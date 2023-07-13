Вондроушова второй раз вышла в финал «Большого шлема»

Теги Уимблдон WTA Элина Свитолина Онс Жабер Маркета Вондроушова Арина Соболенко Теннис

42-я ракетка мира Маркета Вондроушова обыграла Элину Свитолину в полуфинале «Уимблдона» – 6:3, 6:3.

24-летняя чешка второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема» – первый был на «Ролан Гаррос»-2019, где она проиграла Эшли Барти.

Всего она шестой раз добралась до решающего матча на уровне WTA. На ее счету один титул, выигранный в 2017-м в Лозанне.

За счет выхода в финал Вондроушова поднимется на 16-ю строчку рейтинга.

За титул она сыграет с Ариной Соболенко или Онс Жабер.

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38 комментариев

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Араик Оганесян
При этом до Уимблдона она выиграла 7 матчей на траве, проиграла 12.
Ну и дела, конечно, творятся в женском теннисе.
+35
-2
+33
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Ramil_27
У Воундрошовой два финала шлема и серебро олимпиады, при этом даже в первой десятке рейтинга никогда не была
+28
-1
+27
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Yes!
Ответ Друг Федерера
Досадно что проиграла Свитолина.Но впереди еще турниры.
Нет не досадно! Я очень рад!
+32
-9
+23
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Lion King
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Спасибо Маркета, не хотелось видеть сопли в финале
+20
-7
+13
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vitcold
"Третье пиво было лишнее", – подумала Свитолина после полуфинала.
+14
-3
+11
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Юлия Лукьянова
Ответ Холден Колфилд
Неожиданно,но это же женский теннис)
Маркета - огромный талант, но травмы до сих пор мешали достичь бо́льших результатов. Значилась фаворитом в этом матче против Элины, так что неожиданностью его результат никак не назвать
+8
0
+8
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Игогор
Ответ dimon 2.0
рыбак рыбака видит из далека. или. ноунейм ноунейма обыгрывает из далека. вопрос только один: ига, да что с тобой было не так ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В женском теннисе не правильно говорить "Рыбак рыбака", так как Рыбак - норвежский певец (или певица), но не теннисистка. В женском теннисе говорят "Рыбарикова Рыбакину за версту видит".
+7
0
+7
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Yes!
Ответ Друг Федерера
Что бы пели они если бы Свитолина вышла бы в финал???Есть заготовки?
но свитолина к счастью вылетела, так что пофиг)
+9
-3
+6
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atelos
хорошо отмаркетили нерукопожатую!
+12
-6
+6
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Verdo
На рижском взморье воздух свеж
+7
-1
+6
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Вондроушова
Респект
+6
-1
+5
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Vale1
Ответ Ramil_27
У Воундрошовой два финала шлема и серебро олимпиады, при этом даже в первой десятке рейтинга никогда не была
Павлюченкова вон тоже в финале была, и титулов хватает, и тоже в десятку не зашла. Есть такие персонажи и у мужиков, наверно.
+6
-1
+5
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tolybasickkk
Наконец то домой едет эта .. редакторы спортс- грустят )
+6
-2
+4
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Yes!
Ответ dimon 2.0
рыбак рыбака видит из далека. или. ноунейм ноунейма обыгрывает из далека. вопрос только один: ига, да что с тобой было не так ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
возможно полячке намекнули, что не стоит выигрывать у украинки по политическим соображениям
+7
-3
+4
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nikkki
Ответ Vale1
Павлюченкова вон тоже в финале была, и титулов хватает, и тоже в десятку не зашла. Есть такие персонажи и у мужиков, наверно.
Ради интереса проверил последние 20 лет - с начала Big Three - с тех пор за 79 турниров БШ в финале лишь один раз участвовал игрок, который никогда не стоял в десятке. Этот случай - ровно год назад Кириос был в финале Уима (без рейтингового), наивысший рейтинг, которого - 13.
+2
0
+2
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justbored
Ответ Yes!
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уже создали петицию о присвоении Маркете звания героя России?
+6
-4
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Pycckuu
Тащила все, посмотрим в финале, надеюсь против Арины)
+5
-3
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Кавабунга Шреддоголовый
Кончился у Элины бензин к полуфиналу. На парах играла, но и те быстро испарились
+2
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Рекорд в наших сердцах
Ответ vitcold
"Третье пиво было лишнее", – подумала Свитолина после полуфинала.
третий литр
+2
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Hitryi Plan
избавила мир от нытья и хайпа
+2
-1
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N.S.A.8.5
На следующем Шлеме в финале будет либо Боузкова либо Носкова
+1
0
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Yes!
Ответ atelos
хорошо отмаркетили нерукопожатую!
сначала отмаркетили, потом и отвондрушили)
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самарец52
Ответ Yes!
но свитолина к счастью вылетела, так что пофиг)
Если кто помнит, я говорил, что рановато Вондроушову вычеркнули из претенденток на финал. Не удивлюсь, если она ещё и титул возьмёт.
+1
0
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Vale1
И снова чешка в финале...
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atelos
Ответ Yes!
сначала отмаркетили, потом и отвондрушили)
ха-ха-ха! Точно.
+3
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