КХЛ ввела новое правило: если команда начинает период в большинстве, стартовое вбрасывание проводится в зоне ее атаки

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КХЛ ввела новое правило в отношении вбрасывания после большинства.

«Если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды, а не в центральном круге», – говорится в сообщении лиги.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ ввели несколько новых правил. Среди них: запрет держать шайбу за воротами больше 3 секунд, удаление за открытие калитки и отмена штрафа за снятие экипировки при отказе от драки.

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20 комментариев

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Rinat Khudayberdin
слишком революционное нововведение
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Диандерталец
или если команда начинает период в меньшинстве, стартовое вбрасывание проводится в зоне её защиты?)
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artpal
Это неглупая вещь на самом деле, обороняющая команда всегда получала необоснованное преимущество, если удаление разрывалось перерывом, так как атакующим надо было войти в зону, а потом ещё и расставиться. Теперь фактор начала периода нивелирован
+7
0
+7
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Евгений Мешков
кто это там такой башковитый в КХЛ завелся?
+4
0
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кракадил
Интересное решение. Посмотрим
+7
-4
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Забор Высоков
Все для повышения результативности
+3
0
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PRICE
Нормально, все же хотят больше голов ? Тогда правильно
+3
0
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Alexander91
Двойное преимущество получается.Зачем?
+2
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artpal
Ещё один вопрос - я правильно понимаю, что этого правила ещё даже в НХЛ нет, а то 99 процентов нововведений КХЛ - это увидели у американцев и перенесли к себе
+2
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Дмитрий9779
Справедливо.
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CaSpeR-13
а вот это очень странно
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LaVa
Даже если часть большинства было сыграно в предыдущем периоде?
Тогда можно ввести правило все вбрасывания проводить в зоне команды играющей в меньшинстве. После проброса команды играющей в большинстве давайте тоже вбрасывание в зоне команды нарушившей правила, почему бы нет.
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Рейтинг
А в каком круге?
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Stewart - 25
Ответ Рейтинг
А в каком круге?
Если матч проводится в чётное число - то в левом, если в нечётное - то в правом. Шутка.😊
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