Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата состоятся 7 матчей.

Стабильно идущий третьим на Востоке « » встретится с претендентом на MVP Лукой Дончичем и его « ». « » дома попытается взять реванш за недавние два поражения в нашумевшем противостоянии с « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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