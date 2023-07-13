Хендерсон согласился перейти в «Аль-Иттифак». Теперь саудовцам нужно договориться с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Фабрицио Романо Футбол

Джордан Хендерсон согласился перейти в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, капитан «Ливерпуля» принял предложение саудовского клуба. Стороны достигли принципиальной устной договоренности по условиям личного контракта.

Сегодня Хендерсон поговорил с Юргеном Клоппом и получил от тренера разрешение на смену клуба.

Теперь сделка зависит от «Ливерпуля» и «Аль-Иттифак» – им предстоит договориться о сумме трансфера. Шансов на бесплатный переход полузащитника нет.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предлагает Джордану зарплату в 4 раза выше, чем в «Ливерпуле». Английский клуб запросил за хавбека 10 млн фунтов.

Полузащитник перешел в «Ливерпуль» в 2011 году и стал капитаном команды после ухода Стивена Джеррарда, который сейчас является тренером «Аль-Иттифака», в 2015-м.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах АПЛ он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.

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32 комментария

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Красный чай
Десятка то маловато, Стиви мог бы из своего (вероятно) большого бюджета и больше Ливерпулю подкинуть. Ладно это все шуточки, на самом деле грустновато это, Хендерсон был отличным капитаном и игроком его будет не хватать и на поле и в раздевалке..
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ВладимирНеПутин
Ответ Artem89S
Это уже явно не как с Китаем, мрак конечно что арабы творят. Убили спортивную составляющую в европейском футболе, теперь у себя мешков наплодили. И никаких нарушений))
У них есть деньги и они их дают. Никто не заставляет соглашаться. Но виноваты, конечно, они.
+15
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Красный чай
Ответ Олег Дорожкин
Из кандидатов только трент, но он ещё не дорос, психует часто. Может Алисон ещё
Мне тоже кажется что Трент не дорос, я бы Вирджилу дал.
+7
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Олег Дорожкин
Ответ Красный чай
Десятка то маловато, Стиви мог бы из своего (вероятно) большого бюджета и больше Ливерпулю подкинуть. Ладно это все шуточки, на самом деле грустновато это, Хендерсон был отличным капитаном и игроком его будет не хватать и на поле и в раздевалке..
Из кандидатов только трент, но он ещё не дорос, психует часто. Может Алисон ещё
+6
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Михаэль Буйнов
РАСПРОДАЖА НА АЛИЭКСПРЕС,
НА АЛИЭКСПРЕСС, ТОЛЬКО НА АЛИЭКСПРЕССС!

Печально что всю банду Клоппа распродают, ближайший сезон будет упущен чтобы новички сыгрались, кэп мог ещё поиграть...
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Rick Sorkin
Ответ Олег Дорожкин
Из кандидатов только трент, но он ещё не дорос, психует часто. Может Алисон ещё
Ван Дейк был капитаном, когда Хендерсон и Милнер не играли
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angliiskiilion
Ответ Reshal Hafizov
грустно смотреть на то как новые приходят и старые уходят
жизнь продолжается, старички уходят, новички приходят и так всегда
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angliiskiilion
Ответ Красный чай
Десятка то маловато, Стиви мог бы из своего (вероятно) большого бюджета и больше Ливерпулю подкинуть. Ладно это все шуточки, на самом деле грустновато это, Хендерсон был отличным капитаном и игроком его будет не хватать и на поле и в раздевалке..
самый старый (по количеству времени в клубе) теперь Джо Гомез, Милнер и Фирмино ушли, Хендерсон уходит
+1
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Vadiay
Ответ Artem89S
Это уже явно не как с Китаем, мрак конечно что арабы творят. Убили спортивную составляющую в европейском футболе, теперь у себя мешков наплодили. И никаких нарушений))
Не убили. Не для всех игроков деньги на первом месте.
+1
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Андрей Романов
Потерять за одно лето капитана и вице-капитана... такое себе. Из вирджила капитан так себе, сборная Нидерландов не даст соврать.
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Cearvm
Почему англичан так тянет в этот «Аль-Иттифак»?))
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Reshal Hafizov
грустно смотреть на то как новые приходят и старые уходят
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Ливерпуль_1993
Не понимаю ликования людей по уходу Хендо🤷‍♂️ на всех ресурсах процентов 60-70 радуются уходу кэпа, который явно, может на поле уже не настолько, но в раздевалке лидер, выигравший все возможные турниры. Опыта до фига и больше. На весь матч не хватало бы, но качественной заменой был на любой позиции. Единственное, он сам этого скорее всего хочет, жирный контракт, но радость некоторых болельщиков не понимаю.
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Одуван 13
Ответ Олег Дорожкин
Из кандидатов только трент, но он ещё не дорос, психует часто. Может Алисон ещё
Робертсон вполне может стать капитаном.. всё-таки опыт в сборной есть
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А.В. Бубнов
Ответ Kipriot
Чтобы европейцы не бздели, их мнение можно купить за деньги
И только киприоты не продаются?
Пхахаха
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А.В. Бубнов
Ответ Ya Tolik
Интересные дела в полузащите: Ушли Чемберлен, Кейта, Милнер, видимо Хендерсон, Карвалью. Пришли Собослаи и Макалистер. Крутые трансферы, но глубины состава то поубавилось в полузащите.
Туда придёт Мистер УГЛОВОЙ
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kotopandych
Ответ Ya Tolik
Интересные дела в полузащите: Ушли Чемберлен, Кейта, Милнер, видимо Хендерсон, Карвалью. Пришли Собослаи и Макалистер. Крутые трансферы, но глубины состава то поубавилось в полузащите.
Так ничего не поменялось. Чемберлен не играл, Кейта не играл, Карвальо не играл. Милнер последний год подменял в мусорное время в основном. Хендерсон еще более менее стабильно на поле выходил, но так, что лучше бы сидел.
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хавбек+
молодцом аравийцы, ещё немного и будет арабская суперлига
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Tiestorzn17
Когда в СА едут сбитые летчики вроде Роналду, которые уже не тянут нормальный уровень, как то побоку вообще. Но вот когда уезжают люди, готовые играть еще пару лет на самом высоком уровне - вот тут даже немного жаль.
Рановато Бензема поехал, Хендерсону там еще не место, как и Кулибали с Милинковичем, да и Канте, Брозович и Невеш вполне еще могли играть в ЛЧ...
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Человек1991
Вота Фак Хендо ?)
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А.В. Бубнов
Надеюсь, что купив несколько англичан, арабцы отвалят от английского фктбола.
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za_vsu_xypmy
надеюсь Ливерпуль не отпустить
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Ya Tolik
Интересные дела в полузащите:
Ушли Чемберлен, Кейта, Милнер, видимо Хендерсон, Карвалью.
Пришли Собослаи и Макалистер. Крутые трансферы, но глубины состава то поубавилось в полузащите.
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Kipriot
Чтобы европейцы не бздели, их мнение можно купить за деньги
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Ya Tolik
Ответ kotopandych
Так ничего не поменялось. Чемберлен не играл, Кейта не играл, Карвальо не играл. Милнер последний год подменял в мусорное время в основном. Хендерсон еще более менее стабильно на поле выходил, но так, что лучше бы сидел.
Дык может из-за отсутствия глубины состава Ливерпуль так и провалился?
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