Месси опередил Холанда в голосовании за лучшего футболиста года от ESPN
Лионель Месси обошел Эрлинга Холанда в голосовании за футболиста года по версии ESPY Award.
Нападающий сборной Аргентины, в минувшем сезоне выступавший за «ПСЖ», получил приз лучшему футболисту года.
На награду также претендовали нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати, а также София Смит, выступающая за сборную США и «Портленд Торнс».
ESPY Award присуждается американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков.
Месси уступил в голосовании за лучшего спортсмена года от ESPN. Награду получил игрок НФЛ Махоумс
Объективно 37 + 27 у Месси это более весомый вклад чем просто голы страйкера, еще к объективности - норвежец провалил все решающие матчи.
Поэтому большинство любителей игры, а не статистики, называют лучшим в сезоне Аргентина, а не Норвежца.
Пасись, Уважаемый.))
Вот когда уйдет, тогда и будет смысл обсуждать его награды. А пока что именно Месси лучше всех в мире играет в футбол.
Прокомментируй то, как Месси в одно лицо вытащил матч проив Мексики, забив дальним ударом на 64 минуте и ассистировав на 87.
Если ты балабол, то можешь не отвечать.