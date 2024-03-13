«Арсенал» сыграет в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2010 года

Теги высшая лига Португалия Порту Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Арсенал» впервые за 14 сезонов добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Микеля Артеты одолела «Порту» по сумме двух матчей (0:1, 1:0, 4:2 по пенальти) в первом раунде плей-офф.

В последний раз «канониры» добирались до 1/4 финала в 2010 году. С тех пор они либо останавливались на этапе 1/8 финала, либо вовсе не участвовали в ЛЧ.

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116 комментариев
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14 лет??? Как же я постарел...
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+60
Ответ Arima Baki
Слава богу больше не увидем то что творит Порту, это не футбол, это преступление против футбола
Да нормально они играли, как обычный андердог. Особой грязи не было, ну время потягивали - все так делают.
+57
-5
+52
С возвращением всех болельщиков канониров !))
+29
0
+29
Слава богу больше не увидем то что творит Порту, это не футбол, это преступление против футбола
+48
-23
+25
Пепе монстр!
+25
-1
+24
14 лет назад в 1/4 играли против Барсы. Будет прикольно, если снова на них попадут. Только в этот раз будут фаворитами.
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+12
Ответ Born is the King
Самый слабый клуб в 1/4. Все захотят получить этих немощей
Не плачь
+10
-1
+9
Ответ -= Masteryuga =-
14 лет??? Как же я постарел...
Я снова на эти же 14 постарел. В начале матча было 32, сейчас по ощущениям 46
+9
0
+9
Ну норм в 1/4 будут все супер топы.
+10
-3
+7
Хочу Реал-Арсенал в финале ЛЧ
+12
-5
+7
Ответ Groznyi2024
Реал, Интер, Бавария, ПСЖ, Сити, Арсенал, Дортмунд и один андердог
Сразу видно хейтера Барсы, ну надеюсь Барса будет удивлять таких хейтеров как ты.
+8
-2
+6
Было напряжённо но футбол победил.
+8
-2
+6
Ответ rigobersong
А МЮ сыграет?:)
С Лутоном)
+7
-2
+5
Ответ modesto
Комментарий скрыт
другое дело твой любимый псж
+5
0
+5
Ответ Groznyi2024
Реал, Интер, Бавария, ПСЖ, Сити, Арсенал, Дортмунд и один андердог
Зенита нет в Лч, успокойся
+6
-1
+5
Ответ Сираж Сираж
Так болел за Порту….жаль….Арсенал не заслужил 1/4 финала
А что Порту заслужил со своим автобусом?
+5
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+5
Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!! Молодцы!
+4
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+4
А ведь 14 лет назад в 1/8 Арсенал тоже Порто прошел, проиграв первый матч. Но тогда в ответной игре канониры выиграли 5:0 с хет-триком Лорда Бендтнера. Господи, как же давно это было.
+5
-2
+3
Позорный антифутбольный чпорту вышвырнут из ЛЧ, ну что за дивный вечер!!!
+14
-11
+3
По праву прошла более сильная команда.
Несмотря на антифутбол Порту.

P.S. Канониры тоже не показали супер фантастический футбол, но заслужили. Фух.
+4
-1
+3
Ответ NickN
Порту жаль
Вообще не жаль.
+3
0
+3
Ответ Born is the King
Самый слабый клуб в 1/4. Все захотят получить этих немощей
Ливерпуль, Сити подтверждают это своими последними очными встречами с этой "немощью")))
+4
-1
+3
Ответ Sergeant Squirting
Ну норм в 1/4 будут все супер топы.
Боруссия любит своим фанам сюрприз приподнести
+3
0
+3
Желаю удачи Арсеналу в этой ЛЧ. Очень харизматичная команда и тренер. 1/4 финалы будут лучшими за последние лет 10. Всем приятного просмотра)
+4
-2
+2
Ответ -= Masteryuga =-
14 лет??? Как же я постарел...
Аршавин не даст соврать...
+2
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Ответ And Justice for All
Комментарий удален пользователем
Порту - супер команда с отлично поставленной игрой. Дело не в том, что Арсенал играл уныло. Дело в том, что с таким Порту множество команд играло уныло бы. Впрочем, это очевидно, если смотреть матчи прежде чем комментить...
+2
0
+2
Ответ rigobersong
А МЮ сыграет?:)
С Ливерпулем, правда в 1/4 Кубка Англии)
+2
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+2
Теперь Ливерпуль желает, чтобы была пара "Ман Сити - Арсенал"))
+1
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спасибо леониду викторовичу!
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Порту показал себя отвратительно, стыки за стыками, хочется смотреть игру а не вот это вот
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