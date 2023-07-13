«Ювентус» исключил Бонуччи из состава и выставил на продажу. Защитник хотел остаться до 2024-го

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы Данило Кристиано Джунтоли Футбол

«Ювентус» вывел Леонардо Бонуччи из основного состава.

Директора туринского клуба Джованни Манна и Кристиано Джунтоли уведомили защитника, что он исключен из основного состава. Футболист был шокирован новостью, но согласился с этим решением.

Бонуччи будет тренироваться отдельно от команды и пропустит турне «Ювентуса» по США. Клуб выставил игрока на продажу. Новым капитаном «Юве» будет Данило.

Теперь будущее Леонардо зависит от его агента. Сам футболист хотел остаться в составе «бьянконери» до истечения срока контракта в 2024 году.

Бонуччи присоединился к «Ювентусу» в 2010 году. В 2017-м защитник перешел в «Милан», но уже через год вернулся в Турин. Статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.

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52 комментария

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Игровой Канал Артёма
максимально подло по отношению к легенде клуба
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Bentley Verura
разве так прощаются с легендой?!
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Digart
Я недолюбливаю Бонуччи, но он не заслуживает такого отношения! Выкинуть из клуба должны в первую очередь Аллегри, но он почему-то до сих пор остается тренером.
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Ali Abdulaliev
Ответ dr. cage
В Милане уже был.. Остаётся Интер..
Он в молодости играл в Интере
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rigobersong
Ответ dr. cage
В Милане уже был.. Остаётся Интер..
Так он и в Интере был, видно ты не особо по футболу специалист:))
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Eduard Chekhov
Евро 2020 в паре с Кьеллини - Opus magnum Бони! Спасибо ему за всё, но уже очевидно не тянет уровень Юве.
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Ilya Zhadan
Всё по делу, личка огромная, а основу уже не тянет в силу возраста
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Антон Абд
два года назад нужно было сделать
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Direct free kick
Ответ Zidane 21
он сам себя вычеркнул из списка легенды Юве
Трапу и Липпи свалившим в Интер вы готовы простить всё, а Бонуччи плохой
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Dr. J 24
Ответ dr. cage
В Милане уже был.. Остаётся Интер..
хаха)) а где он был до Юве? Он воспитанник Интера.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
никакого уважения
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Direct free kick
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ювентус , вы заметили что от этого слова уже не содрагаются сердца, клуб превратился что-то типа середняка, типа Тотенхэма или Борусии
Юва сливает легенд в утиль каких-то офисных клерков. Баджо, Дель Пьеро, Бонуччи
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Азамат Кабертай
Насколько должно быть все плохо у Ювентуса, что капитан - Данило
это пропасть
это всё, финиш
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Roman Araslanov
Очень мерзко по отношению к человеку, сыгравшему за клуб 500 матчей
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Eduard Chekhov
Ответ Илья Цветков
Неужели он хуже сегодняшнего уровня Юве? Без негатива
ну с учетом того, сколько он минут провел на поле в прошлом году, и как выглядел в этих матчах, по-моему, очевидно, что да)
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WelcomeBackPURE
В Интер норм
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Куприн
В Майами к Месси бы его.
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Caniball
Прям совсем не красиво поступили.
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Ilya_Panchenko
Данило капитан… очень спорно
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FrancoJuve
И зачем так? Сэкономят много денег? Бонуччи важен в раздевалке, он один из лидеров. Обсудите сокращение зарплаты, другие опции, но зачем выставлять? Самая важная проблема? Сэкономить несколько миллионов? В Ювентусе раньше (похоже, что и сам клуб уже переходит в прошлое полностью) умели относиться к легендам.
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YOKODZUMA
Ну как то... Нет, понятно деньги, возраст целесообразность...
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Forza
теперь его если и купят, то за какие то минимальные деньги. Это не выглядит, как что-то выгодное для клуба, а значи тут дело тупо во внутреннем конфликте, в результате которого руководство посчитало, что Леонардо будет плохо влиять на атмосферу в команде.
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savik-A.M.
Ответ Digart
Я недолюбливаю Бонуччи, но он не заслуживает такого отношения! Выкинуть из клуба должны в первую очередь Аллегри, но он почему-то до сих пор остается тренером.
Бонуччи тянет огромную зарплату , играть уже не играет , а когда выходит на поле косячит , а у клуба финансовые проблемы , в чем вопрос?
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Astan4o
Юве такой клуб что подлянки не забывает, может закрыть глаза, но спустя время «сюрпризом» вернет должок, это карма Бонуччи за то что ушел посреди предсезонки в Милан в 2017 году.
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KMR
Ответ Digart
Я недолюбливаю Бонуччи, но он не заслуживает такого отношения! Выкинуть из клуба должны в первую очередь Аллегри, но он почему-то до сих пор остается тренером.
Других кандидатов опустить Юве в Серию Б пока нет
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