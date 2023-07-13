Кристиан Пулишич стал игроком «Милана».

Итальянский клуб объявил о переходе 24-летнего вингера. Он подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Сообщалось, что « » получит 20 миллионов евро и бонусы за трансфер американца.

В сезоне АПЛ-2022/23 провел 24 игры и забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

Изображение: https://www.acmilan.com/