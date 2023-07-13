Олег Матыцин: «Отмена международных соревнований на территории РФ и недопуск спортсменов не вызвали серьезной напряженности»

Министр спорта РФ заявил, что отстранение россиян от соревнований не вызвало напряженности.

«С 2020 года мы работаем в беспрецедентных условиях. Несмотря на организационные трудности во время пандемии COVID-19, сборная России прошла полноценную подготовку к Олимпийским летним играм в Токио-2020 и зимним играм в Пекине-2022.

Отмена всех международных спортивных соревнований, планировавшихся к проведению на территории Российской Федерации, недопуск спортсменов на соревнования и тренировочные сборы не вызвали серьезной напряженности.

Мы работали и продолжаем работать в единой команде, создали систему, которая обеспечивает уверенность для спортсменов в части социальной защиты и в части насыщенности календаря спортивных соревнований», — сказал