Быстров о Кузяеве в «Гавре»: «Пример Дзюбы ничему не научил? В Европу надо уезжать на пике, а не перед закатом карьеры»

Теги Локомотив Владимир Быстров Артем Дзюба премьер-лига Россия лига 1 Франция высшая лига Турция Гавр Адана Демирспор Далер Кузяев Футбол

Владимир Быстров раскритиковал решение Далера Кузяева о переходе в «Гавр».

«Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение?

В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.

Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию – вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно.

Но Далер, видимо, выводов никаких не сделал и руководствуется только своими амбициями», – написал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».

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49 комментариев

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FNT
Деревенский простачок Дзюба и образованный космополитичный Кузяев - практически диаметрально противоположные люди, поэтому с личной точки зрения их приключения сравнивать почти бесполезно.
+53
-7
+46
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Bartez1986
Алло, Далер? Это Володька. Сиди дома, ёпт, ты на закате карьеры
+31
0
+31
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Snafu
А Кузяев что, разве не на пике сейчас? Или Володька футбол как-то по особенному смотрит?
+35
-5
+30
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Ебздрогыч
Володька, мягко говоря, паренек неумный, что он нам постоянно и демонстрирует
+29
-7
+22
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Tkachik17
Ответ Snafu
А Кузяев что, разве не на пике сейчас? Или Володька футбол как-то по особенному смотрит?
Ну все-таки пик у него был наверн года 2-3 назад, возраст самое то, но согласен странно говорить, что у далерчика сейчас закат карьеры, как у дзюбы. Он уезжал в 33, вот это ужк закат, я бы даже сказал закатище.
+14
0
+14
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RSI
Быстров, конечно, лучший специалист по переходам в команды ТОП-5. Поэтому и таскался по нашим спартакам/зенитам. Эксперт!!
+9
0
+9
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Мосгорсуд
Правильно сделал Далер....на пике уезжать надо в топовые клубы, а для заката и Гавр сойдёт)
+7
0
+7
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Snafu
Ответ FNT
Деревенский простачок Дзюба и образованный космополитичный Кузяев - практически диаметрально противоположные люди, поэтому с личной точки зрения их приключения сравнивать почти бесполезно.
Вот кстати да, про то, что Кузяев неплохо владеет языками, я раньше не знал, и это был прямо приятный сюрприз. Не то, Дзюба, который и на матерном, честно говоря, довольно ограниченно изъясняется
+7
0
+7
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Aleksey Yashin
"В Европу надо уезжать на пике"

Жерар Пике:🗿
+6
-1
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blaugrana_man
Ой, ждал когда же этот эксперт по тренировкам выскажется)) Володька как обычно не подкачал - лютую хрень сморозил)
+4
0
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Andrew Weird
Я вообще сомневаюсь что у Кузяева там чисто футбольный интерес... Может быть прицел на ПМЖ, бизнес...
+4
0
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faddey
Мне кажется не Быстрову об этом судить. Он то не вылезал из РПЛ. Да и шансов не было.
+7
-3
+4
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Ivan Balashov
Ответ Доктор Верховцев
Интересно, что большинство комментирующих здесь высказываются за отъезд российских игроков, потому что РПЛ — не самый сильный чемпионат и т.д. Но как он будет становиться сильнее, если сильные игроки будут его покидать?
Я за то, чтобы РПЛ брал за образец чемпионаты вроде португальского или нидерландского.
+3
0
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corazón blanco
Так он еще как раз таки на пике, делает огромный объем на поле. Я смотрю, что с каждым годом футбольный век футболиста укорачивают. Скоро уже будут писать, что 25-летний футболист это излет карьеры.
+3
0
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Илья Деньгин
Не слушай никого, Далер!) Если хочется - нужно пробовать. Такой выход из зоны комфорта любому игроку нашей лиги полезен. Хоть и за Спартак болею, но за Далером всегда с удовольствием наблюдал в играх с Зенитом. Очень хорошее понимание игры и видение поля у него. Уверен, закрепиться в Гавре и при желании вполне может уйти на повышение. Только искренне порадоваться хочется за него.
+5
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Faust Doc
Ответ Bartez1986
Алло, Далер? Это Володька. Сиди дома, ёпт, ты на закате карьеры
Клубы с мужчинками и тут есть, добавил Володька!
гы гы гы
+2
0
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Доктор Верховцев
Интересно, что большинство комментирующих здесь высказываются за отъезд российских игроков, потому что РПЛ — не самый сильный чемпионат и т.д. Но как он будет становиться сильнее, если сильные игроки будут его покидать?
+3
-1
+2
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Kanonir152
Быстрова его неоправданный словесный бред тоже ничему не учит.
+2
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damondiamond
вот этот Володька, он же это говорит, чтобы о нем не забыли)) у всех есть такой знакомый, который всегда не соглашается и делает наоборот) важным себя чувствует
+1
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h22o
так он туда в комфорт жить поехал, ну и в футбол погоняет заодно, всё лучше чем жить в стране, которая воюет со всем миром..
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Спартак пичинен
не уезжает- плохо , уезжает-плохо.как угодить то?!
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Олег Акимов
Для футболиста 30 лет и 33 - это большая разница
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Snafu
Ответ Tkachik17
Ну все-таки пик у него был наверн года 2-3 назад, возраст самое то, но согласен странно говорить, что у далерчика сейчас закат карьеры, как у дзюбы. Он уезжал в 33, вот это ужк закат, я бы даже сказал закатище.
Пожалуй, что так тоже верно. Просто на мой взгляд, у него как года 3 назад начался пик, так до сих пор и продолжается)
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Антонио Мартынов
Ответ faddey
Мне кажется не Быстрову об этом судить. Он то не вылезал из РПЛ. Да и шансов не было.
Шансы были, но в РПЛ тогда платили еще больше, чем сейчас
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Дмитрий Дашковский
Великие футболисты всё высказались😆😆😆😆 смешно Быстров ещё бы ты в футболе понимал
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