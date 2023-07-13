Инстаграм «Интер Майами» вышел на 5-е место среди спортивных клубов США после перехода Месси. Подписались 7,7 млн человек

Теги рейтинги Бостон Чикаго Кливленд Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Майами Милуоки МЛС Лионель Месси НБА рейтинги Оклахома-Сити соцсети Интер Майами Футбол

Количество подписчиков «Интер Майами» выросло почти в 10 раз после трансфера Лионеля Месси.

7 июня, в день, когда аргентинец объявил о переходе в американский клуб, количество подписчиков в инстаграме «Интера» составляло около 900 тысяч. В течение 24 часов их число достигло 4,5 млн. 

Всего за неделю, начавшуюся 5 июня, «цапли» набрали более 6,7 миллиона подписчиков, обогнав по популярности в инстаграме баскетбольный «Майами Хит», игравший в финале НБА

Сейчас на инстаграм «Интера» подписаны 8,6 миллиона человек. Только у четырех спортивных клубов из США больше подписчиков в этой соцсети – это «Чикаго Буллс» (9,8 млн), «Кливленд Кавальерс» (12,4 млн), «Лос-Анджелес Лейкерс» (22,8 млн) и «Голден Стэйт Уорриорс» (30,8 млн).

Топ-10 американских клубов по количеству подписчиков в инстаграме выглядит так:

1. «Голден Стэйт» (баскетбол, 30,9 млн);

2. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол, 22,8 млн);

3. «Кливленд Кавальерс» (баскетбол, 12,4 млн);

4. «Чикаго Буллс» (баскетбол, 9,8 млн);

5. «Интер Майами» (футбол, 8,6 млн);

6. «Бостон Селтикс» (баскетбол, 7,5 млн);

7. «Майами Хит» (баскетбол, 6,6 млн);

8. «Хьюстон Рокетс» (баскетбол, 6,1 млн);

9. «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол, 5,7 млн);

10. «Милуоки Бакс» (баскетбол, 5,2 млн).

54 комментария

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Оригинальный Ник
Ответ savik-A.M.
может я старый , но мне не понятна эта беготня за людьми в Инстаграмме , Я подписан исключительно на своих друзей
Вы не старый, просто вы не глор, не персональный фанатик и у вас есть мозг
+48
-10
+38
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Простой Простой
Ответ Molodoy91
После презентации за 10 млн будет) Вообще не хило так качает инсту Месси клубу) Интересно какие результаты у Роналду с его клубом из СА
До прихода Рона было 2 или 3 млн было, сейчас 15млн
+36
-5
+31
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Molodoy91
После презентации за 10 млн будет) Вообще не хило так качает инсту Месси клубу) Интересно какие результаты у Роналду с его клубом из СА
+29
-8
+21
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Pavel Fedorov
Ответ igls54
Единственный футбольный клуб в 10-ке многое говорит об интересе к соккеру в Штатах
Единственный небаскетбольный клуб в десятке.
+15
0
+15
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savik-A.M.
может я старый , но мне не понятна эта беготня за людьми в Инстаграмме , Я подписан исключительно на своих друзей
+21
-7
+14
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Birdman NBA
Ответ savik-A.M.
может я старый , но мне не понятна эта беготня за людьми в Инстаграмме , Я подписан исключительно на своих друзей
может я старый , но мне не понятна эта беготня за людьми в Инстаграмме , Я вообще его не заводил никогда
+12
0
+12
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Los Galácticos
После ухода Месси они снова с этой десятки выпадут :)
+14
-5
+9
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Мовсар Германия
Ответ savik-A.M.
может я старый , но мне не понятна эта беготня за людьми в Инстаграмме , Я подписан исключительно на своих друзей
а у меня вообще нет инстаграмма)
+9
0
+9
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Денис Мартин
Ответ Простой Простой
До прихода Рона было 2 или 3 млн было, сейчас 15млн
ну вот, расстроил пацана:)
+11
-3
+8
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igls54
Единственный футбольный клуб в 10-ке многое говорит об интересе к соккеру в Штатах
+10
-4
+6
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Forza
Ответ savik-A.M.
может я старый , но мне не понятна эта беготня за людьми в Инстаграмме , Я подписан исключительно на своих друзей
Ну это просто обьясняется всё: людям интересно наблюдать за жизнью интересных для них людей. Если вам интересны только ваши друзья - вы подписываетесь только на друзей.

А если кому то интересен Ди Каприо, он подпишется ещё и на Ди Каприо.
+6
0
+6
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Тимур Гарипов
Ответ Оригинальный Ник
Вы не старый, просто вы не глор, не персональный фанатик и у вас есть мозг
Браво
+8
-2
+6
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Alexandr Turner
Ответ savik-A.M.
может я старый , но мне не понятна эта беготня за людьми в Инстаграмме , Я подписан исключительно на своих друзей
Когда сидел в инсте был подписан на страничку своего любимого клуба, но потом отписался по очень простой причине: замусоренность ленты)
+4
0
+4
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Birdman NBA
Ответ giallo-verde
Баскетбол рулит в США. В десятке одни баскетбольные клубы
он рулит потому что в отличие от двух других популярных видов спорта в Америке (амфута и бейсбола) баскетбол популярен во всем мире
+4
0
+4
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Ваня Шипитко
Лео перешел в самый слабый клуб США, судя по турнирной таблице. (последнее место)
Наверно ради спортивных результатов. Респект.
+6
-2
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NiKKusya
Ответ FLEXXX
А где клубы MLB и NFL?
Ну так баскетбол - глобальная игра, а те все-таки американская тема в основном. Инстаграм Интера явно вырос не за счет одних американцев.
+4
0
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Павел Гребнев
Ответ igls54
Единственный футбольный клуб в 10-ке многое говорит об интересе к соккеру в Штатах
Средняя посещаемость 23 тысячи, при том, что она во многом ограничивается вместительностью стадионов, 18 из которых вмещают меньше этой отметки, 10 немногим больше, и лишь у "Шарлотт" и "Атланты" стадионы вместительностью значительно выше 23 тысяч. Совсем не популярен там футбол.
+3
0
+3
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Футбол, хоккей итд
Бэкхэм, наверняка, вне себя от радости.) В четвёрку, а потом и в тройку инстаграмщиков) - вполне могут войти.
+3
0
+3
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Igbin
Играть теперь уже и не обязательно. Уже выполнил важную задачу.
+3
-1
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giallo-verde
Баскетбол рулит в США. В десятке одни баскетбольные клубы
+2
0
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Sergeev55
как только Месси выйдет на поле, приплюсуются ещё несколько лямов подписчиков
+1
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Вот что значит настоящий гений. Ещё не сыграв ни одного матча, он уже перевернул игру.
+1
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Кирилл.С-Пб
А сколько они футболок ещё продадут, мама не горюй!
+1
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k_terekhov
Ответ Трипл-дабл Дончича
Удивлен, что Кливленд на третьем месте, и ни одного клуба из бейсбола или американского футбола.
Так сколько за них Леброн отбегал)
+1
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ FLEXXX
А где клубы MLB и NFL?
в ...не
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