Месси уступил в голосовании за лучшего спортсмена года от ESPN. Награду получил игрок НФЛ Махоумс

Лионель Месси уступил в борьбе за награду лучшему спортсмену года по версии ESPY Award.

Приз получил звезда НФЛ Патрик Махоумс, выступающий за «Канзас‑Сити». На награду также претендовали баскетболист и бейсболист Аарон Джадж.

Махоумс стал лучшим игроком НФЛ во второй раз, «Канзас‑Сити» выиграл Супербоул.

В прошлом году приз получил разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.

ESPY Award присуждается американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков.