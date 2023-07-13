Ловчев о Кузяеве в «Гавре»: «Ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду, из лучшего российского клуба – в заштатный французский. Что хорошего, какой тут шаг вперед?»
Евгений Ловчев считает ошибкой переход Далера Кузяева в «Гавр».
Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента. Соглашение с французским клубом действует до 2025 года.
«Далер давно в «Зените», он выиграл в России все, что возможно – и чемпионат, и Кубок с Суперкубком. Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно же в первое окно без контракта не нашел команду в Европе – за ним не гонялись.
У меня ощущение, что наши футболисты с недавнего времени стали искать добра от добра, а Европа представляется мечтой.
Чтобы у тебя были хорошие шансы, должны быть выделяющиеся на фоне Европы качества, в том числе для того, чтобы тебя купили за деньги. Здесь не Кузяева искали и за ним бегали, а он искал.
Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добра от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский.
За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, а ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду.
Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок? Что в этом хорошего, какой тут шаг вперед? Ехать надо на пике в хорошие команды.
У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы.
У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как что-то из ряда вон и выдающееся достижение я бы точно не стал», – написал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.
Что такое «Гавр»? Знакомимся с клубом Кузяева
Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки
Играть против более высококлассных соперников, чем в России, это регресс :-(((
Добро - это зло, правда - это ложь. Сюр, какой то
Головин точно стал сильнее как игрок и развился в хорошего , добротного футболиста даже по европейским меркам и стандартам.
свобода - рабство, война - мир, незнание - сила
Ну играет он в лучшей российской команде. И что? Еврокубков нет, конкуренции в чемпионате тоже
в сравнении чемпионата, уровня сопротивления, мотивации, исполнения давнего желания попробовать себя в Европе - десять шагов вперед.
"-Какой на вас костюм замечательный.. У нас шили?
- Нет, в Париже.
-А это далеко от Саратова?
- 7000 верст..
- Надо же.. Такая глушь, а как шьют!"