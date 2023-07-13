Дмитрий Чернышенко: «Если нашим спортсменам для приглашения на турниры нужно отказаться от Родины – конечно, нас такое не устраивает»

Дмитрий Чернышенко заявил, что спортсмены не могут отказаться от Родины ради выступлений.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.

«Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос – в обмен на что.

Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает.

Поэтому за теми унижениями, которые придумывают англосаксы – выступать под нейтральным флагом и без гимна – сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции, мы с этим не согласны», – сказал вице-премьер РФ.

Также он заявил, что России сейчас нет смысла оспаривать решения МОК.

«Смысл какой? Конечно, мы везде где можно накапливаем всю необходимую документацию для того, чтобы потом – время нас рассудит – в суде можно было предъявить», – приводит слова Чернышенко РИА Новости.

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