Вондроушова второй раз вышла в финал «Большого шлема»

42-я ракетка мира обыграла в полуфинале « » – 6:3, 6:3.

24-летняя чешка второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема» – первый был на « »-2019, где она проиграла .

Всего она шестой раз добралась до решающего матча на уровне . На ее счету один титул, выигранный в 2017-м в Лозанне.

За счет выхода в финал Вондроушова поднимется на 16-ю строчку рейтинга.

За титул она сыграет с или .

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