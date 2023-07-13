МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Легкая атлетика

Россия и Беларусь не получат от МОК приглашений на Олимпиаду-2024 26 июля.

МОК традиционно выдает приглашения за год до начала Игр. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

«МОК примет это решение (об участии России и Беларуси) в Играх 2024 и 2026 годов в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.

Приглашения в 203 Национальных олимпийских комитета (НОК) будут разосланы 26 июля 2023 года.

По указанным причинам в них не будут входить НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, который остается отстраненным», – говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. 

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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28 комментариев

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udod
НАТО не пригласил Украину, МОК не пригласит Россию - паритет
+17
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Антон
Гватемала: "А вот сейчас обидно было".
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hotfrog
И Гватемалу тоже мы?
+11
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voroninboris
НОК Гватемалы: "А нас то за шо?"
+5
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inkogniatti
Ответ Игорь Новиков
НАТО скоро пригласит. А вот Мок скоро - вряд ли.
Скоро уже лет 20 идет. Еще чуть больше скоро и приглашать некого будет
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Alestern
до лампочки как то...
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Александр Сачков
Ответ Игорь Новиков
НАТО скоро пригласит. А вот Мок скоро - вряд ли.
А скоро - это когда?
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Arty Novikoff
Все принципы Кубертена были полностью по*ерены. Американцы и их вассалы перечеркнули все принципы сосуществования в мире после второй мировой войны. И это началось не в феврале 2022. Это началось с практики США вводить экстерриториальные санкции в отношении других государств и силой заставлять своих союзников эти санкции поддерживать.
Договариваться и общаться на равных американцы не хотят.
От прямой войны с Россией их пока что удерживает только ядерное оружие.
Но по логике сосуществования социумов, все равно эта ситуация должна закончиться большой войной, победители в которой распишут новые правила, новые границы и т.д. и т.п.
Все это уже было в истории. И, скорее всего, будет снова.
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hett
вообще равнодушно
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inkogniatti
Спасибо МОК за разрушенный главный спортивный миф-Спортвнеполитики
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Dizzod
Они это делают по диктовку запада, который захапать природные ресурсы Гватемалы.
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IrbIS
Многополярный мир, новая реальность...
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Трент Резнор
Гватемала наша? А мост будет?
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Марат Люсьеныч
Зато суверенитет укрепили. Будет Спартакиада
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Футбол, хоккей итд
За Гватемалу обидно....🤧🤮
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Wintersun
Пусть убирают тогда половину жёлтого кольца с олимпийской эмблемы
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Lacrosse-style goal
"В ранее установленный срок..." наверно лишнее тут...
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Russ Ivan
Идите вы на... в известном направлении со своими приглашениями!
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udod
Ответ Игорь Новиков
НАТО скоро пригласит. А вот Мок скоро - вряд ли.
пока идёт война никого они не пригласят, у них нет никакого желания самим воевать
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exzi-i
Ответ Игорь Новиков
20 лет этим как раз никто предметно не занимался. И вот к чему это привело. Прибалтика, к счастью, поступила умнее.
это я сейчас мнение эксперта прочитал?
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atelos
Ответ Yan D
С НАТОй создали Комитет НАТО-Украина, а из России член МОК Исинбаева удрала в страну НАТО. Начиталась Книг, видимо🤷‍♂️
ага комитет марионеточный создали, чтобы муха не зудела
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Олег Барамыкин
Ответ Марат Люсьеныч
Зато суверенитет укрепили. Будет Спартакиада
Не гоже с всякими буржуями соревноваться нам
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Марат Люсьеныч
Ответ Arty Novikoff
Все принципы Кубертена были полностью по*ерены. Американцы и их вассалы перечеркнули все принципы сосуществования в мире после второй мировой войны. И это началось не в феврале 2022. Это началось с практики США вводить экстерриториальные санкции в отношении других государств и силой заставлять своих союзников эти санкции поддерживать. Договариваться и общаться на равных американцы не хотят. От прямой войны с Россией их пока что удерживает только ядерное оружие. Но по логике сосуществования социумов, все равно эта ситуация должна закончиться большой войной, победители в которой распишут новые правила, новые границы и т.д. и т.п. Все это уже было в истории. И, скорее всего, будет снова.
Американцы виноваты, что РФ поперлась в Украину и взяла территорий) Огонь логика
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