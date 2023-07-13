Хендерсон согласился перейти в «Аль-Иттифак». Теперь саудовцам нужно договориться с «Ливерпулем»
Джордан Хендерсон согласился перейти в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, капитан «Ливерпуля» принял предложение саудовского клуба. Стороны достигли принципиальной устной договоренности по условиям личного контракта.
Сегодня Хендерсон поговорил с Юргеном Клоппом и получил от тренера разрешение на смену клуба.
Теперь сделка зависит от «Ливерпуля» и «Аль-Иттифак» – им предстоит договориться о сумме трансфера. Шансов на бесплатный переход полузащитника нет.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предлагает Джордану зарплату в 4 раза выше, чем в «Ливерпуле». Английский клуб запросил за хавбека 10 млн фунтов.
Полузащитник перешел в «Ливерпуль» в 2011 году и стал капитаном команды после ухода Стивена Джеррарда, который сейчас является тренером «Аль-Иттифака», в 2015-м.
В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах АПЛ он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.
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Печально что всю банду Клоппа распродают, ближайший сезон будет упущен чтобы новички сыгрались, кэп мог ещё поиграть...
Пхахаха
Рановато Бензема поехал, Хендерсону там еще не место, как и Кулибали с Милинковичем, да и Канте, Брозович и Невеш вполне еще могли играть в ЛЧ...
Ушли Чемберлен, Кейта, Милнер, видимо Хендерсон, Карвалью.
Пришли Собослаи и Макалистер. Крутые трансферы, но глубины состава то поубавилось в полузащите.