Тен Хаг о капитане «МЮ»: «Футболисты голосовать не будут. Решаю я»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг сам решит, кто будет капитаном «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.

– Вы позволите команде решить, кто будет капитаном?

– Нет, футболисты голосовать не будут. Решаю я, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Нынешний капитан «Ман Юнайтед» Харри Магуайр потерял место в составе, клуб хочет продать его.

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Будем строить коммунизм в отдельно взятой команде, добавил Тен Хаг.
+46
-20
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Ответ Liquidozz
Будем строить коммунизм в отдельно взятой команде, добавил Тен Хаг.
А в чём связь ?
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rockys
Ответ rigobersong
Вообще для понимания, 7хаг старше Гвардиолы, а достижений фактически никаких, но не чемпионство же с Аяксом ставить в достижения:) Я к тому, что он никто и звать никак, а уже нимб над головой, даже более статусные тренеры такого себе не позволяют:)) Я уж не знаю куда болельщики МЮ смотрят, даже не осознают, насколько лысый с алика бездарен:))
Еще САФ говорил, что ни один игрок не может быть больше чем клуб, но в последнее время об этом позабыли, Тен Хаг же пришел и сходу решил столько дисциплинарных проблем. Авторитет тренера должен быть непоколебим, иначе это миллионеры съедят тренера с потрохами. Поэтому Тен Хаг делает все правильно.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Если он решает, тогда почему сразу после того как понял что не рассчитывает на Магваера не забрал у него повязку?
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Авторитарный тен хаговский режим
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
Ответ red hikkikomori
Если он решает, тогда почему сразу после того как понял что не рассчитывает на Магваера не забрал у него повязку?
наверно потому что это решение к нему пришло перед началом этого сезона?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Ответ rigobersong
Такие люди как 7хаг не побеждают в больших клубах:) Думаю максимум еще на сезон его лапши на уши хватит для руководства и болельщиков, дальше поедет тренировать Херенвен:))
ваше мнение очень важно для нас и мы обязательно к нему прислушаемся (нет)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zhanik M
сделай капитаном Каземиро!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Ответ Люблю Марго Робби
Бруно, Каземиро, Лича
В последней игре Варан был кэпом, а не Лиссандро!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
Ответ red hikkikomori
Так он уже в том сезоне понял что Мага - это последний вариант в основу
в том сезоне он только принял команду и не лез в такие тонкости
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ red hikkikomori
Ну так Роналду не пощадил, а это куда более серьезное решение, чем у Маги забрать повязку
так в том-то и дело, что особо не было нужды про повязку решать в середине сезона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ НРИ
Каземиро видится на роль капитана или же варан
а говорят ли они по-английски?
вот Бруну точно чешет, без проблем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Энгельгардт
Ответ Kipriot
Если не Бруно, то кто? Других, кроме Харри и нету
Шоу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
По идеологии напоминает Фергюсона. Надеюсь, и результаты будут соответствующие .
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Бруну
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НРИ
Каземиро видится на роль капитана или же варан
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ red_devils
в том сезоне он только принял команду и не лез в такие тонкости
Ну так Роналду не пощадил, а это куда более серьезное решение, чем у Маги забрать повязку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kipriot
Если не Бруно, то кто? Других, кроме Харри и нету
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ kulik13
Я выбираю капитана команды, б...ть!
Он сам капитан команды, *****!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
вОНАНА как.. тенХагыч))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rockys
Ответ rigobersong
Авторитет надо заслужить, 7хаг же сейчас вообще последнее уважение к себе упускает:) Он инфоцыган же самый настоящий:)
Во первых, коверкая имя человека, даже ненавистного вам, авторитета явно не заработать. Если честно как то уж по детски смотрится, обычно это прием моего пятилетнего сына.
Во вторых, действуя последовательно, требуя неукоснительного следования правилам, он уже завоевал у игроков большой авторитет, да так, что каждый игрок за него горой, особенно когда разрулил ситуацию с Роналду.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Rockys
Во первых, коверкая имя человека, даже ненавистного вам, авторитета явно не заработать. Если честно как то уж по детски смотрится, обычно это прием моего пятилетнего сына. Во вторых, действуя последовательно, требуя неукоснительного следования правилам, он уже завоевал у игроков большой авторитет, да так, что каждый игрок за него горой, особенно когда разрулил ситуацию с Роналду.
зачем столько воды:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rockys
Ответ rigobersong
зачем столько воды:)
Почему воды, хочется конструктивного диалога, к нему и был призыв.
Просто я считаю что в клубе должен быть только один главный человек, иначе порядка не будет. Другой вопрос что нельзя быть просто главным и не давать никакого результата. Но в первый сезон Тен Хаг дал результат и вполне себе неплохой, учитывая что для его футбола не все игроки подходили. Лично мне кажется мы так и не увидели именно его футбола, был больше гибрид, где Тен Хаг подстроился под имеющихся у него игроков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Rockys
Почему воды, хочется конструктивного диалога, к нему и был призыв. Просто я считаю что в клубе должен быть только один главный человек, иначе порядка не будет. Другой вопрос что нельзя быть просто главным и не давать никакого результата. Но в первый сезон Тен Хаг дал результат и вполне себе неплохой, учитывая что для его футбола не все игроки подходили. Лично мне кажется мы так и не увидели именно его футбола, был больше гибрид, где Тен Хаг подстроился под имеющихся у него игроков.
У тебя слишком слабый уровень понимания футбола, о каком диалоге может идти речь:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rockys
Ответ rigobersong
У тебя слишком слабый уровень понимания футбола, о каком диалоге может идти речь:))
Авторитет, порядок, следование правилам, эти вещи важны не только в футболе и не нужно быть тактическим гиком чтобы по дискутировать на эту тему.
Наверное вы бразилец в душе, судя по тому что придерживаетесь правила, что лучшая защита - это нападение)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий