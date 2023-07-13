Агент Мирры Андреевой опроверг информацию о смене гражданства: «Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну»

Агент Мирры Андреевой опроверг информацию, что она планирует менять гражданство.

Об этом написал портал Tennis World USA.

«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», – приводит слова Льва Кассиля «Коммерсант».

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