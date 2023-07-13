Месси уступил в голосовании за лучшего спортсмена года от ESPN. Награду получил игрок НФЛ Махоумс

Теги Денвер МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу НБА рейтинги НФЛ Канзас-Сити Никола Йокич Интер Майами Патрик Махоумс Футбол

Лионель Месси уступил в борьбе за награду лучшему спортсмену года по версии ESPY Award.

Приз получил звезда НФЛ Патрик Махоумс, выступающий за «Канзас‑Сити». На награду также претендовали баскетболист Никола Йокич и бейсболист Аарон Джадж.

Махоумс стал лучшим игроком НФЛ во второй раз, «Канзас‑Сити» выиграл Супербоул.

В прошлом году приз получил разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.

ESPY Award присуждается американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков.

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58 комментариев

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Etcetera
Что тут удивительного, если награда определяется голосованием американских болельщиков. На других континентах спроси кто такой Махоумс, и большинство ответит, что это персонаж из Полицейской Академии))
+144
-9
+135
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Momos
Ответ Мистер Уайт
Очень крутой этот Махоумс. Я о нём первый раз слышу, а он уже Месси обыграл.
Потому что это опрос американского спортивного канала, который показывает популярные в США виды спорта. Тут скорее стоит удивляться, что Месси умудрился так высоко попасть.
+38
-4
+34
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blaugrano
Ответ Burel
Все пользователи первый раз слышат про Махоумса
И последний.
+30
-7
+23
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Дани Алисса
Ответ Vinnipukh Vinni
А, что, Махоумс весь год стабильно показывал высочайший уровень? Ты ведь наверняка пристально следил за его игрой весь сезон.
да
+27
-8
+19
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Собиратель хаоса
Тот факт, что он, играя в Европе в соккер за не самую популярную команду, вообще попал у американцев в шорт-лист и боролся за победу, уже о многом говорит. Это как если бы египтяне выбирали между Салахом и Овечкиным.
+19
-2
+17
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Los Galácticos
Ничего удивительного для американцев Супербоул стоит выше чем ЧМ.
+25
-9
+16
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Николай Зеленкин
Ответ Vinnipukh Vinni
А, что, Махоумс весь год стабильно показывал высочайший уровень? Ты ведь наверняка пристально следил за его игрой весь сезон.
смотрел весь сезон НФЛ, это был феноменальный год каждую минуту его выступления
+18
-5
+13
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Жалько Печалич
Это как у аргентинцев спросить, кто круче, Месси или Махоумс..
+19
-7
+12
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Ответ Etcetera
Что тут удивительного, если награда определяется голосованием американских болельщиков. На других континентах спроси кто такой Махоумс, и большинство ответит, что это персонаж из Полицейской Академии))
Махоуни, Карл )Махоумса мы знать не знаем
+12
-2
+10
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Richman95
Ответ Oleg
Месси как бы выиграл лучшее выступление ЧМ 2022 ( это к слову что значимей) и лучшего футболиста. А спортсмена года ЕСПН всегда отдает своим местечковым звездам.
Местечковым звездам 🤡
+21
-12
+9
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Achilles 21
Ответ АРХАТ
Ждём кучу комментов какой недоспорт этот американский футбол)
так оно и есть
+16
-7
+9
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гилберт
Ответ Ювентиниус
Кроме американцев кто то знает Маһомоуса? Я лично впервые слышу.
Я русский из Сибири, я знаю Махомса. Видел его игру и в колледже и в профи. На днях открылась продажа на матч НФЛ в Германии и закрылась она через...30 минут. Поступило 3 миллиона заявок. Эти 3 миллиона тоже знают кто такой Махомс.
+10
-2
+8
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АРХАТ
Ждём кучу комментов какой недоспорт этот американский футбол)
+13
-7
+6
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Eden Hazard
Ответ Oleg
Месси как бы выиграл лучшее выступление ЧМ 2022 ( это к слову что значимей) и лучшего футболиста. А спортсмена года ЕСПН всегда отдает своим местечковым звездам.
что такое свои местечковые звёзды? Лэнс Армстронг? Тайгер Вудс? Или Фелпс, Леброн и Овечкин местечковые ноунэймы?
+8
-4
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Homelender_666
Ответ Eden Hazard
что такое свои местечковые звёзды? Лэнс Армстронг? Тайгер Вудс? Или Фелпс, Леброн и Овечкин местечковые ноунэймы?
Забей на этого пациента. У него Месси головного мозга. Он на него молится по утрам.
+5
-2
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cartago1
Ответ АРХАТ
Ждём кучу комментов какой недоспорт этот американский футбол)
кто-то считает иначе?
+10
-7
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Footballeur
Видел я видео, где журналист спрашивает у жителей Маями как они относятся к переходу Месси в Интер. Многие спросили кто это?:) Там Месси никогде не достигнет уровня звёздости Леброна. Не тот континент.
+2
0
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Simka87
как вообще сюда попал пешеход?)) а Канзасец заслуженно получил эту награду.
+2
0
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Homelender_666
Олег пробивает всё большее дно в поклонении своему кумиру)
+3
-1
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Назар Игорь
Никола Йокич вне конкуренции, но он серб.
+7
-5
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EnzoAmatera
Ответ Etcetera
Что тут удивительного, если награда определяется голосованием американских болельщиков. На других континентах спроси кто такой Махоумс, и большинство ответит, что это персонаж из Полицейской Академии))
95% без понятия кто это
+1
0
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зак
за что Месси, за 5 пенальти и впустые 1..
+3
-2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Николай Зеленкин
смотрел весь сезон НФЛ, это был феноменальный год каждую минуту его выступления
Если не ошибаюсь, у них там всего за сезон порядка 15 матчей.
+2
-1
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гилберт
Не, Йокич или Джадж лучшие, Махомс сыграл классно, но может и лучше.
+1
0
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Maxim Novicov
Ответ Александр Максаков
Ждём кучу комментариев от пользователей, особенно с аватарками клубов НФЛ, о том, какой это недооценённый бриллиант с огромной аудиторией в целой одной стране
посещаемость лиги американского футбола в Германии больше, чем посещаемость в РПЛ
+1
0
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