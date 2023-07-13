Станислав Поздняков: «Принять приглашение МОК в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским спортсменам условия дискриминационны»

Станислав Поздняков высказался о действиях МОК в отношении российских спортсменов.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.

«Международный олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и , когда в своих мартовских рекомендациях по сути лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось.

Принять его в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства.

При этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры, и это, убежден, — осознанный подход, который свидетельствует о том, что Олимпийское движение все глубже погружается в зависимость от политического влияния.

Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос — на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения.

Фарс в действии», – написал .