Бородюк о развале СССР: «Трагедия. У меня лежало 120 тысяч в Сберкассе – можно было 12 квартир купить. Не хватало изысканных продуктов и одежды, зато люди теплее друг к другу относились»

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия сборная СССР Политика Сеул-1988 Матч ТВ Футбол

Александр Бородюк считает развал СССР трагедией.

– Вы как‑то сказали про себя: «Я человек из СССР». Что вам нравилось, а что нет в Советском союзе?

– Я спортивный человек, поэтому говорил так о себе именно в контексте спорта. Простой пример: Олимпиада в Сеуле, 1988 год – 55 золотых медалей! Какие великие спортсмены выступали тогда. Это была спортивная держава номер один в мире. А сколько было золотых на последних играх сейчас? 15-20?

В СССР мне нравилась великолепная футбольная система: как работали тренеры, какие турниры проводились – «Кожаный мяч», «Переправа». Какой футбол был в целом! «Динамо» (Тбилиси) – это был один стиль игры, «Арарат» – другой, «Динамо» (Киев) – третий. По сути, каждая эта команда была как сборная сейчас. Такой уровень футбола.

С точки зрения жизни, наверное, не хватало каких‑то изысканных продуктов питания, одежды. Зато люди теплее друг к другу относились. Куда ни придешь – везде рады. В тот же Вильнюс приезжали играть с «Жальгирисом» – и никаких проблем. А сейчас что творится?

Но надо понимать, что мы были молодыми, смотрели на это чуть иначе. Если брать нынешнее время, посмотрите, какие у нас машины, продукты, какая жизнь теперь. А такого города, как Москва, в Европе сейчас точно нет. Ни одного.

– Чем для вас был развал СССР?

– Трагедией. Жили все вместе, дружно – и вдруг такое.

Многие люди потеряли все свои сбережения. У меня после семи лет в «Динамо» в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. На них тогда можно было 12 квартир купить. Но все сгорело после развала.

Когда все случилось, я в Германии играл. Просил президента клуба отпустить домой – хотел снять деньги, вложить куда‑то, что‑то купить. Объяснял президенту, что такое советская Сберкасса: «У меня там деньги пропадают!»

Они были на мое имя записаны, снять их мог только я. В Германии не понимали: «Деньги же в банке. Куда они денутся?» В итоге не отпустили. Смог вернуться только зимой, когда уже было поздно.

Очень много людей тогда, которым было за 30, потеряли все. Думали, что заработали на всю жизнь, а оказалось, что – ничего нет. Когда вернулся, купил на деньги, заработанные за семь лет, мешок картошки на рынке.

Но это трагедия не только для меня, а для всех людей моего поколения – кому сейчас за 60, – высказался бывший игрок сборной СССР и экс-тренер сборной России.

