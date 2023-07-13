Ловчев о Кузяеве в «Гавре»: «Ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду, из лучшего российского клуба – в заштатный французский. Что хорошего, какой тут шаг вперед?»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия лига 1 Франция Евро-2008 Евгений Ловчев Гавр Далер Кузяев Футбол

Евгений Ловчев считает ошибкой переход Далера Кузяева в «Гавр».

Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента. Соглашение с французским клубом действует до 2025 года.

«Далер давно в «Зените», он выиграл в России все, что возможно – и чемпионат, и Кубок с Суперкубком. Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно же в первое окно без контракта не нашел команду в Европе – за ним не гонялись.

У меня ощущение, что наши футболисты с недавнего времени стали искать добра от добра, а Европа представляется мечтой.

Чтобы у тебя были хорошие шансы, должны быть выделяющиеся на фоне Европы качества, в том числе для того, чтобы тебя купили за деньги. Здесь не Кузяева искали и за ним бегали, а он искал.

Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добра от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский.

За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, а ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду.

Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок? Что в этом хорошего, какой тут шаг вперед? Ехать надо на пике в хорошие команды.

У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы.

У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как что-то из ряда вон и выдающееся достижение я бы точно не стал», – написал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.

Что такое «Гавр»? Знакомимся с клубом Кузяева

Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки

Материалы по теме

160 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Ловчев как олицетворение наших футболистов, вне зависимости от возраста - главное, чтобы задница была в тепле. Ну, в крайнем случае если Реал или Мансити позовут, тогда можно подумать
+270
-26
+244
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олийнык Владимир
Переехать в более сильный чемпионат, это шаг назад :-((( Быть на виду европейских селекционеров, это плохо :-(((
Играть против более высококлассных соперников, чем в России, это регресс :-(((
Добро - это зло, правда - это ложь. Сюр, какой то
+193
-25
+168
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
Ответ Ебздрогыч
Ловчев как олицетворение наших футболистов, вне зависимости от возраста - главное, чтобы задница была в тепле. Ну, в крайнем случае если Реал или Мансити позовут, тогда можно подумать
Ловчев как олицетворение деменции, не более того.
+181
-16
+165
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Головин в 2018-ом тоже ушёл из топового российского клуба в задрипанный Монако, что штормило при Анри только так, и где сейчас РПЛ, а где - Лига 1?
Головин точно стал сильнее как игрок и развился в хорошего , добротного футболиста даже по европейским меркам и стандартам.
+80
-10
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Кузяев молодец все правильно сделал, а такие токсичные персонажи как Ловчев пусть и дальше завидуют.
+71
-19
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
Ответ Один живой
Ловчев как олицетворение деменции, не более того.
да, 10 лет назад он был сильно адекватнее ( увы, ушла модная аналитика от Жени Ловчева и Саши Бубнова :(
+49
-4
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ранальду с пивком
Если ведущий игрок чемпиона востребован в команде лифтере во Франции , может это получается наш чемпион задрипанная команда относительно французского чемпионата ? На каком мы там месте в УЕФА сейчас? Это просто какое то чудо , что Захаряном интересоваться Челси может и предлагать за него 10миллионов, переход в Цюрих, Базель, Бешикташ, Фейеноорд и так далее это повышение в классе очевидно
+49
-6
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fullhouse
Ответ Олийнык Владимир
Переехать в более сильный чемпионат, это шаг назад :-((( Быть на виду европейских селекционеров, это плохо :-((( Играть против более высококлассных соперников, чем в России, это регресс :-((( Добро - это зло, правда - это ложь. Сюр, какой то
Ну так классика же:
свобода - рабство, война - мир, незнание - сила
+40
-7
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ответ Э М
чет топы за ним не охотятся
Да главное что ему в кайф. Хорошие чемпионат, клуб, деньги, климат, страна, все условия.
+32
-4
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeksan
