Матыцин о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта РФ назвал дискриминацией решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма. В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение.

Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил. Приняли решение без учета этих квалификационных соревнований, а когда они будут [приглашать] – непонятно», – сказал Олег Матыцин.

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2 комментария

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Melnikov1968
Стонешь уже полтора года, а сделать ничего не можешь? Самое время в отставку подать. К тому же ты ещё не отсидел положенный срок за свои махинации.
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Yan D
«Как ранее анонсировали в передаче Соловьева «в полном соответствии с принципами Олимпизма» мы собираемся запустить ядреную ракету на Париж» - добавил Матицын off the records.
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