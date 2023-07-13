«Ростов» подписал вингера сборной Ирана Мохеби
Мохаммад Мохеби стал игроком «Ростова».
Желто-синие объявили о подписании 24-летнего полузащитника. Сообщалось, что контракт будет рассчитан на 3 года.
Прошлый сезон Мохеби провел в иранском «Эстегляле» на правах аренды из «Санта-Клары». На его счету 34 матча во всех турнирах, 10 голов и 6 результативных передач.
Статистику вингера сборной Ирана можно найти здесь.
Изображение: https://fc-rostov.ru/
Абсолютли!
Кстати, именно Мохеби заработал тот пенальти с которого Иран сравнял счет с Россией.