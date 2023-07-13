Дмитрий Чернышенко: «Если нашим спортсменам для приглашения на турниры нужно отказаться от Родины – конечно, нас такое не устраивает»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко заявил, что спортсмены не могут отказаться от Родины ради выступлений.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос – в обмен на что.

Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает.

Поэтому за теми унижениями, которые придумывают англосаксы – выступать под нейтральным флагом и без гимна – сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции, мы с этим не согласны», – сказал вице-премьер РФ.

Также он заявил, что России сейчас нет смысла оспаривать решения МОК.

«Смысл какой? Конечно, мы везде где можно накапливаем всю необходимую документацию для того, чтобы потом – время нас рассудит – в суде можно было предъявить», –  приводит слова Чернышенко РИА Новости. 

«Дима, соревнования какие намечаются?» – «Э-э-э». Неловкий диалог Путина и Чернышенко

47 комментариев

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Fullhouse
Не у всех Родина - ж()па президента
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Ебздрогыч
Патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других (М. Жванецкий)
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Vadja
Каждый раз, как слышу громкие слова про РОДИНУ, ПАТРИОТИЗМ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО и прочее, сразу понимаю - это какие-то подлецы хотят обмануть людей снова.
+47
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DMBS
почему чиновники так любят этот бредовый термин "англосаксы"? В Великобритании индус премьер-министр, США вообще космополитичны
+46
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Олег Милославский
В МОК не только англосаксы входят,а президент так вообще немец.Чернышенко,чего ж ты ничего не знаешь ??
+18
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Yan D
Ответ Евгений Румкин
Чернышенко прав!
Товарищ майор Исинбаева, перелогиньтесь!)
+14
-3
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Pentrak
Когда они поймут, что любовь к родине не может автоматически означать и любовь к государству?
+18
-8
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Lora Kostadinova
Ответ Pentrak
Когда они поймут, что любовь к родине не может автоматически означать и любовь к государству?
Да в любом случае декларации, которые хотят подписать, против политики режима, мне тоже интересно какое отношение это имеет к родине, но видимо после такого долгого правления люди уже забыли разницу.🙂
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Melnikov1968
Где Родина, и где лысая голова Чернышенко? Иногда очень сожалею, что нельзя выражаться.
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Anna
Изучили бы, что такое Родина для начала
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rtr_return
Ответ Олег Милославский
В МОК не только англосаксы входят,а президент так вообще немец.Чернышенко,чего ж ты ничего не знаешь ??
А там знающие отбор не проходят
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Pasha0403
красная голова возбудилась
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Cruz
Ура! Сегодня Дима нашел нужную бумажку.
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Max Bochkov
Достаточно отказаться от "ж...ы президента". Ну и от бюджетной кормушки, раз уж этот персонаж про себя говорит. Хотя лично его как раз никто никуда и не зовёт...
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Yan D
Ответ tan_kette
РФ=Отечество!!!! Так в тексте закона о Воинской Присяге. То есть эта РФ, которую внаглую на Россию в октябре 1993 года напялили 6-я бригада НАТО, 4-я бригада израильского спецназа, боевики Бейтара, эта РФ -- Отечество!!!
Товарищ майор Исинбаева, перелогиньтесь!
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Atlichna
Ответ Pentrak
Когда они поймут, что любовь к родине не может автоматически означать и любовь к государству?
А любить родину обязательно? Ну родился ты в стране, ты же её не выбирал. Страна может холодной быть, люди могут быть злыми и угрюмыми, архитектура убийственно депрессивной.
+5
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Ебздрогыч
Чернышенко в себя пришел после разговора с Путиным, когда забыл про игры БРИКС?
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PolarBear
Вроде как он будущий министр обороны
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centavr1
дмитрий николаевич, вы от имени Отечества и спортсменов не выступайте. Они сами разберутся, кто им враг, кто — друг. да и про суды не вам рассуждать, ваш начальник в международном розыске.
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Ivan Balashov
Опять он родину с чиновниками и силовиками перепутал.
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Вячеслав Свитюк
«Дима, соревнования-то у нас какие намечаются с коллегами из ШОС, БРИКС?»
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Rumov
Вас. А вы кто?
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Pasa Muromcev
Не от Родины должны отказаться спортсмены, а от путинской власти, которая ведёт страну в пропасть.
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YOKODZUMA
Ответ DMBS
почему чиновники так любят этот бредовый термин "англосаксы"? В Великобритании индус премьер-министр, США вообще космополитичны
Потому что нацизм во все поля.
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brig_Mercury
Ответ DMBS
почему чиновники так любят этот бредовый термин "англосаксы"? В Великобритании индус премьер-министр, США вообще космополитичны
Это Вы зря. Тут по государственному военному телеканалу Звезда некий товарищ ведущий аналитической передачи крайне возмущался цветом кожи британского премьера и насмехаться над его расовой принадлежностью. Вы же понимаете, Где-то там нацизм, а у нас - другое.
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