Деле Алли о детстве: «В 6 друг матери подверг меня сексуальному насилию. В 7 я начал курить, в 8 – продавать наркотики»

Теги Эвертон премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Деле Алли контент Футбол

Деле Алли рассказал, что пережил в детстве.

– О детстве я никогда особо не рассказывал, если честно. Могу перечислить несколько эпизодов, которые дадут вам общее понимание.

Когда мне было шесть, друг моей матери подверг меня сексуальному насилию. Он часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой... (сдерживает слезы). Извини. Это случилось, когда мне было шесть. Потом меня отправили в Африку – учиться дисциплине. 

В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками. Кто-то из взрослых сказал мне, что полицейские не останавливают и не проверяют детей, которые катаются на велосипеде. Так что я возил наркотики под футболкой. В 11 меня свесили с моста. 

– Кто? 

– Парень из соседнего дома. В 12 лет меня усыновили. Меня усыновила прекрасная семья. Я не мог просить о лучшем. Они столько для меня сделали... Если Бог и создал каких-то людей, то именно их. Они восхитительны. И они очень мне помогли, – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма», сейчас выступающий за «Эвертон».

Деле Алли рассказал, что 6 недель провел в реабилитационном центре: «Я впал в зависимость от снотворного»

Жизнь Деле Алли – семейная драма. В 13 лет он ушел в другую семью и уже много лет игнорирует биологических родителей

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58 комментариев

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Oleg Olegov
В 11 кинул первую палку,
Забил на родителей,
Стал пропадать с друзьями на свалке,
Кирзачи и телага,
Брежнев сдох, стал заходить в качалку,
Купил боксёрские перчатки...
+228
-13
+215
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impaled
"отправили в Африку – учиться дисциплине" - план надежный, как швейцарские часы.
+137
-2
+135
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Ебздрогыч
Как он вообще такими темпами дожил до 12 лет?
+121
-13
+108
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БратДругБорщ
В 9 подумал, "Ну и денек"

да я петросян и что
+66
-8
+58
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Los Galácticos
Ответ Ебздрогыч
Как он вообще такими темпами дожил до 12 лет?
Написано же что в 12 лет его усыновили, именно это и спасло ему жизнь.
+54
-8
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Sgt. Elias Grodin
"Потом меня отправили в Африку – учиться дисциплине.
В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками."

Способный ученик.
+35
-1
+34
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Tun
Жесть канеш, ужас, который словами не выразить. Сам рос не в лучшие времена, но и близко такого не было. Давайте, расскажите мне, что такое можно придумать ради очков в соц копилку или компенсации
+32
-4
+28
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Сергей Орлов
Ответ Oleg Olegov
В 11 кинул первую палку, Забил на родителей, Стал пропадать с друзьями на свалке, Кирзачи и телага, Брежнев сдох, стал заходить в качалку, Купил боксёрские перчатки...
Ночью взломал бытовку, от пацанов почёт
Время течёт..
+23
-1
+22
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psycho
Ответ Los Galácticos
Написано же что в 12 лет его усыновили, именно это и спасло ему жизнь.
он не читает новость, это нейросеть
+12
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Лёха Жданчик
Ответ Акира_1
Походу решил автобиографию написать. Пусть не забудет написать отдельную главу про вечеринки и гулянки, которые и сгубили его футбольную карьеру в Англии.
чаще всего у тех кто прожил такое детство... есть соблазны на пьянки гулянки и брюлики потослк того как они получают кучу денег.....они так компенсируют нехватку этого в детстве...вот только сейчас в 27 он видимо это и осознал
+11
0
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Einfach Safari
по любому друг матери священник был
+21
-10
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Павел Поляков
Ответ Oleg Olegov
В 11 кинул первую палку, Забил на родителей, Стал пропадать с друзьями на свалке, Кирзачи и телага, Брежнев сдох, стал заходить в качалку, Купил боксёрские перчатки...
######### в школе. Нашёл, ###### был Витьку и Коле
Линолеум, пятна крови, поставили на учет
Ночью взломал бытовку, от пацанов почет, время течет
+13
-2
+11
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Moe Joe
Какой кошмар, Господи.
Не дай бог кому-то такое пережить.
Молодец он, стал проф футболистом.
+11
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Константин Эсперов
Ответ Ебздрогыч
Как он вообще такими темпами дожил до 12 лет?
Фигня . Бывает и хуже
+14
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MyGerodot
Не повод для зубоскальства.
+9
-1
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Russ Ivan
Не хватает ПТУ, пару массовых драк с Зареченским районом, злого участкового и постановки на учёт в психдиспансере...
+10
-4
+6
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Marcus-light
Ответ Он саМый
Расскажу. Сейчас "подвергся сексуалному насилию" означает, что знакомый дядя по попке похлопал. А уж тёмненькие горазды сочинять байки о тяжелой жизни
А зачем левому мужику хлопать по попе шестилетнего ребёнка? Для вас это норма?
+3
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Алексѣй Пестовъ
Вот это действительно тяжелое детство. Уважуха, что взялся за мозги и выбрал правильный путь.
+3
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Marcus-light
Делле большой молодец, что прошёл через это. Пусть не стал великим футболистом, но прекрасно, что состоялся, встал на ноги, и может отблагодарить настоящую семью (а не роженицу).
При этом, надо сказать, что это не уникальная история. Я насилию не подвергался, но в 11 тоже продавал наркотики, курил и бухал, в 12 меня тоже свесили за ноги, с окна 6 этажа, правда "по ошибке". В 13, к счастью, семья общими усилиями выдернула меня из " чудесной" дворовой компании, где я постоянно встревал в истории. А из тех кто остался некоторые уже (20 лет прошло) покончили с собой, некоторые умерли своей смертью, некоторые спились, некоторых спасли подруги и жены. Но абсолютно точно, из такого в одиночку не выбраться
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Tun
Ответ Он саМый
Расскажу. Сейчас "подвергся сексуалному насилию" означает, что знакомый дядя по попке похлопал. А уж тёмненькие горазды сочинять байки о тяжелой жизни
Если моего сына знакомый дядя по попке похлопает или еще как-то попробует подлезть, я этому дяде его любопытные пальчики переломаю. Кстати, вам совет - не хлопайте знакомых детей по попке, можете оказаться тем самым дядей, а если очень хочется - обратитесь к врачу, это серьезные отклонения от нормы
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Why always me?!
Это объясняет почему он от своих реальных родителей отстранился
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Костя Кот
успел до 10 лет то, чего некоторые не сделают за всю жизнь.
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Snafu
Ответ Sgt. Elias Grodin
"Потом меня отправили в Африку – учиться дисциплине. В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками." Способный ученик.
В Африку его отправили, когда ему было девять лет)
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Bayern2004
А в 9 я стал негром,добавил Деле Алли.
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ericssons
А В 23 Я ПОРУГАЛСЯ С МОУРИНЬО
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