Агент Мирры Андреевой опроверг информацию о смене гражданства: «Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну»

Теги Теннис

Агент Мирры Андреевой опроверг информацию, что она планирует менять гражданство.

Об этом написал портал Tennis World USA.

«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», – приводит слова Льва Кассиля «Коммерсант».

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36 комментариев

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Кирилл Польский
Агента назвали в честь писателя?)
Ну и славно, если так, и она не собирается менять спортивное гражданство.
Мне сложно понять мотивы такого решения именно от теннисистов, ибо им никто не мешает выступать, в отличие от других.
Поскольку для меня международный спорт это всегда было соревнование наших против не наших, то теннис остался чуть ли не единственным видом спорта, за которым интересно в этом смысле наблюдать. Да, это не командный вид спорта, а личный, но все равно есть радость за Даню, Андрея, Карена, Аслана. На этом вот Уимблдоне за Романа и Миру.
И если кто - то из них будет менять гражданство лично я уже не смогу за них болеть, как за своих. За Миру особенно обидно будет, если таки решит сменить, тк её уже нарекли чуть - ли не новой Шараповой.
Без разницы, кто из них где живёт, и к у кого какое гражданство по жизни. Та же Шарапова всю жизнь в Америке живёт, наверняка и паспорт американский есть, но выступала за нас. Малкин гражданин США, да и других примеров если поискать наверное можно найти. Даже нейтральный флаг под которым они выступают сейчас не забирает ощущения, что они свои. Французский флаг это ощущение у меня заберёт. Белорусы вон в таком же положении, и выступают. Не слышал, чтоб кто-то из них захотел гражданство сменить Никто ж не говорит, что батька их спонсирует. Только стопку за победы Соболенко поднимает. При этом сама она вряд - ли в Минске живёт. И ничего. Наверняка никто косо на неё смотрит
+25
-4
+21
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Eugenie Nation
Ответ Lxreich7
Они могут забрать наш флаг , гимн , но спортсмены наши - и это наша гордость , пусть дальше прославляют честь российского спорта , подрывая пятые точки хейтеров. Слава России
Во время чтения встал и прослезился
+13
-4
+9
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Lxreich7
Они могут забрать наш флаг , гимн , но спортсмены наши - и это наша гордость , пусть дальше прославляют честь российского спорта , подрывая пятые точки хейтеров. Слава России
+21
-12
+9
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Arti22
Это вам не Варвары, которым на базаре нос оторвали
+14
-6
+8
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nolan_90
Ого, у нее тот же агент, что и у Медведева
+8
-1
+7
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Кирилл Польский
Ответ Ma-Tzu
Ей будет плевать на ваши ощущения
Так я и не претендую) Плевать всем на всех, особенно публичностям на простых людей. Просто болельщицкие чувства будут уже не те.
+7
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justbored
Лев Кассиль - это мощно. Кто из нас не читал "Вратаря республики" и "Держись, капитан!" ))
+7
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Russ Ivan
Лев Кассиль, всё правильно, работает с детьми и правильно их воспитывает, успехов нашей девчонке!
+8
-2
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Stewee
Ответ fewral
Значит, хочет да не может.
Откуда такие выводы?) Хочется выдать желаемое за действительное?))
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Misson
Ответ Lxreich7
Они могут забрать наш флаг , гимн , но спортсмены наши - и это наша гордость , пусть дальше прославляют честь российского спорта , подрывая пятые точки хейтеров. Слава России
Написал чел, у которого никнейм - Reich.)
+10
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Lion King
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Зачем вы так, тут еже некоторые шампанское открывали
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Realist2022
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Ответ Lxreich7
Они могут забрать наш флаг , гимн , но спортсмены наши - и это наша гордость , пусть дальше прославляют честь российского спорта , подрывая пятые точки хейтеров. Слава России
Так забрали как раз те самые наши лгуны и лицемеры из ЕР, за которых вы на выборах голосовали. И врали они всем нам на протяжении 20 с лишним лет.
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dimonivanov
Ответ justbored
Лев Кассиль - это мощно. Кто из нас не читал "Вратаря республики" и "Держись, капитан!" ))
Кондуит и Швамбрания ещё. И каждый болельщик обязан прочитать Пекины бутсы.
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Павел Мельников
Ответ murzzzzzilka
Наивно думаете, что в Европе будет все волшебно?:)))
