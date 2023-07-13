«Милан» купил Пулишича у «Челси» за 20+ млн евро. Контракт с вингером – по схеме «4+1»
Кристиан Пулишич стал игроком «Милана».
Итальянский клуб объявил о переходе 24-летнего вингера. Он подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
Сообщалось, что «Челси» получит 20 миллионов евро и бонусы за трансфер американца.
В сезоне АПЛ-2022/23 Пулишич провел 24 игры и забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.
Изображение: https://www.acmilan.com/
А вот Барселона покупала Гризмана и Коутиньо за 100+ млн и те потом уходили за копейки,но это другое 🥱
Соответственно он перестал попадать в состав, даже в заявку. От чего 20-30 миллионов, по мне идеальная цена за Пулишича сегодняшнего.
я так думаю
Барселоне только и мечтать игроков за такие суммы покупать:)
Оуэн, Робиньо, Пато, Торрес, Фалькао, все пытались избавиться от травм с помощью спорт зала, но стало только хуже.