Станислав Поздняков: «Принять приглашение МОК в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским спортсменам условия дискриминационны»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Фехтование

Станислав Поздняков высказался о действиях МОК в отношении российских спортсменов.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Международный олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях по сути лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось.

Принять его в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства.

При этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры, и это, убежден, — осознанный подход, который свидетельствует о том, что Олимпийское движение все глубже погружается в зависимость от политического влияния.

Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос — на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения.

Фарс в действии», – написал Поздняков

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20 комментариев

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Ебздрогыч
Условия, выдвинутые российским спортсменам, напоминают условия по денацификации и демилитаризации...
+26
-4
+22
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DenSpM
А как с буквой международного законодательства сочетается СВО? Не противоречит ли?
+14
-3
+11
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Кац Мац
В рф есть фестиваль по метанию коровьих лепешек. Там пусть соревнуются
+12
-1
+11
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Baggio79
Ответ atelos
СВО к спорту НЕ ИМЕЕТ отношения! Не наводите тень на плетень!
Кому-то надо почитать про Олимпиаду 1936 года. В частности, про позицию МОК, который впоследствии признал ошибочность решения о непереносе Олимпиады из Берлина.
+3
0
+3
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Savardus
Ответ atelos
Ежегодно проходит в Париже чемпионат по имитации хрюканья свиньи (Pig grunting imitation). И пользуется популярностью! Догадываетесь, кто в этом году чемпионом будет?
Путин
+3
0
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Денис Мартин
Ответ Назарбек Рамунанаев
А спорт причём? Даже немцы после 45 го и украинцы сейчас участвуют.
Немцы после 45-го?:) Им что теперь запретить участие навсегда?:)

Украинцы ни на кого не напали, с чего им запрещать?

Никто не говорит, что недопустит Россию никогда. Вывести войска и закончить войну, и тогда можно начинать разговоры о возвращении.

Зачем прикидываться дурачкамт и делать вид, что не понимаете из-за чего все происходит.
+2
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YOKODZUMA
Ответ atelos
СВО к спорту НЕ ИМЕЕТ отношения! Не наводите тень на плетень!
Точно! А святая борьба немецкого народа за жизненное пространство вообще была священой!
+1
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+1
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unreality
Спортсменам может и обидно, лично мне вообще плевать. Прошлые три олимпиады не смотрел и следующие не буду. Вне зависимости от наличия или отсутствия наших.
P.S. Я бы вообще предпочел чтобы государство перестало содержать профессиональный спорт, лучше в любительский вкладывалось.
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Волька-ибн-Алёша
зелен виноград,забыл добавить
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Волька-ибн-Алёша
Ответ unreality
Спортсменам может и обидно, лично мне вообще плевать. Прошлые три олимпиады не смотрел и следующие не буду. Вне зависимости от наличия или отсутствия наших. P.S. Я бы вообще предпочел чтобы государство перестало содержать профессиональный спорт, лучше в любительский вкладывалось.
зачем вкладываться в любительский спорт,какой от него толк
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Денис Мартин
Ответ unreality
Спортсменам может и обидно, лично мне вообще плевать. Прошлые три олимпиады не смотрел и следующие не буду. Вне зависимости от наличия или отсутствия наших. P.S. Я бы вообще предпочел чтобы государство перестало содержать профессиональный спорт, лучше в любительский вкладывалось.
На любительском спорте не заработать и не распилить столько денег. Да и профессиональный спорт, это лицо государство, спортивными достижениями любое государство хвастается при любой возможности, так всегда было, есть и будет. А все эти "спорт вне политики" говорят только те, кто реально дурачек, либо те, кто считает всех вокруг дурачками.
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unreality
Ответ Волька-ибн-Алёша
зачем вкладываться в любительский спорт,какой от него толк
Здоровье, например. Очевидно же
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unreality
Ответ Денис Мартин
На любительском спорте не заработать и не распилить столько денег. Да и профессиональный спорт, это лицо государство, спортивными достижениями любое государство хвастается при любой возможности, так всегда было, есть и будет. А все эти "спорт вне политики" говорят только те, кто реально дурачек, либо те, кто считает всех вокруг дурачками.
Да это все понятно, я просто говорю как бы я предпочел, вот и все.
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Волька-ибн-Алёша
Ответ unreality
Здоровье, например. Очевидно же
и что даст государству это здоровье,чем меньше пенсионеров-теи лучше ему."Очевидно же"
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