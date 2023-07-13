Дмитрий Губерниев считает, что Россия пропустит Олимпийские игры в Париже.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.

«Слушайте, давно всем все понятно — мы не поедем на Олимпиаду в Париже. Может быть, поедут некоторые спортсмены. Заявили там что‑то или нет — мы пропустим . Это понятно всем нормальным людям, которые немного следят за ситуацией.

Повторюсь, может быть, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет. Более того, мы уверенно пропустим и зимнюю Олимпиаду, возможно, даже две. Нас там не хотят видеть, им и без нас хорошо», — сказал .