«Ювентус» исключил Бонуччи из состава и выставил на продажу. Защитник хотел остаться до 2024-го

«Ювентус» вывел Леонардо Бонуччи из основного состава.

Директора туринского клуба Джованни Манна и уведомили защитника, что он исключен из основного состава. Футболист был шокирован новостью, но согласился с этим решением.

Бонуччи будет тренироваться отдельно от команды и пропустит турне « » по США. Клуб выставил игрока на продажу. Новым капитаном «Юве» будет .

Теперь будущее Леонардо зависит от его агента. Сам футболист хотел остаться в составе «бьянконери» до истечения срока контракта в 2024 году.

присоединился к «Ювентусу» в 2010 году. В 2017-м защитник перешел в «Милан», но уже через год вернулся в Турин. Статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.