, взрослая женщина, заслуженный специалист в ФК, а всё ещё мечется, пытаясь угадать "правильное высказывание".
Желаю, чтобы промахнулись в любом случае, надо хотя бы себя уважать в столь почтенном возрасте.
+11
-3
+8
Ответ Vladimir Arutin
Тарасова так просто не скажет .Кто -то очень недоволен Тутберидзе .Может быть Первый канал после не очень проведенного шоу и то что Тутберидзе и ТШТ отстранились от первого ?
Конечно.
Вслед за ТШТ и остальные себя уважающие тренеры и спортсмены буду игнорировать эту лавочку.
+10
-2
+8
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