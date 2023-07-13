Жабер второй год подряд вышла в финал «Уимблдона»

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Арина Соболенко Теннис

Шестая ракетка мира Онс Жабер обыграла №2 Арину Соболенко – 6:7(5), 6:4, 6:3.

Жабер второй год подряд вышла в финал «Уимблдона». В 2022-м она уступила Елене Рыбакиной.

Всего это будет ее третий финал турнира «Большого шлема» – на US Open в прошлом году она проиграла Иге Швентек.

Жабер, обыгравшая на «Уимблдоне» двух теннисисток топ-10 и четырех чемпионок ТБШ подряд, за титул поборется с Маркетой Вондроушовой.

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41 комментарий

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Кайрат Кайрат
Красавица! Второй год в финале.
+25
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Никита Волк
Онс заслужила шлем, в финале Вондрушову с ее ошибками в 2 сетах должна закрывать, если без нервов
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Buhmichael
Онс, пожалуйста, не чокерни и этот финал. Это твой турнир, надо забирать!) большой удачи и крепких нервов!)
+19
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johnnyplank
Арина снова проиграла сама себе. Жабер молодец, должна брать Уим в этом году.
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Пинающий Достоинства
Онс клеевая, пусть выигрывает
+16
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Григорий Иванченко
на этом турнире никто так не заряжен как Онс. надеюсь она выиграет
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Antoniom
Теннисистка за которую хочется болеть. Удачи ей в финале!
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Pasha Saotsera
Ответ Sergio19882007
За женскую красоту в финале) за Маркету)
Ну и вкус у вас
+8
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Евгений Птицын
Ответ сергей97
У Уимблдона появиться новая обладательница. Надеюсь что это будет представитель старого света.
Это 100% будет представитель Старого Света.)
+7
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Scard
Ну в этом году Онс просто обязана брать шлем. Да, Маркета очень техничная ,но и Жабер не будет перекидывать под руку весь матч. Плюс, с точки зрение ментальной стойкости, Жабер явно превосходит Вондроушеву в этом компоненте. Ну а если не выиграет, то станет Руудом женского тура :)
+5
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ivan 07
Двукратная и трехкратная финалистки ТБШ разыграют титул.
+4
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+4
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Ничего Смешного
Не хочется по отрезкам разбирать матч, но в первом сете Арина дожала, где-то удача улыбнулась, но во втором Арина откровенно свой шанс отдала, а дальше дотерпела Онс. Матч закончился логично.
+5
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Журэма
Ответ Ничего Смешного
Не хочется по отрезкам разбирать матч, но в первом сете Арина дожала, где-то удача улыбнулась, но во втором Арина откровенно свой шанс отдала, а дальше дотерпела Онс. Матч закончился логично.
С Рыбакиной было один в один то же самое.
Кроме разве что криков и эмоций.
2 матча у Жабер как под копирку.
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El Diablo
Онс творит историю своей страны
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Саркастичный Чел
остается только пожелать вынести с корта чешку
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Додик Аксель
В этот раз Онс должна выиграть на Уиме с такой игрой и менталкой. Маркета не должна создать ей проблем.
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Nikolay Stavrogin
Она же недавно мечтала об ужине с Ноле?)
Я смотрю она сильно заряжена воплотить мечту в реальность)
Ноле, не подведи девчонку)
+3
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Бен Ротенберг
Ответ El Diablo
Онс творит историю своей страны
Онс творит историю целого региона!
+2
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Normic
Ну надо Онс уже точно брать Уимб. Эта чешка выстреливает раз в пару лет, она не топ игрок, нельзя ей проигрывать никак..
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Кавабунга Шреддоголовый
Пора, Онс, пора!
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Стэн Смит
Ответ Пинающий Достоинства
Онс клеевая, пусть выигрывает
Прешь её?
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eple
Онс очень недооцененная. Буду болеть за нее в финале.
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Vale1
Ответ ivan 07
Двукратная и трехкратная финалистки ТБШ разыграют титул.
У Жабер третий финал это будет.
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Hardy
Ответ Sergio19882007
За женскую красоту в финале) за Маркету)
ор, Жабер хотя бы милая и харизматичная)
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nolan_90
Умница!
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