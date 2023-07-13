Жабер второй год подряд вышла в финал «Уимблдона»
Шестая ракетка мира Онс Жабер обыграла №2 Арину Соболенко – 6:7(5), 6:4, 6:3.
Жабер второй год подряд вышла в финал «Уимблдона». В 2022-м она уступила Елене Рыбакиной.
Всего это будет ее третий финал турнира «Большого шлема» – на US Open в прошлом году она проиграла Иге Швентек.
Жабер, обыгравшая на «Уимблдоне» двух теннисисток топ-10 и четырех чемпионок ТБШ подряд, за титул поборется с Маркетой Вондроушовой.
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Кроме разве что криков и эмоций.
2 матча у Жабер как под копирку.
Я смотрю она сильно заряжена воплотить мечту в реальность)
Ноле, не подведи девчонку)