«Спартаку» предложили экс-защитника «Лестера» Амарти. Он готов перейти при зарплате 2,5-3 млн евро в год (Metaratings.ru)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер чемпионшип Дэниэл Амарти деньги Футбол

«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Лестера» Дэниэла Амарти.

Как сообщает Metaratings.ru, защитник готов рассмотреть вариант с переездом в Россию, если «Спартак» предложит ему зарплату в размере 2,5-3 млн евро в год.

Амарти выступал за «Юргорден», «Копенгаген» и «Лестер». С июля 2023 года футболист пребывает в статусе свободного агента после истечения срока действующего контракта с «Лестером».

В минувшем сезоне центральный защитник провел 20 матчей в АПЛ. Полную статистику 28-летнего футболиста, у которого 51 матч за сборную Ганы, можно найти здесь.

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20 комментариев

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Ебздрогыч
Почему все время нам предлагают всех, кого нормальные клубы не берут? Надо организовать флешмоб - предлагать Колю Рассказова всем клубам АПЛ. Вот они охренеют!
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СПАРТАК
хах, забил за лестер нам, теперь хочет 2,5 млн евро
+11
-1
+10
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Пикачу82
Ответ Ебздрогыч
Почему все время нам предлагают всех, кого нормальные клубы не берут? Надо организовать флешмоб - предлагать Колю Рассказова всем клубам АПЛ. Вот они охренеют!
Ну он не плохой защитник....
+8
0
+8
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Maxim Yevdokimov
защитник не плохой, отыграл по сути большинство матчей за Лестер, просит личку на уровне Джикии, возраст для защитника норм для контракта на 3-4 года...
+3
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Eugene88
Если не забыли указать, что там еще и агентских надо 5млн, то отличный вариант
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Доктор Верховцев
Ответ Ебздрогыч
Почему все время нам предлагают всех, кого нормальные клубы не берут? Надо организовать флешмоб - предлагать Колю Рассказова всем клубам АПЛ. Вот они охренеют!
Для полного абсурда лучше предлагать не в АПЛ, а в чемпионат Бразилии. Они вообще ничего понять не смогут.
+2
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6mpb7xb8rc
Ответ Ебздрогыч
Почему все время нам предлагают всех, кого нормальные клубы не берут? Надо организовать флешмоб - предлагать Колю Рассказова всем клубам АПЛ. Вот они охренеют!
Могут даже в чемпионшип не взять
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Гоша Петров
Ответ sfilatov13
не разделяю восторга, защитник посредственный
Игрок поигравший в АПЛ,Лиге чемпионов и Лиге Европы посредственный ок!Какой не посредственный Араухо или Диаша надо подписывать?
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sfilatov13
не разделяю восторга, защитник посредственный
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Three Days Grace
привезите Эраковича уже, а
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Удар Кержакова
Я бы на месте руководителей, давал 3 млн. подъмных и зарплату 2 млн. Так было бы норм при том что он свободный агент.
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songbilong
Я тоже готов перейти при такой зарплате
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fussballer
Ответ Ебздрогыч
Почему все время нам предлагают всех, кого нормальные клубы не берут? Надо организовать флешмоб - предлагать Колю Рассказова всем клубам АПЛ. Вот они охренеют!
Потому что знают, что в РПЛ бабла дофига.
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ericssons
Ответ Ебздрогыч
Почему все время нам предлагают всех, кого нормальные клубы не берут? Надо организовать флешмоб - предлагать Колю Рассказова всем клубам АПЛ. Вот они охренеют!
Какой в спартаке точно есть флешмоб, так это гнобить своих воспитанников и легенд. Выкидываете и тех и других с позором! Некрасиво!
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Гоша Петров
Ответ Ебздрогыч
Почему все время нам предлагают всех, кого нормальные клубы не берут? Надо организовать флешмоб - предлагать Колю Рассказова всем клубам АПЛ. Вот они охренеют!
Человек играл больше 6-ти лет в АПЛ,был основным в последние 2 сезона,вытеснил Сеюнджю которого забрал Атлетико,а для Спартака он плох оказывается ну ты и шутник.А кто не плох?Араухо,Диаш или Ван Дейк?
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Geronimo Good
Ответ Russ Ivan
Целая толпа сбитых лётчиков и их агентов рассматривают Россию в нынешних реалиях, как тупую, дойную корову...
Амарти никак сбитым летчиком назвать нельзя.
Ну и его агент данное предложение уже опроверг.
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