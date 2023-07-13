Тен Хаг о капитане «МЮ»: «Футболисты голосовать не будут. Решаю я»

Эрик тен Хаг сам решит, кто будет капитаном «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.

– Вы позволите команде решить, кто будет капитаном?

– Нет, футболисты голосовать не будут. Решаю я, – сказал главный тренер « ».

Нынешний капитан «Ман Юнайтед» потерял место в составе, клуб хочет продать его.