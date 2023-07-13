Месси прошел медосмотр в «Интер Майами» и посетил тренировку команды. Он может дебютировать 21 июля

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами».

В среду новичок американского клуба прошел медосмотр, а в четверг посетил тренировку и встретился с новыми партнерами по команде.

Фотографий Месси в расположении «Интера» не будет до официального оформления трансфера. 

Месси объявил о переходе в «Интер Майами» 7 июня. Аргентинец может дебютировать в составе новой команды 21 июля – в матче против мексиканского «Крус Асуль».

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31 комментарий

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kokomelon
Ответ & Co1366
Здоровье в порядке - спасибо зарядке!
Вот про здоровье. Все таки удивительно, что такие великие футболисты как Месси и Роналду прошли карьеру практически без травм. Учитывая, как часто их били по ногам. Великие!
+25
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+25
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& Co1366
Здоровье в порядке - спасибо зарядке!
+14
-2
+12
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Жалько Печалич
медосмотр пройден, осталось пройтись по полю в следующую пятницу..
+19
-12
+7
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A K
Наконец-то американцы увидят, что такое футбол.
+7
-1
+6
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Станислав Л
Ответ R Air
"Месси прошел" не удивительно, он всю карьеру пешком прошёл.
и стал лучшим в истории - красиво, правда?
+5
-1
+4
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Фаррух Касимов
Ответ Decard Show
советую посмотреть тебе комедию "2:8" очень смешной,но ты будешь не смеяться,а плакать😭
не забудь посмотреть комедию"удар чужого гола кончиками волос"Комедия зашибись,скучно не будет.🤣🤣
+3
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+3
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Фаррух Касимов
пусть удача и здоровье,будут его каждодневными спутниками.Великому,великое начало.
+3
-1
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Станислав Л
Ответ Сикарио
возможно для тебя это станет ударом, но король футбола... умер
Месси лучший бомбардир ЮА, какой еще там король?
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НРИ
Одноклубники наверно до сих пор поверить не могут )
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Caterina
Ответ зак
не видел чтобы Месси били по ногам только игроки Реала, за любое прикосновение Месси давали красные и жёлтые, а вот Роналду всегда был физически мощным специальные подготовки, питания, восстановление, Месси это стероиды, гормоны..
Да, Роналду мощно падает от малейшего прикосновения)) Специальная подготовка сказывается)
+3
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Фаррух Касимов
Ответ зак
не видел чтобы Месси били по ногам только игроки Реала, за любое прикосновение Месси давали красные и жёлтые, а вот Роналду всегда был физически мощным специальные подготовки, питания, восстановление, Месси это стероиды, гормоны..
главное что Лео не пластхирургия,не макияж ,не ботокс,у него все свое натуральное.💪💪
+1
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Станислав Л
Ответ Decard Show
меси конечно великий игрок но к сожалению в возврасте 35 он треском провалился в европе и решил доигрывать в национальном чемпионате Соединенного Штата Америки в статусе "свадебного генерала "
стучим?
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i love it
Ответ Decard Show
меси конечно великий игрок но к сожалению в возврасте 35 он треском провалился в европе и решил доигрывать в национальном чемпионате Соединенного Штата Америки в статусе "свадебного генерала "
Устал от тебя одни и те же коментарии
+1
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fussballer
Лео Месси посетит матч Интера Майами против Крус Асуль.
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Forza
Интересно будет на него посмотреть в МЛС, конечно. Проект американцев куда интереснее арабского выглядит, к слову.
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XavIniesta2008-2015
Ответ & Co1366
Здоровье в порядке - спасибо зарядке!
Эй, Бухаров, как там на лавке ?- Все нормально, капают бабки
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зак
Ответ Decard Show
советую посмотреть тебе комедию "2:8" очень смешной,но ты будешь не смеяться,а плакать😭
это не комедия это 18+
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