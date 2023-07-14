Трансфер Онана в «МЮ» за 50+ млн евро могут оформить в ближайшие часы. Вратарь «Интера» проводит прощальный вечер в Милане
Андре Онана перейдет в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, сделка по переходу вратаря «Интера» в английский клуб будет закрыта не позднее следующего понедельника. Возможно, это произойдет уже в пятницу.
В последние часы стороны успешно провели переговоры о трансфере. Ожидается, что англичане заплатят 50 миллионов евро и бонусы.
Фабрицио Романо пишет, что стороны ожидают закрытия сделки уже в ближайшие часы. Онана проводит прощальный ужин в Милане, в ресторане вице-президента «Интера» Хавьера Дзанетти.
Голкипер провел 24 матча за итальянскую команду в минувшем сезоне Серии А и пропустил 24 гола. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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