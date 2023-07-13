КХЛ ввела новое правило: если команда начинает период в большинстве, стартовое вбрасывание проводится в зоне ее атаки

КХЛ ввела новое правило в отношении вбрасывания после большинства.

«Если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды, а не в центральном круге», – говорится в сообщении лиги.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ ввели несколько новых правил. Среди них: запрет держать шайбу за воротами больше 3 секунд, удаление за открытие калитки и отмена штрафа за снятие экипировки при отказе от драки.