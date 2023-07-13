МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля

Россия и Беларусь не получат от МОК приглашений на Олимпиаду-2024 26 июля.

МОК традиционно выдает приглашения за год до начала Игр. Олимпийские игры пройдут в с 26 июля по 11 августа 2024 года.

« примет это решение (об участии России и Беларуси) в Играх 2024 и 2026 годов в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.

Приглашения в 203 Национальных олимпийских комитета (НОК) будут разосланы 26 июля 2023 года.

По указанным причинам в них не будут входить НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, который остается отстраненным», – говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

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В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?