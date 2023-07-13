Инстаграм «Интер Майами» вышел на 5-е место среди спортивных клубов США после перехода Месси. Подписались 7,7 млн человек

Количество подписчиков «Интер Майами» выросло почти в 10 раз после трансфера Лионеля Месси.

7 июня, в день, когда аргентинец объявил о переходе в американский клуб, количество подписчиков в инстаграме «Интера» составляло около 900 тысяч. В течение 24 часов их число достигло 4,5 млн.

Всего за неделю, начавшуюся 5 июня, «цапли» набрали более 6,7 миллиона подписчиков, обогнав по популярности в инстаграме баскетбольный «Майами Хит», игравший в финале .

Сейчас на инстаграм «Интера» подписаны 8,6 миллиона человек. Только у четырех спортивных клубов из США больше подписчиков в этой соцсети – это «Чикаго Буллс» (9,8 млн), «Кливленд Кавальерс» (12,4 млн), «Лос-Анджелес Лейкерс» (22,8 млн) и «Голден Стэйт Уорриорс» (30,8 млн).

Топ-10 американских клубов по количеству подписчиков в инстаграме выглядит так:

1. «Голден Стэйт» (баскетбол, 30,9 млн);

2. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол, 22,8 млн);

3. «Кливленд Кавальерс» (баскетбол, 12,4 млн);

4. «Чикаго Буллс» (баскетбол, 9,8 млн);

5. « » (футбол, 8,6 млн);

6. «Бостон Селтикс» (баскетбол, 7,5 млн);

7. «Майами Хит» (баскетбол, 6,6 млн);

8. «Хьюстон Рокетс» (баскетбол, 6,1 млн);

9. «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол, 5,7 млн);

10. «Милуоки Бакс» (баскетбол, 5,2 млн).