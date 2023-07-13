«Ювентус» запустил процедуру выхода из Суперлиги. Его должны санкционировать «Реал» и «Барселона»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Суперлига Европы Футбол

«Ювентус» выходит из проекта Суперлиги.

Туринский клуб объявил, что запустил соответствующую процедуру.

«После пресс-релиза от 6 июня 2023 года, в котором «Ювентус» сообщил, что начал период обсуждения с мадридским «Реалом» и «Барселоной» (клубами, которые пока не объявляли о своем намерении выйти из Суперлиги), объявляется следующее.

После таких обсуждений и учитывая существующие расхождения в толковании условий контракта, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что инициировал процедуру выхода из лиги, но также признает, что, согласно применимым условиям контракта, его выход будет завершен и вступит в силу только в том случае, если будет предварительно санкционирован «Реалом», «Барселоной» и остальными клубами, участвующими в проекте Суперлиги», – говорится в пресс-релизе «бьянконери».

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34 комментария

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Gornostaev
Так одним волшебным мановением руки амбициозная Суперлига превращается в Классико 😂!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Никто не сомневался что так и будет со временем, просто после ухода Аньелли это произошло быстрее. У нового руководства другие планы.
+8
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Дмитрий Крутенко
Перес все-таки гений!!!
Суперлигу замутил, а все последствия за это получают Юве и Барса. Это гениальнейшее решение. Попытался, не получилось, но выгребают за тебя другие.
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Spartakovec navsegda
Поиграли и хватит🤣
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Леван Мкртчян
Ответ Direct free kick
Боруссия обыграла Юву в 1997
Веселая тогда была банда у шмелей
+2
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Forza
Ладно. Ждем теперь "супер-пупер лигу".
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Mbest77
Легким движением руки Суперлига превращается в Эль Классико!)
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ whereissuso
т.е. интер 300 млн торчит?)
Итер внёс пункт в контракте которого не. было у других, благодаря этому они спокойно вышли
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Moscwow
Не в планах дело, а в том, что нужно спасаться от банов и санкций, иначе с подачи уефа будут и дальше копать и что-нибудь да накопают
Если будет что накопать - накопают, а если нет то им и бояться не чего. Но я уверен что на Ювентус ещё что-то нароют, как и на Реал в скором времени.
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Антон Bratishchev
Ответ Дмитрий Крутенко
Перес все-таки гений!!! Суперлигу замутил, а все последствия за это получают Юве и Барса. Это гениальнейшее решение. Попытался, не получилось, но выгребают за тебя другие.
У Барселоны рычаги 😁 больше чем клуб
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Алексей Гусев
Ответ Mbest77
Легким движением руки Суперлига превращается в Эль Классико!)
Эль Суперлигико)
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whereissuso
Ответ Фёдор Кузнецов
Пишут что юридически из Суперлиги вышел только Интер, у остальных контракт что если они выходят, то должны платить 300 млн., поэтому согласие на выход Юве должен получить от всех кто был изначально кроме Интера
т.е. интер 300 млн торчит?)
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Direct free kick
Ответ DimaBayern
Но есть нюанс. Они проиграли Барсе в Суперкубке УЕФА( А жаль. Ведь суперкубок Европы среди немцев выигрывала только Бавария.
До 2013 и Бавария не могла и оба раза временами повезло, даже в 2020. Выставочная игра. Даже зеня на неё Аршавина оставила на скамейке, дав сыграть меньше тайма в итоге
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DimaBayern
Ответ Direct free kick
Боруссия обыграла Юву в 1997
Но есть нюанс. Они проиграли Барсе в Суперкубке УЕФА(
А жаль. Ведь суперкубок Европы среди немцев выигрывала только Бавария.
0
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Direct free kick
Ответ Леван Мкртчян
Сказака про 10 последних участников Суперлиги ............ .............. .............. ..... .......... ........... ..... А Ювентус ужалил шмель и их осталось двое ..... ........
Боруссия обыграла Юву в 1997
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Moscwow
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Никто не сомневался что так и будет со временем, просто после ухода Аньелли это произошло быстрее. У нового руководства другие планы.
Не в планах дело, а в том, что нужно спасаться от банов и санкций, иначе с подачи уефа будут и дальше копать и что-нибудь да накопают
0
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Roman Sobolev
Ответ nurikkkk
Что такое "Классико"?
Это матч в Лалиге, между командами, ни разу не покидавшими высший дивизион
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Андрей
Ответ Gornostaev
Так одним волшебным мановением руки амбициозная Суперлига превращается в Классико 😂!
ну вроде как сказали что бренд ель классико им не принадлежит, вот будет суперлига тур.
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Vinnipukh Vinni
Хитро. Мы выходим из суперлиги, но если участники суперлиги не согласятся, то не выходим ))
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мс-мешок
Что ж ты, фpаеp, сдал назад?
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Этот Райола хочет денег
Теперь в Суперлиге осталось два клуба. Ну вот, а недоброжелатели говорят, что Барса до финала перестала доходить на международной арене!)...
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Леван Мкртчян
Сказака про 10 последних участников Суперлиги
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.....
А Ювентус ужалил шмель и их осталось двое
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-4
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