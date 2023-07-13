Дмитрий Губерниев: «Мы не поедем на Олимпиаду-2024. Заявили там что‑то МОК или нет — мы пропустим Париж»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Губерниев считает, что Россия пропустит Олимпийские игры в Париже.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Слушайте, давно всем все понятно — мы не поедем на Олимпиаду в Париже. Может быть, поедут некоторые спортсмены. Заявили там что‑то МОК или нет — мы пропустим Париж. Это понятно всем нормальным людям, которые немного следят за ситуацией.

Повторюсь, может быть, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет. Более того, мы уверенно пропустим и зимнюю Олимпиаду, возможно, даже две. Нас там не хотят видеть, им и без нас хорошо», — сказал Губерниев.

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18 комментариев

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Cruel Snake
Дима, давай в Лужники по этому поводу, проведи там что нибудь в поддержку!
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Геннадий Тимченко
Ответ Russ Ivan
Так и есть, кроме теннисистов, играющих за себя, наших там не будет...
ну почему не будет - на ЧМ 2022 в ВИП ложах много россиян тусовались, что им помешает и Париж посетить❓🤔
+6
-2
+4
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Люсия Федосова
Россия теперь из принципа не поедет
из принципа домино
+4
0
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Russ Ivan
Так и есть, кроме теннисистов, играющих за себя, наших там не будет...
+3
-1
+2
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Dinamik1
Это удар по губеру.Кататься за казенный счет и строить из себя псевдопатоиота это удар по майонезу.Вот почему он так страдает.
+4
-2
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i.ivanov...russia.dca......
А что, в Париже после всего случившегося что то собираются делать? А как же разгон мирных водометами и резиновыми пулями? А тысячи сожженных машин, а библиотека???
+10
-8
+2
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rusas
Спортсменов жалко. А ведь кто то мог стать олимпийским чемпионом. И пофиг на Губера и его псевдопатриотический угар. Он в любом случае без работы не останется.
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NoWar
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Ответ i.ivanov...russia.dca......
А что, в Париже после всего случившегося что то собираются делать? А как же разгон мирных водометами и резиновыми пулями? А тысячи сожженных машин, а библиотека???
А что там случилось особенного? Митинги во Франции это обычное дело. Кстати водометами мирных не разгоняют. Разгоняют тех, кто кидает камни в полицию, разбивает витрины и жжет машины. Сам видел в 2013 в Париже.
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Viks
Губа, кто такие "вы"?
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Алексей Токарев
Но это не точно.
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Александр Рыбаков
димон пытается альтернативно пердеть, но получается ещё один оттенок серого цвета.
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Блинчик
Зимнюю однозначно надо пропустить, а то Тутберидзе там в три скандала влипнет.
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Анатолий К
ШОС расширять и турнир проводить ШОС и БРИКС. Высший турнир для спорта России должен быть.
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Anfitan
тысячи родителей ждут своих детей домой, тысячи детей ждут своих родителей домой, а кого то волнует сорево, придуманное одним дядькой, возведённые в культ и сломавшее не одну жизнь....
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Алексей Токарев
Ответ Люсия Федосова
Россия теперь из принципа не поедет
Да я скорее про его прогнозы что ещё на две зимние олимпиады не поедем.
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