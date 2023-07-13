Месси прошел медосмотр в «Интер Майами» и посетил тренировку команды. Он может дебютировать 21 июля
Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами».
В среду новичок американского клуба прошел медосмотр, а в четверг посетил тренировку и встретился с новыми партнерами по команде.
Фотографий Месси в расположении «Интера» не будет до официального оформления трансфера.
Месси объявил о переходе в «Интер Майами» 7 июня. Аргентинец может дебютировать в составе новой команды 21 июля – в матче против мексиканского «Крус Асуль».
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