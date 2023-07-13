Мирра Андреева хочет получить гражданство Франции – об этом написал источник, который обвиняли в публикации фейков

Портал Tennis World USA утверждает, что Мирра Андреева хочет получить гражданство Франции. Позже агент теннисистки опроверг информацию.

В их статье написано: «Пошли слухи, что Андреева пытается получить гражданство Франции, как недавно сделала Варвара Грачева. В конце концов, Андреева живет и тренируется во Франции».

При этом Tennis World USA неоднократно обвиняли в публикации ложной информации. Кроме того, они не раз публиковали старые цитаты как свежие.

Ни в каких других источниках информации о том, что Андреева хочет сменить гражданство, нет.

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