Хендерсон согласился перейти в «Аль-Иттифак». Теперь саудовцам нужно договориться с «Ливерпулем»

Джордан Хендерсон согласился перейти в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля».

Как пишет журналист , капитан «Ливерпуля» принял предложение саудовского клуба. Стороны достигли принципиальной устной договоренности по условиям личного контракта.

Сегодня Хендерсон поговорил с и получил от тренера разрешение на смену клуба.

Теперь сделка зависит от «Ливерпуля» и «Аль-Иттифак» – им предстоит договориться о сумме трансфера. Шансов на бесплатный переход полузащитника нет.

Ранее сообщалось, что « » предлагает зарплату в 4 раза выше, чем в « ». Английский клуб запросил за хавбека 10 млн фунтов.

Полузащитник перешел в «Ливерпуль» в 2011 году и стал капитаном команды после ухода Стивена Джеррарда, который сейчас является тренером «Аль-Иттифака», в 2015-м.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах АПЛ он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.