Вондроушова второй раз вышла в финал «Большого шлема»
42-я ракетка мира Маркета Вондроушова обыграла Элину Свитолину в полуфинале «Уимблдона» – 6:3, 6:3.
24-летняя чешка второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема» – первый был на «Ролан Гаррос»-2019, где она проиграла Эшли Барти.
Всего она шестой раз добралась до решающего матча на уровне WTA. На ее счету один титул, выигранный в 2017-м в Лозанне.
За счет выхода в финал Вондроушова поднимется на 16-ю строчку рейтинга.
За титул она сыграет с Ариной Соболенко или Онс Жабер.
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