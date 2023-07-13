Агент Мирры Андреевой опроверг информацию о смене гражданства: «Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну»
Агент Мирры Андреевой опроверг информацию, что она планирует менять гражданство.
Об этом написал портал Tennis World USA.
«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», – приводит слова Льва Кассиля «Коммерсант».
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Ну и славно, если так, и она не собирается менять спортивное гражданство.
Мне сложно понять мотивы такого решения именно от теннисистов, ибо им никто не мешает выступать, в отличие от других.
Поскольку для меня международный спорт это всегда было соревнование наших против не наших, то теннис остался чуть ли не единственным видом спорта, за которым интересно в этом смысле наблюдать. Да, это не командный вид спорта, а личный, но все равно есть радость за Даню, Андрея, Карена, Аслана. На этом вот Уимблдоне за Романа и Миру.
И если кто - то из них будет менять гражданство лично я уже не смогу за них болеть, как за своих. За Миру особенно обидно будет, если таки решит сменить, тк её уже нарекли чуть - ли не новой Шараповой.
Без разницы, кто из них где живёт, и к у кого какое гражданство по жизни. Та же Шарапова всю жизнь в Америке живёт, наверняка и паспорт американский есть, но выступала за нас. Малкин гражданин США, да и других примеров если поискать наверное можно найти. Даже нейтральный флаг под которым они выступают сейчас не забирает ощущения, что они свои. Французский флаг это ощущение у меня заберёт. Белорусы вон в таком же положении, и выступают. Не слышал, чтоб кто-то из них захотел гражданство сменить Никто ж не говорит, что батька их спонсирует. Только стопку за победы Соболенко поднимает. При этом сама она вряд - ли в Минске живёт. И ничего. Наверняка никто косо на неё смотрит
только Кострома, только хардкор.
не жили богато, нечего и начинать. ;-)
знание иностранных языков не является непременным атрибутом позыва к смене гражданства, just so you know.