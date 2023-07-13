Матыцин о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма»

Министр спорта РФ назвал дискриминацией решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.

«Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма. В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение.

Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил. Приняли решение без учета этих квалификационных соревнований, а когда они будут [приглашать] – непонятно», – сказал Олег .