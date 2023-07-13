Деле Алли о детстве: «В 6 друг матери подверг меня сексуальному насилию. В 7 я начал курить, в 8 – продавать наркотики»
Деле Алли рассказал, что пережил в детстве.
– О детстве я никогда особо не рассказывал, если честно. Могу перечислить несколько эпизодов, которые дадут вам общее понимание.
Когда мне было шесть, друг моей матери подверг меня сексуальному насилию. Он часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой... (сдерживает слезы). Извини. Это случилось, когда мне было шесть. Потом меня отправили в Африку – учиться дисциплине.
В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками. Кто-то из взрослых сказал мне, что полицейские не останавливают и не проверяют детей, которые катаются на велосипеде. Так что я возил наркотики под футболкой. В 11 меня свесили с моста.
– Кто?
– Парень из соседнего дома. В 12 лет меня усыновили. Меня усыновила прекрасная семья. Я не мог просить о лучшем. Они столько для меня сделали... Если Бог и создал каких-то людей, то именно их. Они восхитительны. И они очень мне помогли, – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма», сейчас выступающий за «Эвертон».
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Жизнь Деле Алли – семейная драма. В 13 лет он ушел в другую семью и уже много лет игнорирует биологических родителей
Забил на родителей,
Стал пропадать с друзьями на свалке,
Кирзачи и телага,
Брежнев сдох, стал заходить в качалку,
Купил боксёрские перчатки...
да я петросян и что
В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками."
Способный ученик.
Время течёт..
Линолеум, пятна крови, поставили на учет
Ночью взломал бытовку, от пацанов почет, время течет
Не дай бог кому-то такое пережить.
Молодец он, стал проф футболистом.
При этом, надо сказать, что это не уникальная история. Я насилию не подвергался, но в 11 тоже продавал наркотики, курил и бухал, в 12 меня тоже свесили за ноги, с окна 6 этажа, правда "по ошибке". В 13, к счастью, семья общими усилиями выдернула меня из " чудесной" дворовой компании, где я постоянно встревал в истории. А из тех кто остался некоторые уже (20 лет прошло) покончили с собой, некоторые умерли своей смертью, некоторые спились, некоторых спасли подруги и жены. Но абсолютно точно, из такого в одиночку не выбраться