Министр спорта Матыцин: «Малое число смен гражданства спортсменами подтверждает приверженность к стране»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта РФ высказался о смене гражданства российскими спортсменами.

Он заявил, что малое число смен гражданства спортсменами подтверждает приверженность к стране. 

«Это абсолютно гражданская позиция наших спортсменов. Это еще раз подтверждает, что они, прежде всего, граждане нашей великой страны и ответственны за тот вклад и то внимание, которое уделяют президент и правительство Российской Федерации.

И ответственны перед своими тренерами, которые дали им дорогу в жизнь и которые все сделали, чтобы они стали такими спортсменами», – сказал Олег Матыцин

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20 комментариев

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Epicman
Интересно, в чем величие его страны? В пенсиях 12 тысяч, или в смс на лечение детей? Быть может в Ладе Гранта или новом китайском москвиче? Или в туалетах деревянных на улице? В Великой стране таких как он посадили бы давно.
+71
-2
+69
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Bashibuzuck
Пишут, что уже около 200 спортсменов гражданство сменили, это мало?
+56
0
+56
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Олег Милославский
Майор ВС России Исибаева ,уехашая навегда в Испанию, польностью потвердила ваши слова о патриотизме
+33
0
+33
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JL JL
тебе никто не верит, хоть каждый день трещи
+27
-1
+26
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Cube Litening C:68X
Ответ Epicman
Интересно, в чем величие его страны? В пенсиях 12 тысяч, или в смс на лечение детей? Быть может в Ладе Гранта или новом китайском москвиче? Или в туалетах деревянных на улице? В Великой стране таких как он посадили бы давно.
В Путине..😁
+23
0
+23
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Ярик01
среди сантехников тоже сплошные патриоты, мало кто уехал
+17
0
+17
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brig_Mercury
Пока стабильный доход. Как только дыра в бюджете вырастет, и начнутся долги по зарплате, пойдут посты; мы только одним глазком туда и сразу назад.
+11
0
+11
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Melnikov1968
Твоей заслуги в этом ноль!!! Пиши заявление. Ты не соответствуешь должности.
+9
0
+9
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Lavochkin12
а чего-то стране всего-навсего? Самому луноликому приверженность! И единственно верному курсу партии
+9
-1
+8
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Katerina Sunny
Понавесили ответственность на спортсменов, а потом удивляются, что их куда-то не пускают.
+7
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+7
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rtr_return
Ответ Bashibuzuck
Пишут, что уже около 200 спортсменов гражданство сменили, это мало?
Видимо считает на общее количество спортсменов))
+6
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Игорь М.
Ответ Bashibuzuck
Пишут, что уже около 200 спортсменов гражданство сменили, это мало?
так по их статистике у нас спортом занимается почти половина населения! 200 человек от половины населения вообще не заметно)
+6
0
+6
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Normic
Приверженность режиму, так будет правильней
+5
-1
+4
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Viks
Матыцин: «Малое число смен гражданства спортсменами подтверждает приверженность к стране» --- Пропагандон. Сменить флаг страны ОЧЕНЬ трудно, а получить другое гражданство приличной страны невозможно и за 3 года.
+3
0
+3
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Волька-ибн-Алёша
приверженность к доступной кормушке,зачем напягаться
+1
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Оле-Лукойе
Они сейчас любой чих будут в свою пользу истолковать, наивные.
0
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sievra
«Это абсолютно гражданская позиция наших спортсменов. Это еще раз подтверждает, что они, прежде всего, граждане нашей великой страны и ответственны.
И ответственны перед своими тренерами, которые дали им дорогу в жизнь и которые все сделали, чтобы они стали такими спортсменами» - ДА
«За тот вклад и то внимание, которое уделяют президент и правительство Российской Федерации» - НЕТ, вопреки
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ДМ-1чемпион
Что он несёт!? Это же клиника!
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Регина
Ответ Viks
Матыцин: «Малое число смен гражданства спортсменами подтверждает приверженность к стране» --- Пропагандон. Сменить флаг страны ОЧЕНЬ трудно, а получить другое гражданство приличной страны невозможно и за 3 года.
+ самое главное , что это финансово очень дорого + у большинства есть семьи которые не готовы бросать все .
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