«Ювентус» запустил процедуру выхода из Суперлиги. Его должны санкционировать «Реал» и «Барселона»

«Ювентус» выходит из проекта Суперлиги.

Туринский клуб объявил, что запустил соответствующую процедуру.

«После пресс-релиза от 6 июня 2023 года, в котором « » сообщил, что начал период обсуждения с мадридским « » и «Барселоной» (клубами, которые пока не объявляли о своем намерении выйти из Суперлиги), объявляется следующее.

После таких обсуждений и учитывая существующие расхождения в толковании условий контракта, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что инициировал процедуру выхода из лиги, но также признает, что, согласно применимым условиям контракта, его выход будет завершен и вступит в силу только в том случае, если будет предварительно санкционирован «Реалом», «Барселоной» и остальными клубами, участвующими в проекте », – говорится в пресс-релизе «бьянконери».