Европа консервативна. Даже со всеми своими регулярными митингами, волнениями, миграционными и энергетическими проблемами страны ЕС остаются самыми стабильными. Иначе никак не объясните, почему среди наших элит принято приобретать собственность именно там, а не в каких-нибудь богатых Эмиратах - от Европы всегда знают, чего можно ожидать. Хотя дубайской роскоши там не будет
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SadButTrue
Ответ Кирилл Польский
Агента назвали в честь писателя?) Ну и славно, если так, и она не собирается менять спортивное гражданство. Мне сложно понять мотивы такого решения именно от теннисистов, ибо им никто не мешает выступать, в отличие от других. Поскольку для меня международный спорт это всегда было соревнование наших против не наших, то теннис остался чуть ли не единственным видом спорта, за которым интересно в этом смысле наблюдать. Да, это не командный вид спорта, а личный, но все равно есть радость за Даню, Андрея, Карена, Аслана. На этом вот Уимблдоне за Романа и Миру. И если кто - то из них будет менять гражданство лично я уже не смогу за них болеть, как за своих. За Миру особенно обидно будет, если таки решит сменить, тк её уже нарекли чуть - ли не новой Шараповой. Без разницы, кто из них где живёт, и к у кого какое гражданство по жизни. Та же Шарапова всю жизнь в Америке живёт, наверняка и паспорт американский есть, но выступала за нас. Малкин гражданин США, да и других примеров если поискать наверное можно найти. Даже нейтральный флаг под которым они выступают сейчас не забирает ощущения, что они свои. Французский флаг это ощущение у меня заберёт. Белорусы вон в таком же положении, и выступают. Не слышал, чтоб кто-то из них захотел гражданство сменить Никто ж не говорит, что батька их спонсирует. Только стопку за победы Соболенко поднимает. При этом сама она вряд - ли в Минске живёт. И ничего. Наверняка никто косо на неё смотрит
С паспортом России теперь банально тяжело получить обычную визу и приехать в Европу на турнир или чтобы тренироваться. Если нет европейского вида на жительство или гражданства какого-нибудь Кипра или Мальты - участие в турнирах и перелеты превращаются в боль. Путь в Северную Корею занимает несколько десятилетий и кстати из КНДР мы особо не видим успешных спортсменов, хотя годах в 60-х еще были.
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Алексей Виноградов
Ответ murzzzzzilka
Наивно думаете, что в Европе будет все волшебно?:)))
конечно же она ни в Европе, ни в Штатах не найдёт себе места для спокойной и комфортной жизни.
только Кострома, только хардкор.
не жили богато, нечего и начинать. ;-)
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RoBoCoP
Ответ Кирилл Польский
Агента назвали в честь писателя?) Ну и славно, если так, и она не собирается менять спортивное гражданство. Мне сложно понять мотивы такого решения именно от теннисистов, ибо им никто не мешает выступать, в отличие от других. Поскольку для меня международный спорт это всегда было соревнование наших против не наших, то теннис остался чуть ли не единственным видом спорта, за которым интересно в этом смысле наблюдать. Да, это не командный вид спорта, а личный, но все равно есть радость за Даню, Андрея, Карена, Аслана. На этом вот Уимблдоне за Романа и Миру. И если кто - то из них будет менять гражданство лично я уже не смогу за них болеть, как за своих. За Миру особенно обидно будет, если таки решит сменить, тк её уже нарекли чуть - ли не новой Шараповой. Без разницы, кто из них где живёт, и к у кого какое гражданство по жизни. Та же Шарапова всю жизнь в Америке живёт, наверняка и паспорт американский есть, но выступала за нас. Малкин гражданин США, да и других примеров если поискать наверное можно найти. Даже нейтральный флаг под которым они выступают сейчас не забирает ощущения, что они свои. Французский флаг это ощущение у меня заберёт. Белорусы вон в таком же положении, и выступают. Не слышал, чтоб кто-то из них захотел гражданство сменить Никто ж не говорит, что батька их спонсирует. Только стопку за победы Соболенко поднимает. При этом сама она вряд - ли в Минске живёт. И ничего. Наверняка никто косо на неё смотрит
Это правнук писателя)
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murzzzzzilka
Ответ Дмитрий Бервинов
За свою страну? А Россия представлена как-то хоть на одном международном турнире? Андреева выступает за саму себя и только
А люди-то вокруг настолько тупы, что не в курсе, откуда Андреева:)) по себе-то всех не суди:))
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SadButTrue
Ответ Lxreich7
Они могут забрать наш флаг , гимн , но спортсмены наши - и это наша гордость , пусть дальше прославляют честь российского спорта , подрывая пятые точки хейтеров. Слава России
Потеря третей ракетки мира Рыбакины в целый Казахстан это тоже мировая закулиса виновата или у нас в принципе занимаются только лозунгами в спорте?
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justbored
Ответ avcgloronalduMU
подгопань, боитесь, что талант, который сделал себя сам не будет ассоциациироваться с Россией, она молодец, уже знает английский, французский)) так что дело времени
*ассоциироваться

