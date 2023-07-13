«Ювентус» запустил процедуру выхода из Суперлиги. Его должны санкционировать «Реал» и «Барселона»
«Ювентус» выходит из проекта Суперлиги.
Туринский клуб объявил, что запустил соответствующую процедуру.
«После пресс-релиза от 6 июня 2023 года, в котором «Ювентус» сообщил, что начал период обсуждения с мадридским «Реалом» и «Барселоной» (клубами, которые пока не объявляли о своем намерении выйти из Суперлиги), объявляется следующее.
После таких обсуждений и учитывая существующие расхождения в толковании условий контракта, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что инициировал процедуру выхода из лиги, но также признает, что, согласно применимым условиям контракта, его выход будет завершен и вступит в силу только в том случае, если будет предварительно санкционирован «Реалом», «Барселоной» и остальными клубами, участвующими в проекте Суперлиги», – говорится в пресс-релизе «бьянконери».
Суперлигу замутил, а все последствия за это получают Юве и Барса. Это гениальнейшее решение. Попытался, не получилось, но выгребают за тебя другие.
А жаль. Ведь суперкубок Европы среди немцев выигрывала только Бавария.
............
..............
..............
.....
..........
...........
.....
А Ювентус ужалил шмель и их осталось двое
.....
........