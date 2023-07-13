Министр спорта Матыцин: «Малое число смен гражданства спортсменами подтверждает приверженность к стране»

Министр спорта РФ высказался о смене гражданства российскими спортсменами.

Он заявил, что малое число смен гражданства спортсменами подтверждает приверженность к стране.

«Это абсолютно гражданская позиция наших спортсменов. Это еще раз подтверждает, что они, прежде всего, граждане нашей великой страны и ответственны за тот вклад и то внимание, которое уделяют президент и правительство Российской Федерации.

И ответственны перед своими тренерами, которые дали им дорогу в жизнь и которые все сделали, чтобы они стали такими спортсменами», – сказал .