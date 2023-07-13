Жабер второй год подряд вышла в финал «Уимблдона»

Шестая ракетка мира обыграла №2 – 6:7(5), 6:4, 6:3.

Жабер второй год подряд вышла в финал « ». В 2022-м она уступила .

Всего это будет ее третий финал турнира «Большого шлема» – на в прошлом году она проиграла .

Жабер, обыгравшая на «Уимблдоне» двух теннисисток топ-10 и четырех чемпионок ТБШ подряд, за титул поборется с .

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