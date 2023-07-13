Станислав Поздняков: «Принять приглашение МОК в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским спортсменам условия дискриминационны»
Станислав Поздняков высказался о действиях МОК в отношении российских спортсменов.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.
«Международный олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях по сути лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось.
Принять его в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства.
При этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры, и это, убежден, — осознанный подход, который свидетельствует о том, что Олимпийское движение все глубже погружается в зависимость от политического влияния.
Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос — на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения.
Фарс в действии», – написал Поздняков.
Украинцы ни на кого не напали, с чего им запрещать?
Никто не говорит, что недопустит Россию никогда. Вывести войска и закончить войну, и тогда можно начинать разговоры о возвращении.
Зачем прикидываться дурачкамт и делать вид, что не понимаете из-за чего все происходит.
P.S. Я бы вообще предпочел чтобы государство перестало содержать профессиональный спорт, лучше в любительский вкладывалось.