После его пассажа, что у нас страна сделала хороший шаг вперед, остальное сказанное уже не интересно
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temchik03
То есть, товарищ Ловчев не рассматривает вариант, при котором Кузяев проявит себя в этой «задрипанной команде» и его перекупит клуб посильнее.
Ну играет он в лучшей российской команде. И что? Еврокубков нет, конкуренции в чемпионате тоже
+28
-9
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джанлука Нальюка
Гавр кстати отличный город, а нормандия красивейший регион.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
в сравнении Зенита с Гавром - шаг назад.
в сравнении чемпионата, уровня сопротивления, мотивации, исполнения давнего желания попробовать себя в Европе - десять шагов вперед.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Ответ Temchik03
То есть, товарищ Ловчев не рассматривает вариант, при котором Кузяев проявит себя в этой «задрипанной команде» и его перекупит клуб посильнее. Ну играет он в лучшей российской команде. И что? Еврокубков нет, конкуренции в чемпионате тоже
Ну да, в Гавре по три еврокубка в неделю.
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кабан галльский
кто-то еще считает деда экспертом в футболе? человек живет мысленно в семидесятых, что вы от него хотите узнать? ну вот такой уровень российского футбола у нас, что даже ведущие игроки не особо востребованы в европе что приходится идти к аутсайдерам. вот серьезно ловчев такой бред несет, человек вообще не понимает что даже какой-то условный брайтон намного престижнее спартака или зенита, что наши футболисты готовы сидеть ровно и ждать звонка из реала или баварии, тогда как даже переход в новичка чемпионата франции это уже шаг вперед.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samkotofei
От рассуждений Ловчева вспомнил анекдот, кажется в тему:
"-Какой на вас костюм замечательный.. У нас шили?
- Нет, в Париже.
-А это далеко от Саратова?
- 7000 верст..
- Надо же.. Такая глушь, а как шьют!"
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
Ответ Veld
да, 10 лет назад он был сильно адекватнее ( увы, ушла модная аналитика от Жени Ловчева и Саши Бубнова :(
Она ушла раньше, вместе с Севидовым.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лимит Лимитович
Играть против ПСЖ - пусть и всего 2 раза в сезон - это уже шаг вперед по сравнению с бей-беги на наших болотах
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Ответ Олийнык Владимир
Переехать в более сильный чемпионат, это шаг назад :-((( Быть на виду европейских селекционеров, это плохо :-((( Играть против более высококлассных соперников, чем в России, это регресс :-((( Добро - это зло, правда - это ложь. Сюр, какой то
От создателе «отрицательный рост» и «громкий хлопок»
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Э М
Ответ Ебздрогыч
Ловчев как олицетворение наших футболистов, вне зависимости от возраста - главное, чтобы задница была в тепле. Ну, в крайнем случае если Реал или Мансити позовут, тогда можно подумать
Мбаппе то же дома сидит, задница в тепле. Даже в Реал не торопится
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kilo_gilo
уж лучше сделать такой "шаг назад", чем топтаться на месте в нашем болоте
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Споры ни о чëм. Захотели они с папой пожить в красивом городе Гавре, пусть живут. Но одно бесспорно - как футболист он кончился.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jasjuk
И ведь всё по делу сказал.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ Айвенго
Совок практически не истребим. Мы, действительно, за последние годы сильно отстали от цивилизованного мира, поэтому здоровые люди среди инвалидов кажутся ненормальными.
Совок неистребим, поэтому комплекс неполноценности перед западом въелся нашего человека надолго. Хотя вроде в последние довоенные годы ситуация выправлялась.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Ответ Temchik03
То есть, товарищ Ловчев не рассматривает вариант, при котором Кузяев проявит себя в этой «задрипанной команде» и его перекупит клуб посильнее. Ну играет он в лучшей российской команде. И что? Еврокубков нет, конкуренции в чемпионате тоже
А вы много учитываете? Парню 30 лет и он не Бенджамин Баттон, если он сейчас нужен аутсайдеру, то через сезон его заберут максимум в середнячок и за небольшие деньги (а скорее всего и вовсе бесплатно). Как по мне, в этом случае, даже чемпионат Бельгии, Турции в команде участвующей в еврокубках выглядит интересней, но со сроком контракта в один сезон
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий