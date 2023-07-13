МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля
Россия и Беларусь не получат от МОК приглашений на Олимпиаду-2024 26 июля.
МОК традиционно выдает приглашения за год до начала Игр. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
«МОК примет это решение (об участии России и Беларуси) в Играх 2024 и 2026 годов в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.
Приглашения в 203 Национальных олимпийских комитета (НОК) будут разосланы 26 июля 2023 года.
По указанным причинам в них не будут входить НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, который остается отстраненным», – говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.
«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта
В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?
Договариваться и общаться на равных американцы не хотят.
От прямой войны с Россией их пока что удерживает только ядерное оружие.
Но по логике сосуществования социумов, все равно эта ситуация должна закончиться большой войной, победители в которой распишут новые правила, новые границы и т.д. и т.п.
Все это уже было в истории. И, скорее всего, будет снова.