Тен Хаг о капитане «МЮ»: «Футболисты голосовать не будут. Решаю я»
Эрик тен Хаг сам решит, кто будет капитаном «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.
– Вы позволите команде решить, кто будет капитаном?
– Нет, футболисты голосовать не будут. Решаю я, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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вот Бруну точно чешет, без проблем
Во вторых, действуя последовательно, требуя неукоснительного следования правилам, он уже завоевал у игроков большой авторитет, да так, что каждый игрок за него горой, особенно когда разрулил ситуацию с Роналду.
Просто я считаю что в клубе должен быть только один главный человек, иначе порядка не будет. Другой вопрос что нельзя быть просто главным и не давать никакого результата. Но в первый сезон Тен Хаг дал результат и вполне себе неплохой, учитывая что для его футбола не все игроки подходили. Лично мне кажется мы так и не увидели именно его футбола, был больше гибрид, где Тен Хаг подстроился под имеющихся у него игроков.
Наверное вы бразилец в душе, судя по тому что придерживаетесь правила, что лучшая защита - это нападение)