НБА. «Кливленд» встретится с «Далласом», «Финикс» примет «Новый Орлеан» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 7 матчей.
Стабильно идущий третьим на Востоке «Кливленд» встретится с претендентом на MVP Лукой Дончичем и его «Далласом». «Финикс» дома попытается взять реванш за недавние два поражения в нашумевшем противостоянии с «Новым Орлеаном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 декабря, 00.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 01.00, «Mexico City Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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