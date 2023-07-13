Месси опередил Холанда в голосовании за лучшего футболиста года от ESPN

Лионель Месси обошел Эрлинга Холанда в голосовании за футболиста года по версии ESPY Award.

Нападающий сборной , в минувшем сезоне выступавший за « », получил приз лучшему футболисту года.

На награду также претендовали нападающий « » и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати, а также София Смит, выступающая за сборную США и «Портленд Торнс».

ESPY Award присуждается американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков.

Месси уступил в голосовании за лучшего спортсмена года от ESPN. Награду получил игрок НФЛ Махоумс