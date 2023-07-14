Трансфер Онана в «МЮ» за 50+ млн евро могут оформить в ближайшие часы. Вратарь «Интера» проводит прощальный вечер в Милане

Теги Интер Хавьер Дзанетти Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Джанлука Ди Марцио Андре Онана Фабрицио Романо Футбол

Андре Онана перейдет в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, сделка по переходу вратаря «Интера» в английский клуб будет закрыта не позднее следующего понедельника. Возможно, это произойдет уже в пятницу. 

В последние часы стороны успешно провели переговоры о трансфере. Ожидается, что англичане заплатят 50 миллионов евро и бонусы. 

Фабрицио Романо пишет, что стороны ожидают закрытия сделки уже в ближайшие часы. Онана проводит прощальный ужин в Милане, в ресторане вице-президента «Интера» Хавьера Дзанетти

Голкипер провел 24 матча за итальянскую команду в минувшем сезоне Серии А и пропустил 24 гола. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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15 комментариев

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Алексей Пославский
Отличный вратарь
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Nikita_C47
Трансфер Онана оформят на этой неделе. Трансфер Онана оформят в ближайшие два дня. Трансфер Онана хотят закрыть до завтра. Трансфер Онана хотят закрыть в ближайшие часы. Трансфер Онана закрыт, будет объявлено через два часа. Трансфер Онана задерживается, будет объявлено завтра в три. Блин, как же хорошо было когда просто объявляли о трансферах официально. И не читать все эти новости, высосанные из пальца.
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Андрей Девил
Отлично! в это трансферное окно удается договариваться за меньший прайс, чем хотят изначально, уже неплохо, учитывая прошлые окна) остался наконечник, кровь из носу надо забирать Хейлунда или кого-то по специфике похожего на пару сезонов хотя бы, и можно уже потолкаться в четверке с кайфом
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artembabich666
МЮ урвал бриллиант. Один из лучших киперов мира на данный момент, хорошо играющий ногами, ещё и по приемлемой цене.
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TaR
Жаль что Онана уходит… Вратарь топовый и с харизмой
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Максим Маслов
Ответ Forza
Вратарь то хороший, без вопросов. Другое дело, что он без обыта игры в АПЛ и ему 27 лет уже. По факту, думаю для МЮ не плохая сделка, но Интер получил максимум, что мог получить.
Мартинес тоже был без опыта игры в АПЛ, а стал одним из лучших игроков сезона. В данном случае главнее то, что он много лет играл под руководством Эрика, а значит влиться в систему и требования выполнять у него нет проблем. В конце концов Аллисон и Эдерсон тоже были без опыт в АПЛ и это им не помешало))
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Бенисио Дель Пьеро
Онана уже омывает переход в МЮ
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Forza
Вратарь то хороший, без вопросов. Другое дело, что он без обыта игры в АПЛ и ему 27 лет уже. По факту, думаю для МЮ не плохая сделка, но Интер получил максимум, что мог получить.
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Nikita_C47
Ответ Алексей Пославский
Отличный вратарь
Не без проблем все же, но вроде подходит под футбол Тен Хага, а это главное. Надеюсь заиграет, пока сомнения есть, все же
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Bunyod Turgunov
Ответ Forza
Вратарь то хороший, без вопросов. Другое дело, что он без обыта игры в АПЛ и ему 27 лет уже. По факту, думаю для МЮ не плохая сделка, но Интер получил максимум, что мог получить.
Думаю для вратаря не нужен опыт игры в АПЛ. Они везде должны отразить удары и всё.
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Brigant
Ответ Forza
Вратарь то хороший, без вопросов. Другое дело, что он без обыта игры в АПЛ и ему 27 лет уже. По факту, думаю для МЮ не плохая сделка, но Интер получил максимум, что мог получить.
для вратаря 27 это не возраст, он еще 7-10 лет будет играть на пике!
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