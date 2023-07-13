Инстаграм «Интер Майами» вышел на 5-е место среди спортивных клубов США после перехода Месси. Подписались 7,7 млн человек
Количество подписчиков «Интер Майами» выросло почти в 10 раз после трансфера Лионеля Месси.
7 июня, в день, когда аргентинец объявил о переходе в американский клуб, количество подписчиков в инстаграме «Интера» составляло около 900 тысяч. В течение 24 часов их число достигло 4,5 млн.
Всего за неделю, начавшуюся 5 июня, «цапли» набрали более 6,7 миллиона подписчиков, обогнав по популярности в инстаграме баскетбольный «Майами Хит», игравший в финале НБА.
Сейчас на инстаграм «Интера» подписаны 8,6 миллиона человек. Только у четырех спортивных клубов из США больше подписчиков в этой соцсети – это «Чикаго Буллс» (9,8 млн), «Кливленд Кавальерс» (12,4 млн), «Лос-Анджелес Лейкерс» (22,8 млн) и «Голден Стэйт Уорриорс» (30,8 млн).
Топ-10 американских клубов по количеству подписчиков в инстаграме выглядит так:
1. «Голден Стэйт» (баскетбол, 30,9 млн);
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол, 22,8 млн);
3. «Кливленд Кавальерс» (баскетбол, 12,4 млн);
4. «Чикаго Буллс» (баскетбол, 9,8 млн);
5. «Интер Майами» (футбол, 8,6 млн);
6. «Бостон Селтикс» (баскетбол, 7,5 млн);
7. «Майами Хит» (баскетбол, 6,6 млн);
8. «Хьюстон Рокетс» (баскетбол, 6,1 млн);
9. «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол, 5,7 млн);
10. «Милуоки Бакс» (баскетбол, 5,2 млн).
А если кому то интересен Ди Каприо, он подпишется ещё и на Ди Каприо.
Наверно ради спортивных результатов. Респект.