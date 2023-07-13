Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами».

В среду новичок американского клуба прошел медосмотр, а в четверг посетил тренировку и встретился с новыми партнерами по команде.

Фотографий Месси в расположении «Интера» не будет до официального оформления трансфера.

Месси объявил о переходе в « » 7 июня. Аргентинец может дебютировать в составе новой команды 21 июля – в матче против мексиканского «Крус Асуль».