знание иностранных языков не является непременным атрибутом позыва к смене гражданства, just so you know.
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igor nn
Ответ Кирилл Польский
Агента назвали в честь писателя?) Ну и славно, если так, и она не собирается менять спортивное гражданство. Мне сложно понять мотивы такого решения именно от теннисистов, ибо им никто не мешает выступать, в отличие от других. Поскольку для меня международный спорт это всегда было соревнование наших против не наших, то теннис остался чуть ли не единственным видом спорта, за которым интересно в этом смысле наблюдать. Да, это не командный вид спорта, а личный, но все равно есть радость за Даню, Андрея, Карена, Аслана. На этом вот Уимблдоне за Романа и Миру. И если кто - то из них будет менять гражданство лично я уже не смогу за них болеть, как за своих. За Миру особенно обидно будет, если таки решит сменить, тк её уже нарекли чуть - ли не новой Шараповой. Без разницы, кто из них где живёт, и к у кого какое гражданство по жизни. Та же Шарапова всю жизнь в Америке живёт, наверняка и паспорт американский есть, но выступала за нас. Малкин гражданин США, да и других примеров если поискать наверное можно найти. Даже нейтральный флаг под которым они выступают сейчас не забирает ощущения, что они свои. Французский флаг это ощущение у меня заберёт. Белорусы вон в таком же положении, и выступают. Не слышал, чтоб кто-то из них захотел гражданство сменить Никто ж не говорит, что батька их спонсирует. Только стопку за победы Соболенко поднимает. При этом сама она вряд - ли в Минске живёт. И ничего. Наверняка никто косо на неё смотрит
Это потомок Льва Кассиля вообще то))
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Рус Киссенжер
Ответ Кирилл Польский
Так я и не претендую) Плевать всем на всех, особенно публичностям на простых людей. Просто болельщицкие чувства будут уже не те.
все болельщики,которых она чувствует сидят на трибунах теннисных кортов не России. освистывают и аплодируют там.
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Любитель_ФК
Нет дыма без огня, про Грачеву тоже, так же появилась информация, потом она даже сама, заявила, что просто так сказала, может быть, возможно, когда -нибудь, а через месяц узнаем , что Грачева уже француженка. Так что я ничему не удивлюсь. Люди, которые живут с детства за границей, для них родина Россия, довольно абстрактное понятие. Бывают -ли они в России вообще. Все те теннисистки, которые сейчас россияне, они все-таки воспитывались по другому и в другое немного время. А всякие опровержения , это возможный громоотвод, от преждевременных возможных проблем, дымовая завеса. Не хочу сразу подозревать Андрееву в смене гражданства, но определенная червоточена появилась, дай бог , что это сейчас действительно фейк и дезинформация. Конечно, очень не хотелось бы потерять любую спортсменку, а уж талантливую особенно.
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