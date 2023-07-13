«Милан» купил Пулишича у «Челси» за 20+ млн евро. Контракт с вингером – по схеме «4+1»

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич стал игроком «Милана».

Итальянский клуб объявил о переходе 24-летнего вингера. Он подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. 

Сообщалось, что «Челси» получит 20 миллионов евро и бонусы за трансфер американца. 

В сезоне АПЛ-2022/23 Пулишич провел 24 игры и забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

Изображение: https://www.acmilan.com/

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59 комментариев

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PoZiTiVe
это топ трансфер
+41
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+35
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The Best
Интересно кто заплюсовал очередной бред рычагберки?Из всех тех кого продали никто не был куплен за 100 млн а тем более 120,причём большинство игроков были куплены ещё при Абрамовиче.А то что игроков продают так дёшево тоже можно легко объяснить тем что все понимают в какой ситуации находится клуб,Челси сейчас не может диктовать свои условия на трансферном рынке.
+44
-9
+35
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The Best
Ответ Е.Р.
зато обороты какие
Так прикол в том что все эти игроки которых продали не были куплены за 70-120 млн о которых он говорит)
А вот Барселона покупала Гризмана и Коутиньо за 100+ млн и те потом уходили за копейки,но это другое 🥱
+31
-7
+24
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rigobersong
Норм конечно в челси игроки деградируют, покупают по 70-120 млн, продают по 20-30:)) Бизнес:))🤣🤣🤣
+69
-52
+17
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Е.Р.
Ответ rigobersong
Норм конечно в челси игроки деградируют, покупают по 70-120 млн, продают по 20-30:)) Бизнес:))🤣🤣🤣
зато обороты какие
+16
-3
+13
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С 2009 года здесь
Ответ rigobersong
Норм конечно в челси игроки деградируют, покупают по 70-120 млн, продают по 20-30:)) Бизнес:))🤣🤣🤣
бро, надо смотреть на вещи реально. Это уже не тот Пулишич, которого брали за 70! Он перенес тяжёлые травмы (т. подкол.сухож. и т. голени) из-за которых пропустил очень много матчей, по-моему он уже 2-3 года лечится и не может набрать форму.
Соответственно он перестал попадать в состав, даже в заявку. От чего 20-30 миллионов, по мне идеальная цена за Пулишича сегодняшнего.
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headmaster
Не смог проявить себя в Челси. Может АПЛ не его. Но вел себя профессионально. Удачи в Милане! Уходит в великий клуб!
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Born is the King
Ответ The Best
Интересно кто заплюсовал очередной бред рычагберки?Из всех тех кого продали никто не был куплен за 100 млн а тем более 120,причём большинство игроков были куплены ещё при Абрамовиче.А то что игроков продают так дёшево тоже можно легко объяснить тем что все понимают в какой ситуации находится клуб,Челси сейчас не может диктовать свои условия на трансферном рынке.
И ведь не ответишь ему. Заблокировал меня, чтобы я не смог навредить его хрупкую психику
+8
-2
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Акира_1
Так до конца и не раскрыл свой потенциал в Челси, а мог бы и заменой Азара быть.
+6
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+5
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Anonymus 1000 hacker
Ответ rigobersong
Норм конечно в челси игроки деградируют, покупают по 70-120 млн, продают по 20-30:)) Бизнес:))🤣🤣🤣
По стопам барсы
+5
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+4
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deadjoker
Новые директора наредкость удачно проводят чистку. С Маунтом и хаверцом я прикола не понял, но остальных распихали прям образцово и за нормальные деньги.
+4
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Direct free kick
Ответ The Best
Интересно кто заплюсовал очередной бред рычагберки?Из всех тех кого продали никто не был куплен за 100 млн а тем более 120,причём большинство игроков были куплены ещё при Абрамовиче.А то что игроков продают так дёшево тоже можно легко объяснить тем что все понимают в какой ситуации находится клуб,Челси сейчас не может диктовать свои условия на трансферном рынке.
ригоберка это нейросесть
+5
-2
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Agamyrat Agamyradow
Ответ Игорь Новиков
По мне, лучше бы Чуквуэзе взяли. Но удачи Пулисику. Верим, что уж)
будет рвать Серию А
я так думаю
+2
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Пепси пеналдувич
Ответ Игорь Новиков
По мне, лучше бы Чуквуэзе взяли. Но удачи Пулисику. Верим, что уж)
Чуквуэзе себя показывает только в играх против Реала.
+3
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С 2009 года здесь
Ответ headmaster
Не смог проявить себя в Челси. Может АПЛ не его. Но вел себя профессионально. Удачи в Милане! Уходит в великий клуб!
проявлял когда мог , особенно в начале пути Челси. Потом травмы, травмы, травмы...
+1
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Direct free kick
Ответ Е.Р.
АХАХАХАХАХАХА вместо Чуквеки купили этого недо кто он там. чуквека и ляу могли навести шухер, этот нет.
Прикинь Тюрем будет забивать на уровне Белотти?
+2
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зак
Ответ Sergeev55
бизнес-план от Боули! 😉😆
так эти игроки не были куплены при нем, видимо бизнес не твое и ригоберки..
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Сергей Максимюк
Ответ The Best
Так прикол в том что все эти игроки которых продали не были куплены за 70-120 млн о которых он говорит) А вот Барселона покупала Гризмана и Коутиньо за 100+ млн и те потом уходили за копейки,но это другое 🥱
(ответ ригоберке)
Барселоне только и мечтать игроков за такие суммы покупать:)
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Любезный Коссутий
Милан решил скупить всех травматов и лавочников в синебусе, походу.
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ASH11
Ответ Гол в девятину
Жаль что так вышло.Пулишич столкнулся с тем же, с чем сталкиваются многие атакующие игроки его комплекции и не только: стал получать мышечные травмы и повреждения связок -> начал закачивать ноги -> потерял резкость и скорость -> сбитый летчик. Оуэн, Робиньо, Пато, Торрес, Фалькао, все пытались избавиться от травм с помощью спорт зала, но стало только хуже.
Большинство этих ребят имели куда более серьезные повреждения, чем мышечные травмы. Травма связок неизбежно ведет к потере резкости и скорости.
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iluvatar
Удачи , надеюсь раскроется! 🙏🏻
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Alex Serpen
Челси уже на 240 миллионов игроков продал в это ТО 😂😂
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Гол в девятину
Жаль что так вышло.Пулишич столкнулся с тем же, с чем сталкиваются многие атакующие игроки его комплекции и не только: стал получать мышечные травмы и повреждения связок -> начал закачивать ноги -> потерял резкость и скорость -> сбитый летчик.

Оуэн, Робиньо, Пато, Торрес, Фалькао, все пытались избавиться от травм с помощью спорт зала, но стало только хуже.
+4
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Элхан Дюшеев
Блин ему всего 24, вся карьера впереди, если не забьёт конечно)
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Los Galácticos
Ответ Игорь Новиков
По мне, лучше бы Чуквуэзе взяли. Но удачи Пулисику. Верим, что уж)
Может еще купят и Чуквуэзе, денег с запасом хватает после продажи Тонали. Будем следить за дальнейшими шагами Милана на трансферном рынке.
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