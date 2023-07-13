Быстров о Кузяеве в «Гавре»: «Пример Дзюбы ничему не научил? В Европу надо уезжать на пике, а не перед закатом карьеры»

Владимир Быстров раскритиковал решение Далера Кузяева о переходе в «Гавр».

«Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение?

В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.

Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию – вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно.

Но Далер, видимо, выводов никаких не сделал и руководствуется только своими амбициями», – написал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».

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