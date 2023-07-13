«Спартаку» предложили экс-защитника «Лестера» Амарти. Он готов перейти при зарплате 2,5-3 млн евро в год (Metaratings.ru)

«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Лестера» Дэниэла Амарти.

Как сообщает Metaratings.ru, защитник готов рассмотреть вариант с переездом в Россию, если « » предложит ему зарплату в размере 2,5-3 млн евро в год.

выступал за «Юргорден», «Копенгаген» и « ». С июля 2023 года футболист пребывает в статусе свободного агента после истечения срока действующего контракта с «Лестером».

В минувшем сезоне центральный защитник провел 20 матчей в . Полную статистику 28-летнего футболиста, у которого 51 матч за сборную Ганы, можно найти здесь.