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226 комментариев

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The Prickly
Ответ Ебздрогыч
Трагедия - это само создание СССР. Какая связь у русских, среднеазиатских народов, прибалтов и Кавказа, например? Да никакой. И последствия такого присоединения, которому многие, мягко говоря, были не рады, мы будем разгребать еще долго, видя тлеющие конфликты на границах бывшей империи
Мимо, Ебздрогыч. Эти народы вынуждены были жить вместе еще до создания СССР. Фактически у СССР не было территориальных приобретений, только потери нескольких регионов императорской России.
+207
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Los Galácticos
Трагедией было то что сделал Ленин а развал совка это уже последствия пустой, лживой и преступной политики большевиков/коммунистов.
+222
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+115
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Мікалай Ланец
В ссср не было денег. 120 тыс. И что? Ты не мог пойти и купить на них 12 квартир. Или 24 жигуля. Мог только их складировать на сберкнижке зачем- то и прееодически по-блату доставать норкове шапки и чешский гарнитур
+102
-9
+93
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Ебздрогыч
Трагедия - это само создание СССР. Какая связь у русских, среднеазиатских народов, прибалтов и Кавказа, например? Да никакой. И последствия такого присоединения, которому многие, мягко говоря, были не рады, мы будем разгребать еще долго, видя тлеющие конфликты на границах бывшей империи
+254
-162
+92
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Gustav Forsberg
г-н Бородюк, вряд ли вы смогли бы уехать в 1989 году в Шальке, если бы не перестройка
+86
-11
+75
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Злобный Конь
Трагедия в том,что спустя 23 года стабильности государство и не думает возместить сгоревшие вклады. Вот бы чем занялись,а не указывали как другим странам жить. И не изыскивали карты 17-го века.
+66
-14
+52
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Liquidozz
Ответ Los Galácticos
Трагедией было то что сделал Ленин а развал совка это уже последствия пустой, лживой и преступной политики большевиков/коммунистов.
Так и Николай был совсем не зайка
+60
-11
+49
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igls54
Изысканные продукты и одежда в СССР наверняка хватало в "Березках" и спецпайках. У 99% населения были очереди и лотереи в заказах на работе
+65
-21
+44
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Antoniom
Ответ Владислав88
Комментарий удален пользователем
Какая жадность. Их потратить было не на что. Люди в очередях по несколько лет на жалкий жигуль стояли.
+42
0
+42
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Артём Назмутдинов
Ответ Los Galácticos
Трагедией было то что сделал Ленин а развал совка это уже последствия пустой, лживой и преступной политики большевиков/коммунистов.
сказал человек с американо-украинской аватаркой
+100
-60
+40
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YOKODZUMA
И мы ж помним как советские люди в едином порыве вышли на площади защищать родной ссср.... А нет, не вышли...
+43
-6
+37
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Pigmalion
Ответ Фарид Харисов
Да. Социализм или варварство.
Почему тогда по капиталистические страны запады были более развиты, чем страны социалистические?
+45
-17
+28
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Proline
Да, жили все дружно, а потом ррраз - армяне с азербайджанцами начали воевать за Карабах, в Средней Азии и Чечне стали силой выгонять русских, грузины сцепились с абхазами...
А ничего ведь не предвещало. Не иначе как старик Хоттабыч вылез из кувшина и всех перессорил.
+29
-3
+26
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yulay
Настолько тепло относились друг к другу , что устроили кровавые 90-е
+31
-6
+25
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Любезный Коссутий
коммунизм это утопия, как все знают, поэтому развал государства, построенном на утопических идеях, был всего лишь вопросом времени.
+42
-17
+25
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ДудьСдулся
На 120 тыс. можно было купить только одну квартиру.
Вторую уже бы не разрешили.
+19
-1
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Андрей Тихонов
Ответ Владислав88
Если бы не перестройка, ему и уезжать не пришло бы и в голову. И в СССР жили играли. Уже точно не зак карьерыного роста во 2-3 европейские лиги наши футболисты в 80-90-е, туда на заработки ехали, куда угодно, потому что что изза вашей святой перестрйоки не на ччто жить и нечего жрать в стране стало. Идиоты.
Так у Бородюка же 120 тыс рублей в Сберкассе лежало, это ж 12 квартир, зачем ему на заработки уезжать?
+18
-2
+16
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Виктор Бутко
а чего не покупал квартиры то? зачем деньги в сберкассе держал?
+17
-1
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Pigmalion
Ответ Фарид Харисов
Потому что изначальная база строительства социализма (Российская империя) на момент 1917 была ещё более отсталая, чем западные страны. СССР смог сократить отставание за короткий срок, хоть и потом движение вперёд остановилось.
Ну вот возьмем условную Эстонию и Финляндию в интербеллуме, и видим, что Эстония богаче, а после десятилетий жизни в социализме Эстония сильно отстала от финнов.
+21
-6
+15
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Nikolay Kozlov
Ответ Мікалай Ланец
В ссср не было денег. 120 тыс. И что? Ты не мог пойти и купить на них 12 квартир. Или 24 жигуля. Мог только их складировать на сберкнижке зачем- то и прееодически по-блату доставать норкове шапки и чешский гарнитур
Совки типа Бородюка не понимают, что нихрена у них не было. Имея 120 тыс пойти и купить 10 квартир - так можно только в РЫНОЧНОЙ экономике. А при плановой экономике можно было только мечтать " вот какой я молодец у меня на счёте в сберкассе 10 квартир или 25 волг". Реально этих квартир и волг как живого товара НЕ БЫЛО.
+17
-3
+14
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Вадим Слуцкий
Согласен. Тепло относились сексоты и доносчики - к тем, на кого писали доносы. Также вертухаи в лагерях тепло относились к зэкам, да и зэки к ним. Чудесное было время!
+24
-10
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klimkostin99
Ответ yulay
Настолько тепло относились друг к другу , что устроили кровавые 90-е
Да там и в очередях были готовы загрызть друг друга когда за продуктами или на квартиру стояли
+15
-2
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Mykytka
Ответ Артём Назмутдинов
сказал человек с американо-украинской аватаркой
Ну так он именно с такой аватаркой, потому что против совка и коммунизма. Сказал четко все .
+16
-5
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Титюля
В СССР спорт был любительским. То есть люди после работы шли тренироваться и играть за любимый клуб Динамо. Откуда у человека 120 000 руб при средней зарплате 120 руб.? Вот из за постоянной и окутавшей все лжи, благополучно умер СССР. И никто не вышел на его защиту в день его развала.
+15
-5
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Zagaman86
Ответ Ебздрогыч
Трагедия - это само создание СССР. Какая связь у русских, среднеазиатских народов, прибалтов и Кавказа, например? Да никакой. И последствия такого присоединения, которому многие, мягко говоря, были не рады, мы будем разгребать еще долго, видя тлеющие конфликты на границах бывшей империи
В Российскую империю вышеперечисленные народности по твоему мнению не входили?)
+11
-2
+9
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