Усман Дембеле: «Месси заслуживает выиграть ЧМ, он проводит очень хороший турнир. Но Франция тоже заслуживает победы»
Усман Дембеле заявил, что Лионель Месси заслужил победу на чемпионате мира.
Сборные Франции и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2022. Матч состоится завтра, 18 декабря.
«Месси заслуживает выиграть чемпионат мира, он проводит очень хороший турнир, и это трофей, которого ему не хватает.
Но Франция тоже заслуживает победы», – сказал вингер французской команды и «Барселоны».
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