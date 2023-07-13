«Ювентус» исключил Бонуччи из состава и выставил на продажу. Защитник хотел остаться до 2024-го
«Ювентус» вывел Леонардо Бонуччи из основного состава.
Директора туринского клуба Джованни Манна и Кристиано Джунтоли уведомили защитника, что он исключен из основного состава. Футболист был шокирован новостью, но согласился с этим решением.
Бонуччи будет тренироваться отдельно от команды и пропустит турне «Ювентуса» по США. Клуб выставил игрока на продажу. Новым капитаном «Юве» будет Данило.
Теперь будущее Леонардо зависит от его агента. Сам футболист хотел остаться в составе «бьянконери» до истечения срока контракта в 2024 году.
Бонуччи присоединился к «Ювентусу» в 2010 году. В 2017-м защитник перешел в «Милан», но уже через год вернулся в Турин. Статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.
это пропасть
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