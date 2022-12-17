НБА. «Кливленд» встретится с «Далласом», «Финикс» примет «Новый Орлеан» и другие матчи

Теги результаты Кливленд Даллас Хьюстон Клипперс Мемфис Майами Милуоки Новый Орлеан Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Лука Дончич Баскетбол

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 7 матчей.

Стабильно идущий третьим на Востоке «Кливленд» встретится с претендентом на MVP Лукой Дончичем и его «Далласом». «Финикс» дома попытается взять реванш за недавние два поражения в нашумевшем противостоянии с «Новым Орлеаном».

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Вашингтон
Дата проведения
18 декабря, 00.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Майами
Дата проведения
18 декабря, 01.00, «Mexico City Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Даллас
Дата проведения
18 декабря, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Мемфис
Дата проведения
18 декабря, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Милуоки – Юта
Дата проведения
18 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Хьюстон – Портленд
Дата проведения
18 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Финикс – Новый Орлеан
Дата проведения
18 декабря, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Roman Boroveev
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Да что за календурь? у Финикса три матча из пяти с Орлеаном?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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