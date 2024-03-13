«Арсенал» сыграет в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2010 года

«Арсенал» впервые за 14 сезонов добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Микеля Артеты одолела «Порту» по сумме двух матчей (0:1, 1:0, 4:2 по пенальти) в первом раунде плей-офф.

В последний раз «канониры» добирались до 1/4 финала в 2010 году. С тех пор они либо останавливались на этапе 1/8 финала, либо вовсе не участвовали в ЛЧ.