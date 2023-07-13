Олег Матыцин: «Население страны положительно оценивает работу Министерства спорта. Уровень одобрения составляет 61,7%»

Уровень одобрения деятельности Минспорта со стороны населения составляет 61,7%.

Об этом заявил глава спорта РФ Олег Матыцин на совместном заседании комитета по физической культуре и спорту и комитета по контролю.

«Население страны положительно оценивает работу министерства. Уровень одобрения составляет 61,7%.

По итогам 2022 года есть и проблемы. Первая — доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся спортом. План был — 41,3%, факт — 41,1%.

Второе — не выполнен план по количеству штатных работников сферы физической культуры и спорта. План — 428 тысяч человек, факт — 413,1 тысячи. Показатель не достигнут в связи с проводимыми в 2022 году мобилизационными мероприятиями, ухудшением экономической обстановки.

Третье — несоответствие количества спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и Европы. План был — 45%, фактически — 0. Нет необходимости объяснять, почему так сложилось», – сказал Матыцин.