Мирра Андреева хочет получить гражданство Франции – об этом написал источник, который обвиняли в публикации фейков

Теги WTA Мирра Андреева Теннис

Портал Tennis World USA утверждает, что Мирра Андреева хочет получить гражданство Франции. Позже агент теннисистки опроверг информацию.

В их статье написано: «Пошли слухи, что Андреева пытается получить гражданство Франции, как недавно сделала Варвара Грачева. В конце концов, Андреева живет и тренируется во Франции». 

При этом Tennis World USA неоднократно обвиняли в публикации ложной информации. Кроме того, они не раз публиковали старые цитаты как свежие.

Ни в каких других источниках информации о том, что Андреева хочет сменить гражданство, нет.

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28 комментариев

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selso99
Источник ненадежный, но хайп дороже.
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tanya_1111
Ответ Дмитрий Маховиков
Даже если поменяет - какая разница, все равно будем болеть. Рыбакина такая же русская, как и Медведев.
Рыбакина ушла потому что ее не поддержали в нужный момент, почему должна уйти Андреева?
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OnlyDendy
Шевченко тоже все ждали,что в Казахстан перейдет,но с тех пор столько времени прошло и все ещё с нами
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Stewee
Ответ Мустафа Моисеич Дупло
Ну рано или поздно она к этому придет. Талантливые люди бегут из путинской федерации.
Нам очень важно услышать мнение дупла🤡
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justinefan
Ее агент уже опроверг
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tanya_1111
Я в это не верю. И очень удивлюсь если это правда.
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Realist2022
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Ответ tanya_1111
Рыбакина ушла потому что ее не поддержали в нужный момент, почему должна уйти Андреева?
Андреева за свой счёт тренируется и ездит по турнирам, федра ни копейки ей не оплатила. А с учётом того, что статус федры сейчас на мировой арене ниже плинтуса, то эта поддержка вообще 100 лет не нужна.
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Дмитрий Маховиков
Ответ tanya_1111
Рыбакина ушла потому что ее не поддержали в нужный момент, почему должна уйти Андреева?
Я думаю, и так понятно, почему многие получают второе/меняют гражданство после 2022 года. Смысла говорить об этом не вижу.
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Даниил Заточник
Ответ Stewee
Нам очень важно услышать мнение дупла🤡
Внутри дупла всегда ощущается легкий запах гнили. "Ботанический вестник".
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Realist2022
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Ответ Maratik1982
посредственная Грачева вообще неинтересна....но Мирра это реально 100% будующая топ звезда!!! будет реально очень жаль если правда
Времена такие, что сейчас 21 век, а с учетом того, в каком положении сейчас Россия, то смена гражданства очень даже нормальный вариант, чтобы не связывать себя с бронтозаврами типа Тарпищева и пр. едросовским болотом.
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Realist2022
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Ответ Любитель побеждать
Когда города Красноярск и Сочи перестанут быть российскими, тогда можно будет говорить про самисебясделали.
С бюджетов Красноярска и Сочи вообще ни копейки не потрачено на подготовку Андреевой и Грачевой. Все тренировки, форма, ракетки, аренда кортов и т.д. оплачивались родителями этих теннисисток по полной программе, в том числе и поездки на всякие разные турниры. Просто примите, как данность, что чиновники, когда примазываются к успехам спортсменов, нагло и цинично врут.
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Любитель_ФК
Ответ tanya_1111
Рыбакина ушла потому что ее не поддержали в нужный момент, почему должна уйти Андреева?
За Рыбакину должен ответить Тарпищев и если не по всей строгости закона, то хотя бы морально признать свою вину и если не сам , то кто-то должен набраться смелости и заявить об этом. Я даже думаю здесь дело не в деньгах, а в профессиональной не разборчивости и не дальновидности.
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Eugenie Nation
Когда спортс будет делать новости на основе моих комментов. Столько уже теннисных инсайдов дал
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Aryna Lapko
Пошли слухи, что Андреева пытается получить гражданство Франции___________ кажется ребята читают комментарии на спортсе))
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Любитель побеждать
А Медведев гражданство Монако
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justbored
Если это как-то остудит текущую местную мирраманию, то совсем не против.
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Maratik1982
посредственная Грачева вообще неинтересна....но Мирра это реально 100% будующая топ звезда!!! будет реально очень жаль если правда
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Hardy
ну и зачем тогда вы это сюда притащили?)
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OnlyDendy
Вы конечно немного успокоили,что источник вызывающий сомнения, но все таки дождемся официальных комментариев.
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