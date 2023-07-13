Месси опередил Холанда в голосовании за лучшего футболиста года от ESPN

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Лионель Месси обошел Эрлинга Холанда в голосовании за футболиста года по версии ESPY Award.

Нападающий сборной Аргентины, в минувшем сезоне выступавший за «ПСЖ», получил приз лучшему футболисту года.

На награду также претендовали нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати, а также София Смит, выступающая за сборную США и «Портленд Торнс».

ESPY Award присуждается американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков.

Месси уступил в голосовании за лучшего спортсмена года от ESPN. Награду получил игрок НФЛ Махоумс

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126 комментариев

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ksn 1979
Ответ А. Мостовой
Всё что нужно знать об уровне понимания футбола американцами.
Похоже разбираются по лучше большинства комментирующих на данном сайте.
+127
-58
+69
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А. Мостовой
Всё что нужно знать об уровне понимания футбола американцами.
+111
-77
+34
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kucerov664@gmail.com
Ответ Exciter
Холланд гораздо лучше сейчас, просто голевая машина! Месси уже сдулся, выезжает на старом багаже Барселоны до сих пор)))
дак разницу в возрасте посмотри, Месси больше не чего доказывать, он чемпион мира, а когда он был в возрасте Холланда , приятно было на игру смотреть его, на виденье поле и пас, а не на то как просто забивает, тупо и все
+48
-16
+32
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Alex_V69
Ответ А. Мостовой
Всё что нужно знать об уровне понимания футбола американцами.
Он в МЛС перешел. Теперь это его награда до конца карьеры.
+32
-10
+22
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Oleg
Ответ Владислав Козьминский
ну если объективно смотреть то болельщиков Месси в разы больше чем у Холланда, поэтому понятно что он бы победил
Объективно ЧМ > все турниры вместе взятые.
Объективно 37 + 27 у Месси это более весомый вклад чем просто голы страйкера, еще к объективности - норвежец провалил все решающие матчи.
+36
-26
+10
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Irakli Kan
Ответ kucerov664@gmail.com
дак разницу в возрасте посмотри, Месси больше не чего доказывать, он чемпион мира, а когда он был в возрасте Холланда , приятно было на игру смотреть его, на виденье поле и пас, а не на то как просто забивает, тупо и все
ну так о том и речь, что Месси оценивают за прошлые заслуги. он далеко не лучший игрок года, он в этом году играл на уровне один месяц реально
+16
-8
+8
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Oleg Pepel
Ответ Oleg
Объективно ЧМ > все турниры вместе взятые. Объективно 37 + 27 у Месси это более весомый вклад чем просто голы страйкера, еще к объективности - норвежец провалил все решающие матчи.
ЧМ 2010? ))
+18
-10
+8
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aidos_1979
Ответ А. Мостовой
Всё что нужно знать об уровне понимания футбола американцами.
Крепись Лео еще и ЗМ прихватит🔥)
+8
0
+8
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Владислав Козьминский
ну если объективно смотреть то болельщиков Месси в разы больше чем у Холланда, поэтому понятно что он бы победил
+15
-8
+7
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Отец Абду
Это их не последняя дуэль, в осенью будет ещё одна...
+13
-6
+7
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ksn 1979
Ответ DolJun
не удивительно, если уж в европе пиар машина всегда в подобном голосовании решает - то чего говорить про штаты? что еще нужно сделать игроку, чтобы его выбрали лучшим? командных и личных достижений в разных турнирах уже видимо не достаточно
В год Чемпионата Мира нужно выиграть его и стать лучшим игроком турнира, этого будет достаточно.
+15
-9
+6
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Фаррух Касимов
Ответ Incendier Deafening
Комментарий удален модератором
но ведь сейчас плачешь ты,
+6
-1
+5
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Владислав Козьминский
Ответ Oleg
Объективно ЧМ > все турниры вместе взятые. Объективно 37 + 27 у Месси это более весомый вклад чем просто голы страйкера, еще к объективности - норвежец провалил все решающие матчи.
и если ты написал чм>все турниры где же зм Инесты ?
+8
-4
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Barca_mania
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Ответ Отец Абду
Это их не последняя дуэль, в осенью будет ещё одна...
Почти все издания отдают лучшего игрока Месси. Так что скорее всего и ЗМ получит Лионель:)
+9
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ksn 1979
Ответ kucerov664@gmail.com
просто его выйграл, Хуан Фойт
О том и речь, что Месси не просто выиграл ЧМ, а был лучшим атакующим игроком на турнире.
Поэтому большинство любителей игры, а не статистики, называют лучшим в сезоне Аргентина, а не Норвежца.
+5
-1
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Bunyod Turgunov
Ответ _Amelina_ Landau
Неграмотный человек - не может объективно оценивать интеллект других людей. ) Это очевидно. Твоя попытка перевести тему в философское направление - утопия.
Да мне плевать на это философию и утопию. Не стоит из себя показать остроумного.
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ksn 1979
Ответ _Amelina_ Landau
Ты бы грамматике обучился - прежде чем оценивать аналитические способности людей. "Получше" - пиши слитно, эксперт! )
Ух ты, это важное замечание.)
Пасись, Уважаемый.))
+4
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ksn 1979
Ответ Александр Митраков
Король пенальти, который ничего бы не выиграл, если бы не вратарь. Ну а в ЛЧ провал
Капец бредятина.
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principiante
Ответ Акира_1
Холанд ещё в будущем выиграть может, а сейчас ему бесполезно тягаться с PR глыбой Месси. Холанд ведь обычный игрок, который делает свою работу, а Месси - это глобальный бренд, который будут тащить до конца, причём игра Месси уйдёт на второй план.
>глобальный бренд, который будут тащить до конца, причём игра Месси уйдёт на второй план

