Олег Матыцин: «Отмена международных соревнований на территории РФ и недопуск спортсменов не вызвали серьезной напряженности»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта РФ заявил, что отстранение россиян от соревнований не вызвало напряженности.

«С 2020 года мы работаем в беспрецедентных условиях. Несмотря на организационные трудности во время пандемии COVID-19, сборная России прошла полноценную подготовку к Олимпийским летним играм в Токио-2020 и зимним играм в Пекине-2022.

Отмена всех международных спортивных соревнований, планировавшихся к проведению на территории Российской Федерации, недопуск спортсменов на соревнования и тренировочные сборы не вызвали серьезной напряженности.

Мы работали и продолжаем работать в единой команде, создали систему, которая обеспечивает уверенность для спортсменов в части социальной защиты и в части насыщенности календаря спортивных соревнований», — сказал Олег Матыцин.

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37 комментариев

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Ебздрогыч
Ну у людей как бы другие проблемы: СВО, мобилизация, вооруженный мятеж. Тут не до спорта
+52
-3
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R Air
несерьёзная напряженность
+32
-1
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Evengar
Ну, на фоне других напряженностей, не вызвали конечно.
+30
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Андрей Балабаев
Он сам верит в то что несëт?
+25
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+24
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R Air
Ответ Андрей Балабаев
Он сам верит в то что несëт?
Он докладывает и не для плебса, а для главного спортсмена.
+25
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ЦСКА1960
То-то вы трындите об этом почти каждый день
+17
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MironSM84
Да всё збс всё лучше даже стало чего скрывать!!!
+16
0
+16
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Oleg Olegov
У меня в телеграмме есть всякие бесплатные ии боты, они и то интереснее, чем целый министр великой державы.
+16
-1
+15
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Вячеслав Тимофеев
Спортсмены с болельщиками другого мнения
+14
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den70
Так, чиновники и раньше не напрягались.
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Ермек Жолдаспаев
Ответ Ебздрогыч
Ну у людей как бы другие проблемы: СВО, мобилизация, вооруженный мятеж. Тут не до спорта
В России все живут в своём параллельном мире,спортсмены в своём,за счёт гос.бюджета,а большинство населения в своём,оплачивая бюджетников и выносят на своих плечах все ошибки правительства,такая же ситуация в Белоруссии и Казахстане,с недавнего времени и в узбекистане
+11
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Вячеслав Суворов
А как же из каждого утюга вопли о незаконном отстранении?
+7
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Red Sonya
Мировой отряд не заметил потери бойца
+7
0
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lundian
интересно, что такие неприятные для российского спорта вещи не вызывают напряжённости у министра спорта. Он точно уверен что на правильном месте работает?
+6
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fewral
Какие всё-таки бессовестные ...
+5
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+5
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Oleg Mashurov
Это всё круто!.....а где новость и комментарии по поводу того, что Майор ВС РФ Исинбаева,"амбассадор" избирательной компании ВВП, инициатор законопрота об "обнулении" сроков ,одна из первых "членов" или "члених" "Путин Тим", переехала на ПМЖ во вражескую Испанию, и проживает в нехреновом особняке на Тенерифе?
+4
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+4
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krostis
То есть никто не напрягся, всех это устраивает? Ну ок.
+3
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f0mk4
На фоне другой напряженности, это фигня , действительно
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Илья Галкин
какая ложь
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Tiestorzn17
Вообще никакой... Чудное создание конечно)))
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Илья Галкин
какая ложь
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Матрос Кот
Этот МатыЦын намекнул,что отстранение спорсменов не вызвало напряженности у него и его заместителей и помошников,так как бюджет можно осваивать в прежних обьемах.
+2
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pav11k
Ага, мы даже чуть-чуть порадовались
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A K
Конечно не создали, потому что вы на фиг никому не нужны и не интересны.
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Антон
Ответ R Air
несерьёзная напряженность
выступаем на расслабоне
+2
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