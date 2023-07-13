Месси уступил в голосовании за лучшего спортсмена года от ESPN. Награду получил игрок НФЛ Махоумс
Лионель Месси уступил в борьбе за награду лучшему спортсмену года по версии ESPY Award.
Приз получил звезда НФЛ Патрик Махоумс, выступающий за «Канзас‑Сити». На награду также претендовали баскетболист Никола Йокич и бейсболист Аарон Джадж.
Махоумс стал лучшим игроком НФЛ во второй раз, «Канзас‑Сити» выиграл Супербоул.
В прошлом году приз получил разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.
ESPY Award присуждается американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков.
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