Вот когда уйдет, тогда и будет смысл обсуждать его награды. А пока что именно Месси лучше всех в мире играет в футбол.
+8
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Блуждающий странник
Ответ Александр Митраков
Король пенальти, который ничего бы не выиграл, если бы не вратарь. Ну а в ЛЧ провал
Л - логика. Холанд тоже бы ничего не выиграл если бы не вратарь. Если бы не Де Брюйне, Гюндоган и тд. Вы отдаете отчет какой бред вы пишете?)
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Flavius
Ответ Александр Митраков
Король пенальти, который ничего бы не выиграл, если бы не вратарь. Ну а в ЛЧ провал
Давай по-порядку рассмотрим каждый матч Месси на ЧМ ))

Прокомментируй то, как Месси в одно лицо вытащил матч проив Мексики, забив дальним ударом на 64 минуте и ассистировав на 87.

Если ты балабол, то можешь не отвечать.
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Самозанятый
Ответ _Amelina_ Landau
Неграмотный человек - не может объективно оценивать интеллект других людей. ) Это очевидно. Твоя попытка перевести тему в философское направление - утопия.
Чтобы критиковать грамотность других, нужно самому писать без ошибок. У вас не получается.
+2
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DolJun
Ответ Oleg Pepel
ЧМ 2010? ))
это другое
+11
-9
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Flavius
Ответ Андрей Евсеенко
Выиграл бы Холанд чм, фаны рекордсмена по пенальти все равно бы стату перевернули в нужную сторону, чтобы найти в чем он лучше и заслуживает зм. Это будет позор мирового футбола, если дадут зм за 11 -метровые
А если бы у бабушки что-то было, то она была бы дедушкой
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Блуждающий странник
Ответ Dylan Walker
Вы че смеётесь? Сначала на спортсе размещается пост, что какой-то регбист обошел месси по голосованию espn, а теперь что месси обошел Холанда?! Вам самим уже не надоело ему придумывать достижения, притягивать лишь бы что. Позорники. Такие, как вы потом золотые мячи раздают за игры с саудитами, поляками и мексами...Выдумали "величие", обмазались и рады...
Регбист обошел его в голосовании за спортсмена года. Хотя ты в какой-то своей вселенной живешь где спортс "придумывает" новости. Реально как они могут раздавать мячи за матчи с Мексикой, всего лишь решающая игра чемпионата мира
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