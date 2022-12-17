Усман Дембеле: «Месси заслуживает выиграть ЧМ, он проводит очень хороший турнир. Но Франция тоже заслуживает победы»

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Усман Дембеле заявил, что Лионель Месси заслужил победу на чемпионате мира.

Сборные Франции и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2022. Матч состоится завтра, 18 декабря. 

«Месси заслуживает выиграть чемпионат мира, он проводит очень хороший турнир, и это трофей, которого ему не хватает.

Но Франция тоже заслуживает победы», – сказал вингер французской команды и «Барселоны». 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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