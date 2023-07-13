Олег Матыцин: «Население страны положительно оценивает работу Министерства спорта. Уровень одобрения составляет 61,7%»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Матч ТВ массовый спорт Легкая атлетика

Уровень одобрения деятельности Минспорта со стороны населения составляет 61,7%.

Об этом заявил глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин на совместном заседании комитета по физической культуре и спорту и комитета по контролю. 

«Население страны положительно оценивает работу министерства. Уровень одобрения составляет 61,7%.

По итогам 2022 года есть и проблемы. Первая — доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся спортом. План был — 41,3%, факт — 41,1%.

Второе — не выполнен план по количеству штатных работников сферы физической культуры и спорта. План — 428 тысяч человек, факт — 413,1 тысячи. Показатель не достигнут в связи с проводимыми в 2022 году мобилизационными мероприятиями, ухудшением экономической обстановки.

Третье — несоответствие количества спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и Европы. План был — 45%, фактически — 0. Нет необходимости объяснять, почему так сложилось», – сказал Матыцин. 

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46 комментариев

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Viktor Makaroff
Откуда они берут все эти цифры?! задолбали уже..
+63
0
+63
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HK Traktor
Население в вас верит, а вы план по гражданам среднего возраста на целых 0,2% не выполнили. Не стыдно???
+37
-1
+36
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Savardus
Это как у Барни Стинсона, из сериала "Как я встретил Вашу маму", у него всегда процент одобрения любых идей, предложенных им, был 83%.
+29
-1
+28
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Melnikov1968
Кого вы спрашиваете? Я работу Министерства спорта оцениваю отрицательно. Считаю, что Матыцин дилетант и шарлатан. Учтите мое мнение.
+19
-1
+18
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Артём Ларсон
Ответ Viktor Makaroff
Откуда они берут все эти цифры?! задолбали уже..
Да какие цифры хотят, такие и озвучивают. Что им мешает?)
+13
0
+13
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Нефанатик
А где проводят эти оценки? Я бы тоже хотел оценить
+10
-1
+9
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Raulevsky
Ответ Savardus
Это как у Барни Стинсона, из сериала "Как я встретил Вашу маму", у него всегда процент одобрения любых идей, предложенных им, был 83%.
Сразу лайк чисто за Барни (и его юморок)
+9
0
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Oleg Olegov
С ужасом вспоминаю жизнь без министерства спорта. И каждый день благодарю Бога за то, что есть Матицын и Минспорт.
Бывает, в толпе перекинешься взглядом со случайной незнакомкой, и по глазам мы оба понимаем- Да, есть в нас что-то общее, и это общее- восторг и одобрение деятельности Минспорта
+8
0
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Vasiliy Moskaev
Ответ Savardus
Это как у Барни Стинсона, из сериала "Как я встретил Вашу маму", у него всегда процент одобрения любых идей, предложенных им, был 83%.
Барни, кстати, был не так далёк от спорта. Уважал чирлидинг
+7
0
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Vlad Zakirov
Опрос проходил среди сотрудников минспорта -забыл сказать ма ти цын 😂
+6
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Вечно в бане
Кстати, а работу Минспорта оценивало то же население, которое просило Терешкову, царя обнулить?
+6
0
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Viks
Ха-ха-ха! Матыцин сам себя оценивает, от имени населения.
+6
-1
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Dooomer
То ли лыжи не едут, то ли он...
+5
0
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Raulevsky
Ответ Нефанатик
А где проводят эти оценки? Я бы тоже хотел оценить
В голове у Матыцына и проводят. А если хотите в этом поучаствовать - сначала нужно предоставить справку от психиатра и приложить ко всему этому фануйди
+4
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Simon Petrikov
а 38.3% что делают?
неужели не одобряют?
+2
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Алина Бель
Ноль - основная цифра-показатель вашей работы, товарищ Матицын. "И нечего объяснять, почему так сложилось"))) манипуляторы и вруны чёртовы(((
+2
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masterdanila
и в чем же его работа? в отстранении от всего и вся? 😀😀😀
+2
0
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Олег Кузнецов
Ответ Melnikov1968
Кого вы спрашиваете? Я работу Министерства спорта оцениваю отрицательно. Считаю, что Матыцин дилетант и шарлатан. Учтите мое мнение.
Поддерживаю, бро. Считаю, что Минспорт категорически не справляется с работой и заслуживает полной аннигиляции.
+2
0
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oglobelnik
врут и воруют. задолбали уже. что этот министр в спорте понимает? ему только с менделем в бадминтон играть. позорище.
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Shos
Яркий пример, когда общество никак не влияет на работу органов власти, мы получаем вот такие оценки их работы
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Геннадий Тимченко
Ответ Нефанатик
А где проводят эти оценки? Я бы тоже хотел оценить
только третий показатель проверяем, остальные ПолПалецПотолок... поэтому гнать такого чиновника, который показал НУЛЕВОЙ результат🤬
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Регион-36
Меня вычтите из этих 61%. А точнее, сначала вычтите процентов 95 населения, которым этот ваш спорт вообще по боку, а уж потом от оставшихся 5, еще минус 49.
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vatto
вроде есть статья за фейки...
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Pelerin
План по набору собственных сотрудников это просто волшебно! А зачем ещё существует это министерство, если не для трудоустройства? )
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centavr1
только "слуга народа" может назвать граждан страны населением.
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