«Ростов» подписал вингера сборной Ирана Мохеби

Теги Ростов высшая лига Португалия премьер-лига Россия трансферы Сборная Ирана по футболу Санта-Клара Мохаммад Мохеби Футбол

Мохаммад Мохеби стал игроком «Ростова».

Желто-синие объявили о подписании 24-летнего полузащитника. Сообщалось, что контракт будет рассчитан на 3 года.

Прошлый сезон Мохеби провел в иранском «Эстегляле» на правах аренды из «Санта-Клары». На его счету 34 матча во всех турнирах, 10 голов и 6 результативных передач.

Статистику вингера сборной Ирана можно найти здесь.

Изображение: https://fc-rostov.ru/

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34 комментария

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Forte Live
И не надо смягчать звук после первого слога!
+44
-7
+37
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Overkiller
Ответ Forza
Не знаю кто это, но хороший трансфер, если он вдруг хороший футболист.
Если он хороший футболист, то это хороший трансфер. Если он плохой футболист, то это плохой трансфер.

Абсолютли!
+18
-1
+17
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savik-A.M.
Ответ Slavnov
Унылое пока окно,одни днари в рфпл переходят
а ты ждал Месси в Урал или Терминов Факел ?
+16
-1
+15
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dzenga 1
Ответ Ilya_Panchenko
Сомнительное усиление…
Нормальное усиление. За 5 матчей в сборной забил 3 мяча !
+17
-2
+15
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Forza
Не знаю кто это, но хороший трансфер, если он вдруг хороший футболист.
+12
-1
+11
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Beloded2007
Трансфер - бомба!
+10
-1
+9
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kk.abb
Ответ Ilya_Panchenko
Сомнительное усиление…
Сборная Ирана как минимум не слабее нашей.
+9
-4
+5
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Balt39
Ответ dzenga 1
Нормальное усиление. За 5 матчей в сборной забил 3 мяча !
Да что там, вообще легенда! Один в товарке Кении забил, а два остальных Камбодже, в победном матче со счётом 14:0. Просто топ)
+5
0
+5
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Oleg Tsirushkin
Ответ Teodrakis
Лучше Полоза
Кто то может быть хуже?
+3
-1
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Teodrakis
Лучше Полоза
+3
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Forte Live
Ответ Зелёный гопник
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Ну тебе можно)
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ivannumber1
Игрок крепкой сборной. Это очень даже неплохой трансфер для Ростова. Думается еще и за крайне адекватные деньги.
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Diman Stekolshikov
Ответ Slavnov
Унылое пока окно,одни днари в рфпл переходят
Вообще неожиданно
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Самозанятый
Ответ savik-A.M.
что то приложение переделало все на свете
Это был Фирмино?)
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&_Bishep_&
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален модератором
Кстати был такой футболист Мох...выступал за Динамо и ЦСКА
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Зелёный гопник
Ответ Forte Live
И не надо смягчать звук после первого слога!
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Денис Кёнигсберг
Дроны есть в схеме?
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Ростовский
Ответ Сектор Джаза
Сомнительный, уже не юный кадр из второй португальской лиги. В чем смысл, агентские распилить? Ну тогда ладно.
Он не играел во второй португальской лиги. Только в высшей. Санта-Клара без него вылетела.
Кстати, именно Мохеби заработал тот пенальти с которого Иран сравнял счет с Россией.
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Japonskiy Magnitofon
Добро пожаловать!
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savik-A.M.
Ответ savik-A.M.
а ты ждал Месси в Урал или Терминов Факел ?
что то приложение переделало все на свете
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Кирилл Шарапов
Ответ Slavnov
Унылое пока окно,одни днари в рфпл переходят
Типа без еврокубков и с нынешним отношением большинства стран к России много желающих должно быть на переходы? Клубы чудеса творят, чтобы хоть кого-нибудь подписать
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savik-A.M.
Ответ Самозанятый
Это был Фирмино?)
Ага )))
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