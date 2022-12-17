Усман Дембеле: «Месси заслуживает выиграть ЧМ, он проводит очень хороший турнир. Но Франция тоже заслуживает победы»

заявил, что заслужил победу на чемпионате мира.

Сборные Франции и встретятся в финале . Матч состоится завтра, 18 декабря.

«Месси заслуживает выиграть чемпионат мира, он проводит очень хороший турнир, и это трофей, которого ему не хватает.

Но Франция тоже заслуживает победы», – сказал вингер французской команды и «Барселоны».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